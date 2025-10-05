Directo | FC Cartagena - Tarazona

18:50

⚽ 35' | 2-0 | GOOOOOOOOL DEL FC CARTAGENA

Una gran jugada entre Chiki y Luismi Redondo que acaba con un buen pase filtrado del mediapunta al 9 para que este defina de primeras. Se pone con dos goles de distancia en el Cartagonova. Además, Chiki marca en el día de su cumpleaños