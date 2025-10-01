El Cartagena perfila su once y solo le queda por decidir el lateral y el extremo

Pasan las jornadas y el Cartagena empieza a tener un equipo titular reconocible. Javi Rey ha sido muy intervencionista en los primeros partidos, queriendo ... mantener a los efectivos preparados para el fragor de la batalla. Del partido del Hércules al del Atlético Sanluqueño este pasado fin de semana solo hizo un cambio. Diego Gómez le dio el relevo a Ander Martín y las otras diez piezas mantuvieron su sitio. La media parte contra el Sabadell sí que se vieron muchos cambios en la apuesta inicial, pero pese a los escasos minutos que quedaban, decidió realizar los cinco cambios y meter a su guardia pretoriana.

Veremos si contra el Tarazona mantiene esta tónica o, sin embargo, la dura derrota en El Palmar le hace cambiar de idea y empieza a tocar piezas que, a priori, parecían inamovibles. Hasta ahora, las dudas más claras están en la banda derecha, tanto en el lateral como en el extremo. Dani Perejón y Marc Jurado han ido turnándose en cada partido y su acompañante en ese costado ha sido un carrusel. Como titulares, han pasado por allí Carlos Calderón, Ander Martín, Diego Gómez y Kevin Sánchez, que lo hizo en la primera jornada cuando decidió meter a Nacho Sánchez en la izquierda. Cinco jornadas y cinco jugadores distintos, que ninguno ha destacado por encima del otro. Javi Rey, a partir de mañana, en el primer entrenamiento de la semana, empezará por valorar como están sus chicos y cuál es la mejor opción para el costado diestro del equipo.

Los de siempre

Lucho García ha demostrado su nivel bajo los palos albinegros e, incluso, en Sanlúcar de Barrameda dejó acciones de mucho mérito que evitaron una derrota más abultada. El centro de la zaga siempre ha estado protagonizado por la dupla Serrano-Baz. Dejó muy buenas sensaciones en su estreno y las lesiones de Carrascal y Fran Vélez han hecho que se convierta en indiscutible. El tarraconense lleva ya varias sesiones de entrenamiento con el grupo y debería entrar en la convocatoria ante el Tarazona y empezar a hacerle la competencia a sus compañeros de puesto.

El centro del campo siempre ha sido el mismo. Fidalgo, Larrea y Luismi no han dejado que De Blasis y Alcáñiz tuvieran la etiqueta de titulares en ningún momento. Solo descansaron en la reanudación de Sabadell, pero entraron de nuevo a un partido en el que ya habían sido titulares antes de que se suspendiese.

El ataque lo protagonizan Kevin y Chiki. El burgalés no estuvo muy cómodo en la banda derecha en su estreno, pero en la izquierda ha demostrado ser un puñal y un auténtico quebradero de cabeza para los rivales. Por su talento pasa gran parte del peligro ofensivo del Efesé. Chiki, por su parte, solo fue suplente en la segunda jornada. El madrileño solo lleva un gol y ha desperdiciado alguna que otra ocasión, pero le ha ganado el terreno al capitán Alfredo Ortuño, que dejó buenos minutos ante el Hércules.