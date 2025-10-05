Directo | FC Cartagena - Tarazona
El conjunto de Javi Rey quiere volver a engancharse a los puestos de playoffs de ascenso con una victoria en el Cartagonova
Javier Brocal
Domingo, 5 de octubre 2025, 19:07
19:03
45' + 3' | 2-0 | Final de la primera parte
19:01
45' | 2-0 |
Se añaden 3 minutos
18:58
42' | 2-0 |
El FC Cartagena está fluyendo por el césped del Cartagonova. La posesión es completamente suya y los defensas del Tarazona sufren con los balones en largo
18:50
⚽ 35' | 2-0 | GOOOOOOOOL DEL FC CARTAGENA
Una gran jugada entre Chiki y Luismi Redondo que acaba con un buen pase filtrado del mediapunta al 9 para que este defina de primeras. Se pone con dos goles de distancia en el Cartagonova. Además, Chiki marca en el día de su cumpleaños
😮💨 𝘾𝙪𝙖𝙣𝙙𝙤 𝙨𝙚 𝙟𝙪𝙣𝙩𝙖𝙣 𝙡𝙤𝙨 𝙘𝙧𝙖𝙘𝙠𝙨 𝙥𝙖𝙨𝙖𝙣 𝙚𝙨𝙩𝙖𝙨 𝙘𝙤𝙨𝙖𝙨.— Primera Federación Versus e-Learning (@Primera_RFEF) October 5, 2025
💥 Chiki finaliza una gran combinación del @FCCartagena_efs.
📺 @LaLigaPlus#CartagenaTarazona | #PrimeraFederación | #VersusELearningpic.twitter.com/X4sr3uuYp7
18:47
⚽ 32' | 1-0 | GOOOOOOOL DEL FC CARTAGENA
Una gran jugada de Kevin Sánchez para librarse del rival y define a un lado para marcar el primero del partido. Jugadón espectacular de Kevin para desatascar el marcador. Jugada de crack
18:40
25' | 0-0 |
El Cartagena vive constantemente en el campo rival. Tiene más presencia por el flanco derecho, pero hace más daño por el izquierdo
18:35
20' | 0-0 |
Continúa la igualdad en el partido. El Cartagena se acerca a la portería del rival, pero no genera suficiente peligro. El Tarazona, que había empezado muy bien, está encerrado en su campo y sus posesiones no son largas.
18:32
15' | 0-0 |
El Cartagena se adueña de la posesión y se adentra en el campo rival, pero las ocasiones no llegan
18:24
6' | 0-0 | Gol anulado al Tarazona
Fuera de juego de Traoré
18:21
🟨 5' | 0-0 | Amarilla para Edgar Alcañiz
18:16
1' | 0-0 | Comienza el partido
18:10
Los dos equipos se encuentran en sus vestuarios en los minutos previos al inicio del partido
18:03
Ambos equipos calientan antes del inicio del encuentro
Todo preparado en el Cartagonova— FC Cartagena (@FCCartagena_efs) October 5, 2025
Temporada 25/26
𝗠𝗗–06#CartagenaTarazonapic.twitter.com/dXLgD5v17e
17:39
Alineación del Tarazona
Amigo; Ángel López, Bakary Traoré, Marc Trilles, Carlos Nieto, Chechu; Busi, Óscar Carrasco, Vaquero; Armero, Agüero
17:38
Alineación del FC Cartagena
Iván Martínez; Nacho Martínez, Imanol Baz, Rubén Serrano, Marc Jurado; Pablo de Blasis, Edgar Alcañiz, Luismi Redondo; Ander Martín, Kevin Sánchez, Chiki
17:35
¡Buenas tardes! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre FC Cartagena y Tarazona
