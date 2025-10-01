Javi Rey firma su mejor inicio, pero repite errores y dudas del pasado

Tras unas semanas esperanzadoras donde todo era maravilloso en las inmediaciones del Cartagonova, llegó el primer tropiezo del curso. Un traspié que parece haberlo dinamitado ... todo y que el camino que ha seguido el Cartagena hasta la jornada 5 ha sido el incorrecto. El Atlético Sanluqueño le dio un auténtico baño de realidad a una plantilla que estaba solventando sin aparente dificultad las pequeñas pruebas que la competición le ponía por medio.

Seguramente, lo que podría ser extraño era que un equipo totalmente nuevo estuviese invicto, con pleno de victorias en casa y sacando dos empates en dos campos muy difíciles como son El Maulí y la Nova Creu Alta. La Primera Federación es así. Es muy difícil de predecir. El Sanluqueño es líder de un grupo en el que Real Murcia y Hércules están en descenso y el recién ascendido Europa disfruta de su puesto en el 'playoff'.

Más que la derrota, lo que más daño hizo fue la forma de perder. Siendo incapaz de salir del embudo que le estaba planteando el equipo de José Herrera y volver de Sanlúcar con la sensación de no haber competido.

Otro de los puntos negativos que tiene este equipo es que todavía no ha ganado en sus tres desplazamientos. En los que la mala imagen de este último quita mucho valor a los otros dos empates y afea la estadística.

Un sendero conocido

La realidad es que Javi Rey ya ha paseado por este camino y sabe salir de él. Con el Efesé ha completado su mejor inicio de temporada desde que lo hace en la división de bronce. En su debut, con el humilde Arenteiro, hace dos años, solo sumó 4 puntos y solo consiguió fuera de casa un empate ante el Osasuna Promesas. No volvió a ver un triunfo hasta la jornada 8 y todo parecía que el Arenteiro sufriría para mantener la categoría. Eso estuvo lejos de suceder. Los gallegos estuvieron séptimos gran parte del año y llegaron tarde para poder estar en la pelea por la promoción de ascenso. Pero les dio tiempo a dar el follón a los equipos de arriba sacándoles un empate al Deportivo de La Coruña en Riazor. De los equipos de arriba, solo la Ponferradina fue capaz de ganarle a este Arenteiro los seis puntos.

Las plantillas del entrenador de Ourense suelen encontrar su máximo nivel a mitad y al final de campaña

A lo mejor, este hecho hizo que Javi Rey pensase que si no podía con su enemigo, lo mejor era unirse a él y se marchó a la Ponfe para intentar devolver a los de El Toralín a Segunda. Su paso por el conjunto blanquiazul fue muy fructífero, a la vez que doloroso. Se quedó con la miel en los labios de conseguir el ascenso directo, que impidió el 'goal average' negativo que tenía frente a la Cultural Leonesa. La victoria, que todavía estará presente en la mente de muchos aficionados, por 2-1 con un gol en el último minuto de Esquerdo no valió para imponerse en el empate a puntos final porque en el Reino de León ganó la Cultural 2-0 y condenó a los de Rey a jugar el 'playoff', que acabó perdiendo en la final con el Andorra con un gol del ex del Cartagena Lautaro De León, que desniveló la balanza tras el partido de ida.

Un final no deseado para el equipo castellanoleonés, pero que seguramente hubieran firmado sus aficionados tras ver el irregular inicio de temporada. Javi Rey volvió a comenzar el año con algunos problemas, como ya le ocurrió con el Arenteiro. Al término de la quinta jornada, el combinado blanquiazul llevaba cinco puntos y, como el Cartagena y el Arenteiro, tampoco sabían lo que era ganar a domicilio.

Fragilidad defensiva

Otra coincidencia entre la Ponfe y el Efesé de Javi Rey es que marcaron y recibieron los mismos goles en los primeros cinco partidos y la portería solo la dejaron imbatida una vez, mientras que este año ya lo han hecho dos.

Javi Rey puede echar la vista atrás y repasar su propio historial para saber qué tecla tocar para cambiar esta fragilidad. Su Ponferradina acabó siendo el cuarto equipo menos goleado, a la vez que el máximo anotador del campeonato en el grupo 1.

Ni con el Arenteiro ni la campaña pasada logró ganar un partido fuera de casa en los primeros cinco partidos de liga

Arreglar el desperfecto en la defensa es muy necesario en una categoría tan igualada como la Primera Federación, donde el equipo más débil le compite al más fuerte y los resultados cortos predominan la parrilla de resultados todas las jornadas. El año pasado el resultado más repetido fue el 1-1 y en la 23/24 el 1-0. La importancia de ser contundente en el área es máxima y no puedes permitirte encajar tantos partidos. Contra el Atlético Madrileño y el Hércules le salió cara y los albinegros fueron capaces de darle la vuelta a la tortilla por méritos propios, pero llegará el día en que no ocurra.

Los resultados cada jornada reflejan la importancia de ser fuerte atrás. En las tres primeras jornadas, ningún partido se resolvió por dos goles o más. En la cuarta etapa, el Atlético y el Europa consiguieron con sus respectivos 2-0 los primeros triunfos por más de un tanto y en la jornada 5, además de la goleada en Sanlúcar, el Nàstic le hizo lo mismo al Eldense y el filial colchonero le endosó un 2-0 al Ibiza. En total, de los 50 encuentros que se han disputado en el grupo 2, solo estos cinco se han resuelto con más de un gol de diferencia.Unos datos que reflejan la importancia que tiene la parcela defensiva en la consecución de puntos.

De momento, el Efesé está sufriendo mucho en acciones a balón parado y los extremos rivales están consiguiendo hacer daño en los costados albinegros, que en muchas fases se están viendo superados. Pequeños ajustes que Javi Rey junto a su cuerpo técnico se encargarán de mejorar durante los próximos entrenamientos para minimizar su impacto en el partido contra el Tarazona, un equipo que ha marcado dos de sus tres goles esta temporada de saque de esquina. Son dos detalles malos de un Cartagena que en líneas generales ha superado las expectativas. El 3-0 no puede borrar todo lo bueno que ha hecho este equipo. Lleva 8 puntos, es el mejor arranque en Primera de Federación de un equipo de Rey, han sabido reponerse a las adversidades en los partidos de casa y están empatados a puntos con los equipos del 'playoff' y a solo uno del líder.