Un inicio que no aleja los fantasmas

25 minutos antes de que comenzara la rueda de prensa de presentación oficial de los nuevos propietarios del FC Cartagena, el club informó en ... una nota oficial que el nuevo presidente sería Alejandro Arribas, y no su padre Pedro Arribas. 25 minutos después de que terminara, el todavía director deportivo, Manuel Sánchez Breis, protagonizó un lamentable incidente con una decena de jóvenes aficionados que le llamaron «ladrón» en la puerta principal del estadio. Mal inicio y peor final.

Y es que si el aún presidente del club, Paco Belmonte, en algún momento pensó que la tormenta iba a amainar con este conejo que entre Felipe Moreno y él se han sacado de la chistera para que nada cambie aunque parezca que todo cambie estaba muy equivocado. De nuevo, lo estaba. Porque la puesta en escena dejó mucho que desear y el mensaje, plano y poco concreto, no ayudó en nada a que el actual clima de crispación y desconfianza vaya mejorando. Al revés. Las dudas van a más tras esta primera rueda de prensa del grupo capitaneado por Arribas, quien acaba de colgar las botas y arranca en el Cartagena su etapa como gestor de clubes de fútbol.

«Se ha completado el 100% de la compraventa» del club y «desde hoy vamos a trabajar con los anteriores propietarios», para conformar el mejor proyecto posible de cara a la temporada 25-26, comenzó diciendo quien fuera defensa central de Rayo Vallecano, Sevilla, Osasuna, Deportivo y Oviedo, entre otros equipos. No precisó los meses que cohabitarán con Paco Belmonte, quien no apareció este jueves por la sala de prensa y, por tanto, sigue sin dar explicaciones del increíble derrumbe de su proyecto en el ámbito deportivo, social, económico e institucional en los dos últimos años, que coinciden por cierto con las dos temporadas que Felipe Moreno lleva dirigiendo el Real Murcia.

«Esto es una empresa privada, existen cláusulas de confidencialidad y no podemos dar información sobre el precio de la compra», alegó Arribas

Arribas no dio detalles de la operación. No dijo lo que han pagado por el 100% de las acciones ni tampoco precisó quién se hará cargo de la deuda que arrastra la entidad albinegra. «Esto es una empresa privada, existen cláusulas de confidencialidad y no podemos dar esa información», alegó Arribas cuando se le preguntó por el precio de la venta del Efesé. «No nos hemos sentado a bucear en las cuentas del club y poco a poco los veremos todo. El 100% del dinero lo aportaremos nosotros. No tenemos inversores detrás», afirmó.

Moreno y el Arenteiro

Hasta tres veces se le preguntó por su relación con Felipe Moreno, dueño del Real Murcia y figura decisiva a la hora de que los Arribas se hayan hecho con el Cartagena en una operación relámpago, de apenas diez días. «Felipe Moreno no tiene ninguna relación con el Cartagena. Lo conozco del Leganés y del Murcia, pero él no está en este proyecto», afirmó un Arribas muy serio y, por momentos, nervioso y un tanto superado por el escenario. Cuando le preguntaron por el Arenteiro, donde presuntamente iba a recalar en breve como presidente, Arribas se limitó a decir que «allí ha entrado mi hermano como entrenador, pero nosotros no estamos en ese proyecto».

Le echó un cable Víctor Alonso, el nuevo gerente del Efesé. Con 18 años de experiencia en el Real Murcia y otros seis en el Racing, a él se le vio mucho más cómodo en su breve intervención, aunque tampoco quiso decir más de la cuenta. «Acabamos de aterrizar y nos preocupamos de inicio por lo más urgente, que es la deuda que había con los jugadores, y se va a resolver. A partir de ahí, nos vamos a poner a trabajar en cómo se puede gestionar la deuda generada en el club y por eso es muy importante este periodo de transición. Es mucho más importante de lo que la gente se cree que en estos meses todo quede bien analizado y aclarado», comentó quien fuera mano derecha del fallecido Jesús Samper durante mucho tiempo en el Real Murcia.

«Agradezco que Belmonte y Breis nos cuenten con humildad la situación actual», dijo Alonso, quien no sabe qué deuda tiene el club, pero «de momento» descarta que el Cartagena vaya a entrar en concurso de acreedores. Por último, Javi Hernández llega para «echar una mano» a Manuel Sánchez Breis en la dirección deportiva. «Voy a colaborar con Breis en todo lo que pueda, pero no voy a ser el director deportivo. Estaré por Madrid y ayudaré», dijo quien coincidiera con Arribas en el Juárez mexicano.

Llegan el extremo Nacho Sánchez y el central Fran Vélez

Minutos después de conocer al nuevo máximo accionista del Efesé, Alejandro Arribas, el club albinegro hizo oficial un nuevo fichaje. Se trata del extremo Nacho Sánchez, de 32 años y procedente del Racing de Ferrol, donde estuvo en las últimas dos campañas en Segunda División. Se caracteriza por su versatilidad de jugar en ambas bandas y por su buen golpeo.

El futbolista canario estuvo cinco temporadas en el Numancia, todas en la categoría de plata, jugando 133 partidos teniendo un rol más de suplente que de titular. Tras el descenso de aquel Numancia de Luis Carrión, Nacho Sánchez se marchó al Marbella, en Segunda B, donde tuvo buena participación pero el club acabó bajando a Tercera. Tras su experiencia en el sur decidió volver al norte, al Real Unión de Irún en Primera RFEF. .

Destacó en Irún

En la primera campaña disputó 27 partidos, 19 como titular y marcó cinco goles para asentarse en el extremo derecho del equipo vasco. La siguiente temporada 2022/23 fue la que mejor números registró en toda su carrera. Sin caracterizarse por tener un gran olfato goleador, esa campaña marcó 13 goles en 37 partidos en Primera RFEF.

El Racing de Ferrol apostó por sus servicios en su vuelta al fútbol profesional a las órdenes de Cristóbal Parralo. En las últimas dos campañas, Nacho Sánchez ha jugado 52 partidos en Segunda sin protagonismo en el once titular y con tan solo un gol.

Por la noche, el club anunció otro fichaje más, el del central Fran Vélez, de 33 años. El veterano defensa catalán procede del Aris de Salónica, de la Primera griega, y cuenta con un gran historial de minutos en las máximas categorías de España, Grecia, Polonia y Arabia Saudí. Debutó en Segunda con 18 años en el Nástic y después pasó por Logroñés y Almería. Luego comenzó con su particular Erasmus con una primera parada en el Wisla de Cracovia. Aris de Salónica, Panathinaikos, Al Fateh y de nuevo Aris fueron sus siguientes destinos. El curso pasado jugó 15 partidos con el conjunto griego.

Una deuda desconocida y un pago a la plantilla aún por concretarse

Alejandro Arribas y sus dos escuderos en el Cartagena, Víctor Alonso y Javi Hernández, no ofrecieron datos concretos de la deuda del club ni tampoco fueron capaces de generar demasiada ilusión entre una afición deprimida. Les faltó ímpetu, franqueza y algo de 'punch' en su primera comparecencia pública como nuevos gestores del Efesé. Lo único que garantizaron es que la inscripción se realizó en la jornada de ayer y que la semana que viene se pagará todo lo que se debe a la plantilla del primer equipo, del filial y a los empleados.

«Hemos inscrito al equipo, lo cual demuestra que todo está bien con LaLiga, y la deuda que existe con jugadores se saldará la próxima semana para que todo el mundo esté al día. Hay solvencia económica y el dinero no será un problema», afirmó Arribas, quien se mostró ilusionado por llegar «a un club de tanta grandeza». Destacó que en el Rayo Majadahonda «nos faltó el apoyo de una masa social que no teníamos, algo que en Cartagena sí existe, y nuestro trabajo es volver a ilusionar a toda la afición que se siente triste por el descenso y por lo sucedido en la última temporada», confesó el exfutbolista.