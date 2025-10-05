La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Chiki celebra junto a Kevin el primer gol contra el Hércules el pasado 21 de septiembre. ANTONIO GIL / AGM
Fútbol | Primera RFEF

El Efesé busca recuperar la sonrisa ante el Tarazona

Los de Javi Rey, con la duda de quién sustituirá a Larrea en el medio, quieren olvidar la derrota en El Palmar venciendo a un rocoso rival

Jesús Fernández

Cartagena

Domingo, 5 de octubre 2025, 07:32

Vuelve a rodar el balón en el Cartagonova. El Efesé regresa a su feudo con ganas de resarcirse y demostrar ante su afición que ... lo de Sanlúcar simplemente fue un tropiezo aislado y que el buen comienzo de temporada no es casualidad. Para ello, primero, tendrán que pasar por encima de un rocoso Tarazona (18.15 horas), dirigido por el ex del Cartagena, Juanma Barrero. Los aragoneses llegan al encuentro tras sacar los tres puntos ante el filial sevillista y quieren seguir haciendo historia en la categoría de bronce siendo uno de los combinados más humildes.

