El Gobierno local considera «insostenible» la situación institucional del Cartagena

Rubén Serrano Lunes, 7 de abril 2025, 00:51

En el Gobierno local ya tildan de «insostenible» el vacío institucional en el Efesé, de acuerdo a diferentes fuentes consultadas por LA VERDAD. Paco Belmonte, ... Manuel Sánchez Breis y el resto de miembros de la comisión deportiva no pisan el palco ni el estadio Cartagonova desde hace más de dos meses, en una imagen que no por repetida no deja de ser insólita jornada tras jornada. La derrota contra el Eldense (0-1), que deja al equipo ya prácticamente descendido de forma matemática a Primera RFEF, lo presenció una vez más sola la edil de Política Social, Cristina Mora, que sin quererlo ni buscarlo se ha convertido en la única superviviente de una butaca que nadie quiere ocupar.

Esta situación tildada de «insostenible» se une a las recientes declaraciones de la alcaldesa. Noelia Arroyo aprovechó la presentación del nuevo autobús del Jimbee Cartagena, en la Plaza del Ayuntamiento, para tirar un dardo al Efesé. «Volvemos a recordar lo orgullosos que nos sentimos del Jimbee. No solamente es el mejor equipo de fútbol sala, como se ha demostrado, sino que además podemos decir sin temor a equivocarnos que es el primer equipo a día de hoy de la ciudad. En el ámbito deportivo hay equipos que nos dan grandes alegrías, otros no atraviesan el mejor momento», dijo Arroyo. La alcaldesa, quien siempre ha respaldado la gestión de Belmonte, hizo esas declaraciones respaldada por los datos de asistencia, que una vez el pasado fin de semana dieron por ganador al fútbol sala. El Palacio de los Deportes albergó ayer a 4.497 espectadores, por los 2.846 que acudieron un día antes al Cartagonova. Tanto Arroyo como otras máximas autoridades políticas, como el presidente regional Fernando López Miras y el director general Fran Sánchez, han desaparecido del palco del estadio. La última vez que estuvieron fue en el partido de la Copa del Rey que midió a la Deportiva Minera ante el Real Madrid. A la venta entradas a 20 euros para ver el partido en Almería El Cartagena pone este mediodía entradas a 20 euros para el partido de este domingo a las 21.00 horas contra el Almería. El encuentro puede suponer el descenso matemático del equipo a Primera RFEF, después de que ayer el Real Zaragoza ampliara la distancia con la permanencia a 23 puntos a falta de 24 por disputarse. Desde mañana y hasta el jueves al mediodía hay quinientas entradas disponibles en las oficinas del club. De producirse la pérdida matemática de categoría quedarían siete jornadas ya sin nada en juego y con una entrada el domingo 20 de abril para recibir al Granada que podría ser pésima, puesto que además coincide con la última procesión de la Semana Santa, la del Domingo de Resurrección.

