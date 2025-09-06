Las claves del Cartagena -Atlético Madrileño | El Cartagonova alienta a un Efesé con espíritu

Este viernes el Cartagonova volvió a sonar como un estadio de fútbol. Un total de 5.201 espectadores vibraron con un partido intenso y con ... goles. La herida de la afición parece ir sanando en una temporada nueva y en una categoría aún por descubrir como es la Primera RFEF.

Hace unos meses, en la fatídica campaña en Segunda, apenas 2.000 personas acudían al estadio cuando al Cartagena le tocaba jugar. Con una ilusión renovada, la afición albinegra ha vuelto a hacer ruido y animar al Efesé tanto en casa como a domicilio, tal y como se vio en El Maulí el pasado fin de semana.

2 Capacidad de reacción del Cartagena

El Efesé se vio por debajo en el marcador cuando en el minuto 27 Aleksa Puric, central serbio del Atlético Madrileño, abrió la lata con un buen remate de cabeza. A partir de ahí, el Cartagena no se vino abajo, al contrario. El equipo de Javi Rey siguió pico y pala para intentar poner el empate en el marcador.

Y así lo hizo sobre la bocina en el tiempo añadido a los 45 minutos del primer tiempo. Un buen remate de Pablo Larrea, el jugador más destacado del partido, puso el empate en el marcador. Esa resiliencia ante el encajar gol va a formar parte del equipo albinegro para que los peores momentos de los partidos no se alarguen demasiado.

3 Pablo Larrea lidera al equipo

El mediocentro madrileño del Efesé fue quien tuvo la manija del equipo desde el centro del campo. Larrea ayudó tanto en defensa como en ataque. Fue el encargado de distribuir el juego y de marcar los tiempos del cuadro de Javi Rey.

Supo cómo oxigenar la posesión y la salida de balón en cada momento con el pase indicado. Además, también pudo marcar un gol clave en el partido como fue el del empate al borde del descanso. Junto a Fidalgo, están creando un centro del campo más que interesante para la categoría como ya demostraron en Antequera y como demostraron ayer ante el Atlético Madrileño.

4 Pablo De Blasis volvió al Cartagonova

El momento más emotivo del partido llegó en el minuto 74 cuando Pablo De Blasis saltó al césped vestido de albinegro tras tres años en Argentina. El 'chiquito' fue recibido como un auténtico ídolo por la afición anoche desde el calentamiento.

Cuando entró al terreno de juego, un grito conjunto de '¡De Blasis, De Blasis!' procedente de las 5.201 gargantas que alentaban al equipo en el Cartagonova retumbó sobre el estadio. El argentino tuvo su primeros minutos oficiales esta temporada con el objetivo de dar control y orden al equipo en la recta final del encuentro.

5 La relajación, la nota negativa

A pesar de tener controlado el partido, el Cartagena acabó sufriendo en los minutos finales del encuentro. Cuando el Efesé iba con dos goles de ventaja en el luminoso, tuvo una fase de cierta relajación que pagó en forma de encajar un gol que hizo que el equipo albinegro acabase el encuentro con tensión.

De hecho, en el último instante de partido, Mario De Luis, portero colchonero, tuvo un remate de cabeza a balón parado que atrapó Lucho pero que podría haber sido el empate a tres goles. Javi Rey destacó en rueda de prensa que es algo a mejorar y a trabajar.