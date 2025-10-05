El Efesé busca recuperar la sonrisa ante el Tarazona

Vuelve a rodar el balón en el Cartagonova. El Efesé regresa a su feudo con ganas de resarcirse y demostrar ante su afición que ... lo de Sanlúcar simplemente fue un tropiezo aislado y que el buen comienzo de temporada no es casualidad. Para ello, primero, tendrán que pasar por encima de un rocoso Tarazona (18.15 horas), dirigido por el ex del Cartagena, Juanma Barrero. Los aragoneses llegan al encuentro tras sacar los tres puntos ante el filial sevillista y quieren seguir haciendo historia en la categoría de bronce siendo uno de los combinados más humildes.

De Blasis o Alcañiz

Javi Rey, desde la roja a Pablo Larrea el pasado fin de semana, tiene en su mente quién debe ser el sustituto del madrileño, hasta ahora indiscutible para el técnico gallego, que por este tipo de momentos le gusta tener a la plantilla activada y lista para competir. A no ser que se saque un as de la manga, los dos candidatos para el puesto son De Blasis o Alcañiz. El argentino podría volver a ser titular con el Efesé en casa desde el 20 de mayo de 2023, en un partido en el que cayeron por 1-4 y dio su última asistencia. Contra el Hércules fue determinante y culminó la remontada para dar el triunfo a los suyos. La parroquia albinegra sabe de lo que es capaz el Chiquito y no necesita carta de presentación.

En 2025, los de Juanma Barrero llevan 13 porterías imbatidas, lo que les lleva a ser el conjunto que más veces lo ha logrado

Por otro lado, está la juventud y el desparpajo de Edgar Alcañiz. El valenciano ha llegado desde el filial del Levante para aportar a la medular del centro del campo un gran despliegue físico y con mucho recorrido sobre el terreno de juego, sin tener el toque de balón del argentino.

Lo que está claro es que Rubén Serrano e Imanol Baz volverán a ser los guardianes defensivos del Efesé y, una jornada más, volverán a estar sin sustituto, puesto que Fran Vélez sigue sin estar recuperado. Además de ellos, Kevin, Chiki y Luismi también parece que tienen su sitio reservado para la cita contra los aragoneses.

Las dudas están en los laterales y en el extremo derecho. Son tres posiciones que ha ido rotando el técnico gallego y todavía no tienen un dueño claro. Marc Jurado y Dani Perejón pelearán por el puesto en el costado diestro. Nacho Martínez, que sus buenas actuaciones lo encumbraron como una figura fiable pero su mal partido contra Rodri en Sanlúcar abre el debate de si Nil Jiménez debería tener una oportunidad de inicio.

Pero, para incertidumbre, el extremo derecho. Calderón dejó buenos detalles en la segunda parte contra el Sanluqueño y podría ser su aval para este partido. En la recámara están Diego Gómez y Ander Martín.

Choque de estilos

El equipo liderado por Juanma Barrero desembarcará en el Cartagonova como el equipo con más porterías a cero de la categoría en 2025, empatado con el Sevilla Atlético con 13, lo que demuestra su fortaleza defensiva. A partir de ahí empiezan a construir el ataque. Fruto de encajar en dos de los tres primeros partidos, el técnico de la SD Tarazona decidió cambiar el esquema y plantar una línea de cinco, lo que les ha llevado a sumar cuatro puntos de los últimos seis y dejar a cer el marcador rival.

No les importa dejar el control del balón al rival. Ellos se sienten cómodos haciéndose fuertes atrás y saliendo a la contra, siendo un equipo muy efectivo cuando consiguen pisar área rival. Otro de sus puntos fuertes es el balón parado, donde el Cartagena sufre mucho y puede ser un factor determinante para decantar la balanza a favor de los aragoneses.