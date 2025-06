Empieza la cuenta atrás para el Cartagena

Hoy martes 1 de julio empieza la cuenta atrás más importante del FC Cartagena en la última década. La entidad albinegra tiene exactamente treinta días ... para resolver los impagos de la temporada 2024/25 a futbolistas y exfutbolistas, tanto del primer equipo como del filial, para evitar la consecuencia deportiva más grave de todas: el descenso administrativo a Segunda RFEF, la cuarta categoría del fútbol español. Los jugadores trasladaron ayer al sindicato que defiende sus intereses, la AFE, que nada ha cambiado y todo sigue igual: se deben más de dos nóminas. LA VERDAD da las fechas claves de este proceso legal, jurídico y administrativo que en el peor de los casos podría desembocar en una gran consecuencia para el Efesé a todos los niveles, incluida la reputación de la institución.

Ahora mismo no hay nada que temer y el Cartagena está dentro de todos los plazos legales para evitar problemas. Lo normal y esperable, de hecho, es que la situación quede resuelta a lo largo de esta semana, los jugadores queden al día en sus cobros y no vaya a más. En este sentido, Paco Belmonte y Manuel Sánchez Breis recientemente empezaron a comunicar a la plantilla que esta semana todo debería de quedar resuelto tras meses de plazos que no terminaron de darse; el último ayer, pues el club garantizó en mayo que cumpliría con todas sus obligaciones hasta el 30 de junio. Le fecha venció ayer y hay jugadores del primer equipo y del filial que tienen dinero pendiente y denuncias puestas.

Otro plazo incumplido

Llegada esta situación actual los futbolistas tienen hasta el 9 de julio para denunciar telemáticamente el dinero que se les debe a través del portal web de la AFE. El sindicato, pasado ese plazo, trasladaría a LaLiga las cantidades atrasadas y las denuncias acumuladas en todo este periodo de tiempo; seguidamente daría de dos a tres días de plazo al club por si la transferencia del dinero tarda en llegar dentro de los límites marcados.

FECHAS CLAVES 30 de junio Siguen los atrasos a pesar de que el club dijo que cumpliría con todas sus obligaciones hasta ayer.

9 de julio Acaba el plazo para presentar denuncias. Luego se reúne AFE y lo hace público.

31 de julio Si pasado este tiempo no se resuelve, el club descenderá automática a Segunda RFEF, cuarta categoría.

Si no es así, entonces la situación cobraría una mayor dimensión. La AFE se reuniría en los días posteriores, casi de carácter inmediato, en su comisión mixta para abordar la situación del Efesé. Este grupo de trabajo analizaría el problema, haría recopilación de todo y seguidamente haría pública la situación de impagos en su página web a través de un comunicado. El sindicato, como sucede cada temporada por estas fechas, publicaría una especie de lista de clubes morosos que no han saldado las deudas con sus futbolistas. Fuentes sindicales consultadas por LA VERDAD aseguran que desde el caso Reus en 2019 jamás un equipo de fútbol profesional ha dado lugar a aparecer en esa lista.

Paco Belmonte y Manuel Sánchez Beis trasladaron en los últimos días a futbolistas que la situación estará resuelta esta semana. Ese escenario sería el ideal para no forzar las máquinas, tensar más la situación y evitar de paso que la AFE lo haga público. Si llegado el día 10, 11 o 12 nada cambia, saldrá el comunicado y el Cartagena figurará en esa lista. El ya solo hecho de publicarse una resolución por parte de la comisión mixta traería una primera consecuencia: la obligación de presentar un aval superior a la hora de inscribir al equipo en Primera RFEF. Una pequeña penalización que también podría tener consecuencias futuras en caso de un hipotético regreso por la vía rápida a Segunda División: si se termina en números rojos el curso 2024/25 la patronal podría asignar un límite de coste plantilla inferior al Efesé en el 2026/27.

Borja Valle, en 2023

La entidad albinegra jamás ha dado lugar a que se cierre el plazo de denuncias y la AFE haga pública una resolución con el nombre de la entidad. En el verano de 2023 se evitó con el delantero Borja Valle, quien reclamó una cantidad pendiente, registró la denuncia pero el club abonó el dinero antes de cerrar el plazo de reclamaciones marcado por el sindicato. El futbolista cobró lo que le correspondía, la situación no fue a más y el berciano, ahora en la Ponferradina, se marchó a jugar a Rumanía cerrando así una etapa deportiva muy provechosa en el Efesé a las órdenes de Luis Carrión.

La bala en la recámara, la llave para poner fin a esta situación para la entidad albinegra es recibir parte de la ayuda al descenso a Primera RFEF que concede LaLiga. La patronal entrega en varias partes un fondo de compensación por valor de no más de 1,2 millones de euros para amortiguar la pérdida de categoría, al margen del valor de la plaza en Segunda valorada en 2,3 millones, que puede recibirse desde ayer si se cumplen varios requisitos. Previamente hay que recordar que, a 30 de junio de 2024, el Cartagena puso ese dinero como aval en caso de no cumplir con los plazos de pago de un préstamo por valor de 6,8 millones de euros.

Cerrado el plazo de denuncias de la AFE, pasados los días de tregua y comunicada ya la resolución por parte de la comisión mixta, el fin último del sindicato sería poner como fecha tope el 31 de julio para pagar. Si el dinero tampoco llega entonces se produciría un descenso administrativo a Segunda RFEF. De momento, según fuentes sindicales, el problema seguía sin resolverse ayer. Pasó el 30 de junio y las promesas de pago no se cumplieron. La cuenta atrás ya ha empezado para el Efesé.