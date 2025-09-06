Javi Rey: «Si jugamos al 100% somos muy buenos; si nos relajamos, no tanto»

Tras la primera victoria del Cartagena en esta temporada, Javi Rey hizo mucho énfasis en la relajación que tuvo el equipo cuando marcó el tercer ... gol y puso distancia en el marcador: «No podemos relajarnos, si jugamos al 100% somos muy buenos, si nos relajamos no somos tan buenos. Eso hay que mejorarlo, no podemos complicarnos cuando hicimos muchísimas cosas bien para remontar y ponernos 3-1, y que de repente te lo empaten y pierdas dos puntos», destacó.

El jugador más destacado del encuentro fue Pablo Larrea. El entrenador gallego dijo sobre él que «su trayectoria está ahí, es un jugador de muy buen pie. Tácticamente es perfecto, tiene mucho criterio, entiende a la perfección el plan de partido, lo que demanda cada situación del juego. Sobre todo con el balón nos aporta muchísimo». El mediocentro fue la manija del equipo albinegro durante todo el partido y remató su partido marcando el gol del empate sobre el descanso.

Como ya iba pidiendo con anterioridad el gallego, anoche el Cartagonova se volcó con el equipo con el apoyo de 5.201 personas. Un ambiente que le pareció «espectacular, lo mejor del partido, mejor que los tres puntos Nos apoyaron desde el minuto 1 al 95 y posiblemente eso fuera uno de los motivos que nos ayudó a remontar el partido. En la segunda parte nos llevó en volandas. Miraba a toda la grada, y tenía la piel de gallina. Hoy había 5.200, el próximo día contra el Hércules tiene que haber 6.000, el siguiente 7.000. Necesitamos recuperar a la gente, pero hoy a los que vinieron les doy las gracias», afirmó.

Rey no quiere hablar más del VAR

«Ya que estamos en la jornada 2, para que no sea repetitivo, no voy a hablar más del VAR». Así lo dejó claro el técnico gallego cuando fue preguntado por LA VERDAD sobre la decisión de anular un penalti a favor del Cartagena por una supuesta falta previa de Ortuño: «Ya no veo ni las imágenes, estaba muy enfadado en la primera parte porque la semana pasada no cambió el árbitro de criterio, con razón, y hoy de repente el árbitro cambia de criterio. No voy a hablar del VAR en toda la temporada, bastante tengo con el fútbol, con entrenar, con ayudar a mis futbolistas, que creo que es una de las funciones que tiene el entrenador. Me está sacando del partido, me está descentrando el VAR y tengo que trabajar sobre ellos», dijo.