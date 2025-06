Belmonte, Moreno, Serrano y una decisión inminente en el Cartagena

Pasan los días y prácticamente todos los equipos de Primera Federación van anunciando el nombre de su entrenador y sus primeros fichajes. Ayer, sin ir ... más lejos, la Ponferradina hizo oficial la llegada de Fernándo Estévez al banquillo de El Toralín y el Eldense confirmó que su técnico será Javi Cabello. En el Cartagena, sin embargo, se mantiene el silencio, aunque está apalabrada la llegada del valenciano Dani Ponz. Y es que nada se sabrá de manera oficial sobre el futuro del club mientras siga la actual incertidumbre y no termine esa guerra soterrada por el poder que mantienen Felipe Moreno y Paco Belmonte.

El primero, que controla Duino Inversiones a través de Fernando Carreño, sabe que la viabilidad del club pasa por la salida de Belmonte. Pero el segundo no piensa irse si no recibe una buena compensacióna a cambio. Y mientras tanto, no se resuelven las deudas que incluso amenazan con un posible descenso administrativo a Segunda Federación. Hay que pagar antes del 31 de julio para evitarlo. Belmonte, en cualquier caso, aseguró a varios jugadores que esta semana quedaran resueltos esos atrasos.

Lo que llega de fuentes cercana a Duino Inversiones, propietaria del 85% de las acciones del Efesé, es que Felipe Moreno quiere apartar a Belmonte y Breis de la gestión del Cartagena, aunque en público repite que no tiene nada que ver con el club albinegro. Y que Belmonte se resiste como gato panza arriba, ha apalabrado varios fichajes y está planificando junto a Breis la próxima campaña.

En este escenario irrumpe el nombre de Alfonso Serrano, ex director deportivo del Albacete, Deportivo, Córdoba y Tenerife. Se filtró hace unos días que venía con Belmonte y después se habló de que traía a unos nuevos inversores, que estaban dispuestos a comprar el club. Y luego se deslizó que no entraban porque Belmonte pedía demasiado dinero. Pero no sería descartable que esto sea un nuevo movimiento entre bambalinas de Moreno para cambiar piezas y caras y sustituir a Belmonte por Serrano.

El problema para todos ellos es que un lavado de cara ya no sirve. Los aficionados cartageneros exigen la marcha de Belmonte y Moreno. De ambos. Y mientras eso no suceda, muchos darán la espalda al FC Cartagena. La solución no debe demorarse mucho tiempo más y esta semana habrá novedades.