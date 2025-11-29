La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Javi Rey da órdenes a sus jugadores, ayer en Sevilla. LOF

Javi Rey: «Me informaron del cambio en el club y leí algo»

Jesús Fernández

Jesús Fernández

Sábado, 29 de noviembre 2025, 07:40

Comenta

Javi Rey se mostró satisfecho con el trabajo de los suyos en la rueda de prensa posterior a la victoria contra el Betis Deportivo. Es conocido por todos el aprecio que tiene el gallego por sumar de tres fuera de casa, algo que es muy difícil, y se mantuvo una vez más al «margen» de la nueva situación institucional. «Leí algo y me informaron, pero estamos centrados en la parcela deportiva», repitió sobre el cambio de propiedad en el Cartagena.

Del partido no le gustaron los primeros 45 minutos con ese ida y vuelta. «Vinimos en alerta y nos costó muchísimo sumar de tres. El rival nos dificultó mucho el partido, sobre todo en la primera parte», contó el míster, que le atribuye el mérito del gol al Chiquito. «Una genialidad más de Nacho [Martínez], aunque lo veo más de Pablo [De Blasis], porque Pablo es el que ve que la barrera está mal colocada y llama a Nacho para tener las dos trayectorias y Luismi tiene la fe».

Una videollamada

Rey mostró su lado más personal abriendo su corazón y confesando que «siempre hay una videollamada según termina el partido a mi novia». Desde la distancia se lleva peor, entonces siempre tengo ese ritual de llamarla, pase lo que pase, porque ella sé que está sufriendo. Me apoya siempre», confesó.

