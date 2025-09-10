Kevin Sánchez confiesa que Javi Rey es el artífice de su llegada al Cartagena

Kevin Sánchez (Burgos, 20 años) está demostrando todo lo que prometió en su llegada, focalizando su objetivo en crecer en el Cartagena. «Este año es ... clave para mí, quiero ganar experiencia, competir a un gran nivel y seguir aprendiendo», dijo el delantero burgalés en una entrevista para 'DXT Campeón'. Y lo está reflejando con sus actuaciones en este inicio de temporada, tanto en Antequera como en el Cartagonova, donde se estrenó con un gol ante el Atlético Madrileño (3-2).

El principal artífice de que la perla de la cantera del Deportivo de la Coruña esté en la ciudad trimilenaria es Javi Rey. El técnico gallego conocía bien al joven atacante y apostó muy fuerte para que su llegada al club albinegro se hiciera realidad. «Cada vez que hablé con él, lo tuve muy claro, quería que estuviese aquí y me decía que iba a ser un gran año», afirmó Kevin Sánchez en dicha entrevista. Al igual que Javi Rey con Kevin, el propio Kevin hizo lo mismo para posibilitar la llegada de Diego Gómez: «Alguna llamada le hice. Le transmití la confianza que el club tiene en jugadores como nosotros. De hecho, lo tengo viviendo conmigo en mi piso», confesó.

Javi Rey, un motivador nato

Además del trabajo de la dirección deportiva comandada por Manuel Sánchez Breis, la llegada de los fichajes del cartel de Kevin Sánchez o Fidalgo también tienen como culpable al propio Javi Rey. El técnico gallego trae recuerdos por su forma de ser de Julián Calero. De hecho, la personalidad de Rey lleva consigo similitudes a la de Calero, como consecuencia de dos profesionales que aterrizan en el fútbol profesional desde el barro. Ambos tienen una profesión de respaldo al margen: Calero fue policía y Javi Rey es profesor.

Quizás por esa vocación tan ligada a la enseñanza, los discursos motivadores de Javi Rey dentro del vestuario tienen más empaque y llegan de manera más profunda a sus jugadores. «Para mí es fundamental que seamos un equipo. En Primera RFEF hay muy buenos jugadores, muy buenas plantillas, pero el equipo que se va a llevar el premio de ganar la liga, o de ascender a través de un 'playoff', será el que sea más equipo». Son palabras de Javi Rey en la previa del partido ante el Antequera y, de momento, la plantilla da una buena respuesta.

Fidalgo, optimista

Por otra parte, el centrocampista Álex Fidalgo, admitió ayer que la semana «está siendo larga, pero después de una victoria la semana se hace más amena», dijo. El duelo de este sábado será en la Nova Creu Alta de Sabadell, a las 14.00 horas. «Todos los partidos fuera de casa son muy complicados. Pero creo que estamos en un buen momento y vamos a por los tres puntos. Nosotros intentaremos imponer nuestro fútbol».

Del partido ante el Atlético Madrileño destacó el buen ambiente que se vivió. «El Cartagonova, espectacular. Jugando en casa, cómo apretó la gente, nos llevó en volandas. Cuando jugamos en casa, jugamos con 12 y espero que se la tónica de toda la temporada», afirmó. «Si seguimos en esta línea vamos a estar arriba y hacer cosas bonitas», destacó un Fidalgo cómodo en el Efesé.