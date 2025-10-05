La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Kevin Sánchez celebra el primer gol del Cartagena. J. M. Rodríguez / AGM
Directo

Directo | FC Cartagena - Tarazona

El conjunto de Javi Rey quiere volver a engancharse a los puestos de playoffs de ascenso con una victoria en el Cartagonova

Javier Brocal

Domingo, 5 de octubre 2025, 19:07

Actualizado Hace 9 minutos

19:03

45' + 3' | 2-0 | Final de la primera parte

19:01

45' | 2-0 |

Se añaden 3 minutos

18:58

42' | 2-0 |

El FC Cartagena está fluyendo por el césped del Cartagonova. La posesión es completamente suya y los defensas del Tarazona sufren con los balones en largo

18:50

⚽ 35' | 2-0 | GOOOOOOOOL DEL FC CARTAGENA

Una gran jugada entre Chiki y Luismi Redondo que acaba con un buen pase filtrado del mediapunta al 9 para que este defina de primeras. Se pone con dos goles de distancia en el Cartagonova. Además, Chiki marca en el día de su cumpleaños

18:47

⚽ 32' | 1-0 | GOOOOOOOL DEL FC CARTAGENA

Una gran jugada de Kevin Sánchez para librarse del rival y define a un lado para marcar el primero del partido. Jugadón espectacular de Kevin para desatascar el marcador. Jugada de crack

18:40

25' | 0-0 |

El Cartagena vive constantemente en el campo rival. Tiene más presencia por el flanco derecho, pero hace más daño por el izquierdo

18:35

20' | 0-0 |

Continúa la igualdad en el partido. El Cartagena se acerca a la portería del rival, pero no genera suficiente peligro. El Tarazona, que había empezado muy bien, está encerrado en su campo y sus posesiones no son largas.

18:32

15' | 0-0 |

El Cartagena se adueña de la posesión y se adentra en el campo rival, pero las ocasiones no llegan

18:24

6' | 0-0 | Gol anulado al Tarazona

Fuera de juego de Traoré

18:21

🟨​ 5' | 0-0 | Amarilla para Edgar Alcañiz

18:16

1' | 0-0 | Comienza el partido

18:10

Los dos equipos se encuentran en sus vestuarios en los minutos previos al inicio del partido

18:03

Ambos equipos calientan antes del inicio del encuentro

17:39

Alineación del Tarazona

Amigo; Ángel López, Bakary Traoré, Marc Trilles, Carlos Nieto, Chechu; Busi, Óscar Carrasco, Vaquero; Armero, Agüero

17:38

Alineación del FC Cartagena

Iván Martínez; Nacho Martínez, Imanol Baz, Rubén Serrano, Marc Jurado; Pablo de Blasis, Edgar Alcañiz, Luismi Redondo; Ander Martín, Kevin Sánchez, Chiki

17:35

¡Buenas tardes! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre FC Cartagena y Tarazona

