Pablo de Blasis, con el balón en los pies, intenta dar un pase ante la presión de Jorge Moreno, lateral derecho del Sevilla Atlético. LOF

Las dos caras de un Cartagena que en casa disfruta y fuera no arranca

El equipo de Rey se gusta en el Cartagonova bajo el regazo de los suyos, pero a domicilio no sabe lo que es marcar ni ganar, pese a tener salidas asequibles

Jesús Fernández

Cartagena

Martes, 14 de octubre 2025, 00:06

Comenta

Las estadísticas no engañan, pero también pueden camuflar la realidad. Eso le puede ocurrir a quien mire por primera vez la clasificación del grupo 2 ... de Primera Federación y vea al Cartagena solo por detrás del Europa, sorprendente líder de la categoría. Esa plaza se la ha ganado por méritos propios, pero al escarbar un poco empiezan a salir las hierbas malas que tiene este equipo. Aunque son pocas, hay que arrancarlas pronto para que no estén ahí cuando vayan apareciendo más durante el curso y el mal sea mayor.

