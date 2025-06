El final esperado en un estadio muerto La fiesta de los 600 aficionados llegados desde Miranda de Ebro no fue completa, en la despedida de un indigno Cartagena

Francisco J. Moya Domingo, 1 de junio 2025, 23:00 Comenta Compartir

Pasó lo que todo el mundo esperaba: ganó el Mirandés en el Cartagonova, pero no ascendió directamente porque el Elche no falló en Riazor. Perdió ... el Cartagena en su despedida a Segunda tras cinco temporadas que han tenido de todo. No pudo Paco Belmonte cumplir su objetivo de alcanzar las seis campañas consecutivas en la división de plata de Andrés Martínez entre 1982 y 1998. Tiene que dar gracias a Julián Calero de que finalmente hayan sido cinco. Sin él, hubieran sido cuatro. Las cuatro primeras, con sus días mejores y peores, fueron vibrantes e inolvidables. Esta última, la peor de la historia del club, abre una brecha imposible de cerrar y que incluso amenaza la propia supervivencia de la entidad.

Cartagena Jhafets; Delmás, Aguirregabiria, Jesús Hernández, Nacho Martínez (Sergio Guerrero, m.66); Andy Rodríguez, Pepín Machín, Dani Luna (Checo, m.66), Óscar Clemente; Álex Millán (Luis Muñoz, m.84) y Alfredo Ortuño (Dani Escriche, m.74). 1 - 3 Mirandés Raúl Fernández; Juan Gutiérrez, Postigo, Eguiluz (Julio Alonso, m.45), Parada; Alberto Reina (Álex Calvo, m.57), Gorrotxategi (Ander Martín, m.57), Joel Roca (Carlo, m.57), Iker Benito; Urko Izeta y Panichelli (Butzke, m.45). Goles: 0-1, M.38: Urko Izeta. 1-1, M.44: Álex Millán. 1-2, M.45+3: Joel Roca. 1-3, M.70: Álex Calvo.

Árbitro: Guzmán Mansilla (andaluz). Mostró la tarjeta amarilla a los locales Jesús Hernández, Pepín Machín y Dani Luna; y al visitante Eguiluz.

El estadio: Cartagonova. 2.743 espectadores, 600 de ellos llegados desde Miranda de Ebro. Vienen ahora días trascendentales y Paco Belmonte, si es verdad que tiene autonomía y manos libres para imponer su veredicto sin la tutela de Felipe Moreno, tiene que decidir qué quiere ser: si Paco Gómez en 2013 aceptando su derrota y dejando paso a alguien que pueda volver a ilusionar a la gente o Enrique Ortiz en el Hércules, perpetuándose en el poder sin tener ningún apoyo y arrastrando al club en su desbocado camino a ninguna parte hacia el abismo. En las oficinas del Cartagena ya se preparan para seguir adelante, pensando en el proyecto 25-26 con Belmonte al mando y alegando que esto ha sido un simple descenso deportivo. Y obviamente es mucho más que eso. Parece, por tanto, que Belmonte se inclina por la 'vía Ortiz' en Alicante. Cómo será la cosa que ayer, en la segunda parte y con el partido decidido, fueron los 600 aficionados visitantes los que arrancaron en varias ocasiones los cánticos de '¡Belmonte, vete ya'!, inmediatamente seguidos por los poco más de 2.000 espectadores locales que acudieron al último encuentro en Segunda del conjunto albinegro. En el primer tiempo, estos cánticos contra el presidente arreciaron curiosamente tras el disparo al travesaño de Álex Millán y, después, cuando el delantero maño empató el duelo con un buen remate en el área. Sin historia El encuentro no tuvo historia. El Cartagonova volvió a ser un estadio muerto, solo animado por los 600 seguidores del Mirandés que, eso sí, pronto aceptaron que no celebrarían un ascenso a Primera en Cartagena, puesto que el Elche sentenció su victoria en Riazor en los 25 primeros minutos. Pero se lo pasaron bien, convirtieron el fondo sur bajo en un Anduva en miniatura y cogieron moral de cara a la eliminatoria que le enfrentará al Racing de Santander. El partido acabó 1-3 y pudo ser peor, ya que el Mirandés jugó a placer ante un Efesé indigno, que perpetró una actuación flojísima y encajó su 31ª derrota del curso, la cifra más alta de la historia. Las claves Objetivo imposible Los 600 seguidores del Mirandés aceptaron pronto que no celebrarían un ascenso en el Cartagonova, pero no dejaron de animar

Un equipo rendido Jhafets tuvo que hacer varias paradas de mérito, ante Álex Calvo, Butzke e Izeta, para evitar una goleada escandalosa Juan Gutiérrez y Joel Roca tuvieron dos claras ocasiones para hacer el primero, pero fue Urko Izeta, a pase de Panichelli, el que marcó el 0-1 con un tiro duro cruzado que le dobló la mano a un Jhafets demasiado blando. Álex Millán, tras un centro estupendo de Nacho, empató antes del descanso. Sexto gol para el ariete maño, que ha aprovechado estos meses para emerger en mitad del naufragio albinegro y tendrá equipo en Segunda el próximo curso. Al ser cambiado, recibió el cariño del público y se despidió con respeto de la gente. La otra gran ovación de la tarde se la llevó Luis Muñoz, a quien Romo le dio los últimos diez minutos, para demostrar que su grave lesión ha quedado atrás. División de opiniones, en cambio, en la marcha de Alfredo Ortuño, quien como Escriche acaba la liga sin marcar ni un solo tanto. Noticia relacionada Así hemos contado el directo del Cartagena-Mirandés El 1-1 duró muy poco. Aguirregabiria, improvisado líder de una zaga sin Alcalá, Kiko Olivas, Sipcic y Jorge More, pidió falta previa en el tanto de Joel Roca. Se revisó y no había nada. 1-2 y batería de cambios de Alessio Lisci para reservar jugadores y evitar sanciones de cara al 'playoff'. Tras el descanso, Álex Millán tuvo una buena ocasión para empatar, pero Álex Calvo, ganando la espalda con suma facilidad al debutante Checo, hizo el 1-3 y terminó por hundir a un colista infame, sin juego, alma ni orgullo. De hecho, Jhafets tuvo que hacer varias paradas de mérito, ante Álex Calvo, Butzke e Izeta, para evitar una goleada escandalosa.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión