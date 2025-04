El dueño de La Hita asegura que le han ofrecido comprar el 15% de Belmonte

El presidente de la Escuela de Fútbol de Torre Pacheco y de la empresa La Hita, Gregorio García, confirmó ayer a LA VERDAD la ... información adelantada el lunes por Onda Regional: que recientemente ha recibido una oferta para adquirir el 15% del FC Cartagena, en manos de Paco Belmonte.

García aseguró que la oferta, no concretada, se le trasladó de manera «reciente», a través de un intermediario de la entidad albinegra y a la que sostiene que aún no ha dado respuesta, ni sí ni no, pasados ya unos días. El empresario pachequero sí avanzó que en esta andadura, de producirse finalmente, estaría solo y al margen de otras personas como Miguel Ángel Jiménez Bosque.

Una colaboración rota

Hay que recordar que García fue un antiguo patrocinador del club y que durante un tiempo trabajó de la mano de Belmonte y Breis en la cantera, siempre al lado de Isidoro García. La EF Torre Pacheco y el FC Cartagena firmaron un histórico acuerdo de colaboración para aunar fuerzas, concentrar todo el talento futbolístico de la zona y de algún modo ayudarse mutuamente. Se firmó en 2020 y en 2022 se rompió por desacuerdo entre las partes. Tiempo después acabó saliendo de la Fundación albinegra Isidoro García y el Torre Pacheco, por su parte, continuó de la mano del Villarreal.

Futbolistas que llegan lejos

Así sigue en la actualidad, formando a jóvenes jugadores que llegan a canteras de Primera División. El delantero Rachad Fettal, en dinámica del primer equipo del Almería, es un ejemplo de futbolista que pasó por las bases pachequeras hasta progresar a categorías profesionales. También es significativo el caso del ariete cartagenero Javi Gomila, que tras pasar por el Torre Pacheco recaló en el filial del Alavés, en el Laredo y actualmente en el San Fernando del grupo IV de Segunda RFEF.

Hay que recordar que el 100% de las acciones del Efesé pertenecen a Duino Inversiones. Esta firma la poseen dos personas: Paco Belmonte en un 15% y Fernando Carreño en el 85% restante, según consta en el Consejo Superior de Deportes así como en las últimas auditorías, la última a fecha del 30 de junio de 2024. Y este 15%, el de Belmonte, es el que se ha ofrecido ahora a Gregorio García, que todavía no ha contestado.

En cualquier caso, la parte mayoritaria de la propiedad tiene legalmente la posibilidad del derecho del tanteo, es decir, de autorizar la operación y de tener preferencia de comprar esa parte por la misma cantidad de dinero.