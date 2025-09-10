La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Kevin Sánchez, eufórico tras marcar al Atlético Madrileño. J. M. R / AGM

Kevin Sánchez confiesa que Javi Rey es el artífice de su llegada al Cartagena

«Cada vez que hablé con él, lo tuve muy claro, quería que estuviese aquí y me decía que iba a ser un gran año», afirma el delantero burgalés

Pruden López

Cartagena

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 23:30

Kevin Sánchez (Burgos, 20 años) está demostrando todo lo que prometió en su llegada, focalizando su objetivo en crecer en el Cartagena. «Este año es ... clave para mí, quiero ganar experiencia, competir a un gran nivel y seguir aprendiendo», dijo el delantero burgalés en una entrevista para 'DXT Campeón'. Y lo está reflejando con sus actuaciones en este inicio de temporada, tanto en Antequera como en el Cartagonova, donde se estrenó con un gol ante el Atlético Madrileño (3-2).

