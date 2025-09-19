La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Lucho García, portero del Cartagena, agarrado a las redes de una de las porterías del Cartagonova. Antonio Gil / AGM
Portero del Efesé

Lucho García: «Nunca me faltaron unos guantes gracias al sacrificio de mis padres»

«El Cartagena es una oportunidad para volver al fútbol profesional. Tengo la fe de que lo podemos conseguir»

Jesús Fernández

Cartagena

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:31

Lucho García (Barranquilla, 27 años) es la humildad hecha persona. En ese atributo ha basado su vida desde que era un crío. Llegó a España ... cuando tenía tres años de la mano de sus padres, las personas más importantes de su vida, que lo dieron todo para que a su hijo no le faltaran «guantes ni botas». Ahora es él quien se esfuerza para que los chavales de su país tengan un futuro a través de su fundación en Sevilla. Pasó por las inferiores de Real Madrid, Rayo Vallecano y la capital andaluza antes curtirse en el Dépor y en la Ponferradina. En el Rayo Majadahonda y en el Algeciras se hizo el dueño de la portería antes de llegar al Cartagena para intentar el ascenso a Segunda División. Un objetivo que quiere conseguir a base de trabajo y fe.

