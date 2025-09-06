La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Javi Rey, entrenador del Cartagena, durante el partido de este viernes. J. M. Rodríguez / AGM

Javi Rey: «Si jugamos al 100% somos muy buenos; si nos relajamos, no tanto»

El técnico del Cartagena fue contundente en rueda de prensa poniendo la lupa en la confianza en la que se embarcó el equipo cuando puso tierra de por medio en el marcador

Pruden López

Sábado, 6 de septiembre 2025, 12:34

Tras la primera victoria del Cartagena en esta temporada, Javi Rey hizo mucho énfasis en la relajación que tuvo el equipo cuando marcó el tercer ... gol y puso distancia en el marcador: «No podemos relajarnos, si jugamos al 100% somos muy buenos, si nos relajamos no somos tan buenos. Eso hay que mejorarlo, no podemos complicarnos cuando hicimos muchísimas cosas bien para remontar y ponernos 3-1, y que de repente te lo empaten y pierdas dos puntos», destacó.

