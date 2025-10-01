La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El equipo titular del Efesé contra el Sanluqueño, antes del inicio. LOF

El Cartagena perfila su once y solo le queda por decidir el lateral y el extremo

El preparador albinegro solo hizo un cambio en su equipo titular contra el Atlético Sanluqueño con respecto al esquema que puso en liza en el difícil duelo ante el Hércules

Jesús Fernández

Cartagena

Miércoles, 1 de octubre 2025, 01:09

Pasan las jornadas y el Cartagena empieza a tener un equipo titular reconocible. Javi Rey ha sido muy intervencionista en los primeros partidos, queriendo ... mantener a los efectivos preparados para el fragor de la batalla. Del partido del Hércules al del Atlético Sanluqueño este pasado fin de semana solo hizo un cambio. Diego Gómez le dio el relevo a Ander Martín y las otras diez piezas mantuvieron su sitio. La media parte contra el Sabadell sí que se vieron muchos cambios en la apuesta inicial, pero pese a los escasos minutos que quedaban, decidió realizar los cinco cambios y meter a su guardia pretoriana.

