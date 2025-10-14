Las dos caras de un Cartagena que en casa disfruta y fuera no arranca

Las estadísticas no engañan, pero también pueden camuflar la realidad. Eso le puede ocurrir a quien mire por primera vez la clasificación del grupo 2 ... de Primera Federación y vea al Cartagena solo por detrás del Europa, sorprendente líder de la categoría. Esa plaza se la ha ganado por méritos propios, pero al escarbar un poco empiezan a salir las hierbas malas que tiene este equipo. Aunque son pocas, hay que arrancarlas pronto para que no estén ahí cuando vayan apareciendo más durante el curso y el mal sea mayor.

La parroquia albinegra está sorprendida de lo que su equipo predica lejos del Cartagonova, donde este año están acostumbrados a ver a un equipo valiente, sin tapujos y que cualquier revés lo responde con un derechazo directo al mentón.

Las tres salidas a las provincias andaluzas de Cádiz, Málaga y Sevilla, junto a la doble cita en la Nova Creu Alta, mostraron a un equipo totalmente opuesto, atemorizado en muchas fases, desorientado en otras y sin puntería, que, aunque la imagen haya sido fea, no deja de ser un factor que le ha impedido sumar de tres.Lo que está en la mano del Efesé no ha funcionado y a eso hay que añadirle que el FVS también le ha dado la espalda.

Javi Rey valora positivamente, y de manera reiterada, que sacar un punto es bueno porque sumar de tres en esta categoría fuera de casa es muy difícil. No le falta razón al técnico, pero la realidad es que su equipo ha sido incapaz de ganar en la cancha del segundo y el tercer peor local de lo que va de temporada, como son el Antequera y el Sevilla Atlético y, lo que es peor, todavía no ha conseguido celebrar ningún gol a domicilio. Contra el Antequera fue el mejor partido que ha jugado el Cartagena lejos de su feudo, donde conectó dos goles que fueron anulados polémicamente y Chiki perdonó una ocasión clamorosa. Era la primera fecha, un equipo totalmente nuevo, que aún estaba por carburar y que jugando así la mayoría de las veces acabaría en triunfo. Pues hasta ahora es su mejor salida.

El siguiente compromiso del Efesé a domicilio es el Marbella, segundo mejor local del grupo 2 de Primera Federación

En Sabadell, contando los dos tramos en los que se jugó el encuentro, se vio a un Efesé muy conservador, sin colmillo y dando por bueno un punto desde el pitido inicial. La visita a El Palmar de Sanlúcar es el punto más oscuro de este Cartagena. El conjunto albinegro salió desconectado, una constante que, tanto en casa como fuera, ya le ha ocurrido varias veces y que el pasado domingo, ante el Sevilla Atlético, consiguió paliar. La diferencia es que el Sanluqueño acertó dos veces y la roja de Larrea puso el punto final al encuentro en el minuto 25. Todo lo que pasó después fue anecdótico.

El filial sevillista parecía la víctima perfecta para salir de la espiral negativa a domicilio por su dinámica y que tienen un campo de buenas dimensiones y perfecto para el fútbol que despliega el Efesé. Tampoco se les dio.

El calor de los tuyos

Es un hecho que los de Javi Rey se encuentran muy cómodos en el Cartagonova, al regazo de sus aficionados. Y eso que en los tres partidos han empezado con dificultades. Dos remontadas y una goleada para sumar 9 de 9 para ser el mejor local del grupo 2 de la Primera Federación, incluso cuando otros equipos han jugado cuatro partidos en sus respectivos territorios.

La imagen que muestran los albinegros en su feudo es la de un combinado que sabe a lo que juega, con la convicción de que ni un contratiempo les va a hacer cambiar el plan de partido porque confían en el proceso y saben que acabará en victoria de todas formas.

Guardarse las espaldas no es una opción porque, en contra de lo que piensan a domicilio, saben que gana el que más goles mete, mientras que fuera es el que menos recibe. Por eso tres de las cuatro porterías imbatidas son fuera de casa.

Dos choques de estilos de un mismo equipo, depende de dónde juegue, que tienen que ir cambiando pronto porque, tras la llegada del Algeciras de este viernes a la ciudad portuaria, el Efesé tendrá que viajar a casa del Marbella, segundo mejor local. Una dura prueba para intentar cambiar el panorama visitante. La felicidad del Cartagena está dentro de los muros del Cartagonova. Fuera de ellos, tiene que buscarla. Aún no la ha encontrado.

Julián Delmás: «La gente alucinaría con las cosas que vivimos el año pasado en el Cartagena»

El lateral aragonés Julián Delmás, de 30 años, está sin equipo. Es uno de los principales damnificados por el descenso del Cartagena del pasado curso. Como Pedro Alcalá, Kiko Olivas y Pepín Machín, el jugador formado en el Real Zaragoza no encontró destino el pasado verano y sigue en el paro. Gastón Valles, otro de los que se quedó sin equipo, firmó la pasada semana por el Unionistas y ya tuvo sus primeros minutos el sábado en el triunfo del equipo salmantino frente al Mérida (2-0).

En una entrevista concedida a 'El Periódico de Aragón', Delmás confiesa que tuvo algunas propuestas en verano, «pero no ha llegado aún ese equipo que me dé ese punto de ilusión para dar lo mejor de mí. El año pasado fue muy duro y todo me salió mal en todos los aspectos del fútbol, en la primera vuelta en Ferrol y en la segunda en Cartagena», admitió un Delmás que vistió la camiseta del Efesé en un total de 86 partidos en sus dos etapas en el club albinegro.

Y se detuvo, por supuesto, en la desastrosa segunda vuelta que vivió con el Cartagena de Guillermo Fernández Romo. «Fue muy duro, pero no por las derrotas y los resultados, porque eso al final es el fútbol. Sabes que hay años que no se dan y ya está. Pero es que la gente alucinaría con las cosas que vivimos el año pasado en el Cartagena. Por ejemplo la situación era tan jodida que no cobrábamos… Fueron tantos problemas…», señaló el maño.

En la citada entrevista, Delmás confiesa que su peor momento en el fútbol no han sido los descensos o los 'no ascensos', sino lo que vivió en el inicio de su tercera temporada en el Cartagena, cuando Luis Carrión apostó pot Iván Calero y lo relegó a la suplencia. «Venía de hacer mi mejor año y esas primeras semanas me quedé sin jugar. Fue muy duro», dijo.