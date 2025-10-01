La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Javi Rey, en el partido contra el Atlético Sanluqueño, el pasado domingo en El Palmar. LOF

Cartagena

Javi Rey firma su mejor inicio, pero repite errores y dudas del pasado

El técnico gallego mejora sus números de la Ponfe, con la que pasó de ser un equipo muy goleado al principio a concluir como el cuarto más seguro atrás

Jesús Fernández

Cartagena

Miércoles, 1 de octubre 2025, 01:09

Tras unas semanas esperanzadoras donde todo era maravilloso en las inmediaciones del Cartagonova, llegó el primer tropiezo del curso. Un traspié que parece haberlo dinamitado ... todo y que el camino que ha seguido el Cartagena hasta la jornada 5 ha sido el incorrecto. El Atlético Sanluqueño le dio un auténtico baño de realidad a una plantilla que estaba solventando sin aparente dificultad las pequeñas pruebas que la competición le ponía por medio.

