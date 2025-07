Una deuda con su agente frenó la llegada de Panichelli al Cartagena

Hace ahora justamente un año, el ariete argentino Joaquín Panichelli tenía un pie y medio en el Cartagena. La cesión por parte del Alavés de ... este joven ariete que venía de sufrir una rotura de cruzado y necesitaba minutos en Segunda estaba prácticamente cerrada. El acuerdo entre la entidad vitoriana y el Efesé andaba a falta de cerrar unos últimos flecos, pero la sensación de todas las partes implicadas es que Panichelli jugaría a préstamo en el Cartagena en el curso 24-25, a las órdenes del entonces entrenador Abelardo Fernández, con un pasado exitoso en el Alavés. Y buena relación con el club babazorro.

Sin embargo, a la hora de firmar la cesión surgió un contratiempo que acabó arruinando por completo la operación y, posteriormente, llevando al delantero argentino al Mirandés, donde ha marcado 21 goles y ha sido el máximo goleador y jugador revelación de Segunda. Ahora, de vuelta en el Alavés, se ha convertido en una pieza codiciada. El Estrasbrugo francés está dispuesto a pagar 15 millones por él este verano. El Alavés se remite a su cláusula: 20 millones.

¿Y qué sucedió para que Panichelli no viniera al Efesé y acabara en Anduva? Pues sencillamente que su representante, su compatriota Martín Guastadisegno, vetó su cesión al Cartagena debido a una importante deuda que Paco Belmonte y Manuel Sánchez Breis mantienen con él. Ese impago se remonta a 2022, cuando se cerró la renovación de Pablo de Blasis por el Cartagena. Y es que Guastadisegno, que también representa a De Blasis, todavía no ha cobrado su porcentaje de aquella operación y han quedado en saco roto sus reclamaciones, puesto que los agentes no están cubiertos por el sindicato AFE.

Gastón Valles, su recambio

Guastadisegno, que aún sigue a la espera de cobrar, se negó a que Panichelli viniera a un club al que trajo a De Blasis en enero de 2021 (entonces también apostó fuerte por el Chiquito el Logroñés) y que en julio de 2024 seguía debiéndole dinero. Así las cosas, Panichelli se fue al Mirandés, donde ha tenido un rendimiento excelso. Al Cartagena vino el urguayo Gastón Valles, cedido por el Espanyol, quien hizo 3 goles en 25 partidos y en febrero se fue a Barcelona, para ser operado y no volver ya nunca más a la disciplina del conjunto entrenado por Fernández Romo.

Guastadisegno es uno, pero hay más representantes a los que el Cartagena debe dinero. Con todo, el club sigue manteniendo buena relación con algunas de las agencias más importantes del país. Así, los dos últimos fichajes anunciados por el Efesé, Nacho Sánchez y Fran Vélez, comparten agencia de representación, AS1, una empresa creada hace seis meses y que nació como fruto de la unión de cuatro agencias de jugadores, Nomi Sports, Position Number, Football Division Worldwide y Promoesport. Esta última ha tenido una relación bastante estrecha con el Cartagena, no solo en esta última década con Paco Belmonte, sino también en etepas anteriores con Pedro Reverte y David Buitrago al frente de la dirección deportiva. De AS1, por cierto, también acaba de llegar Rubén Serrano, del Recre.