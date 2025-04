El Cartagena tampoco compite en Albacete

El bochorno no cesa en el Cartagena. Esta nueva derrota, la decimotercera en quince partidos con Guillermo Fernández Romo, sirvió al menos para que un ... club amigo como el Albacete Balompié confirmara su permanencia en la categoría. Pero la actuación de los albinegros, especialmente en un segundo tiempo incalificable, volvió a ser tétrica. La bajada de brazos empieza a ser generalizada en una plantilla que desde hace semanas pide a gritos el final de la temporada.

La imagen del tercer gol lo resume todo: despeje inocente de Jorge Moreno convertido en asistencia al rival, Alcalá reculando sin ninguna lógica permitiendo que Lazo ganara metros y armara el disparo, Andy trotando sin ningún tipo de esperanzas en cazar al rival, rechace blando de Pablo Cuñat y Javi Martón ganando la espalda de un Jorge Moreno dormido en los laureles. Ya ni duele. Pero es ciertamente dantesco que los que confeccionaron esta plantilla pensaran que iba a ser mínimamente competitiva en Segunda División.

Albacete Balompié: Raúl Lizoain; Javi Rueda (Nabil, 84), Jon Gardía, Lalo, Agus Medina; Pablo Sáenz, Riki, (Javi Villar, 80) Pacheco (Meléndez, 68), Morcillo; Fidel (Javi Martón, 68) y Kofane (Lazo, 80). 3 - 1 FC Cartagena: Cuñat; Jorge Moreno, Alcalá, Sipcic (Aguirregabiria, 45), Nacho; Ndiaye (Guerrero, 78), Andy, Pepín Machín (Clemente, 54); Rafa Núnez (Delmás, 66), Álex Millán y Daniel Luna (El Jebari (54). Árbitro: Muresan Muresan. Amarillas a los visitantes Sipcic y Aguirregabiria.

Goles: 1-0, Alcalá, en propia meta (6). 1-1, Álex Millán (14). 2-1, Kofane (48). 3-1, Javi Martón (90+3).

Incidencias: Carlos Belmonte. 8.753 espectadores.

Dos de ellos, Manuel Sánchez Breis y Sivori, vieron el esperpento desde las gradas del Carlos Belmonte. Al menos, tienen la decencia de acompañar al equipo en sus desplazamientos. En casa, sin embargo, no pueden acudir al palco por orden expresa de su jefe. Paco Belmonte, mientras, no estuvo en Albacete. Y es que el principal responsable de este desastre hace tiempo que dimitió de sus funciones, a la espera de que llegue la venta del club que durante tantos meses se ha buscado y no se ha conseguido. En esta ocasión sí viajó el presidente del Cartagena, pero su destino no fue Albacete, sino Sevilla, donde este sábado disfrutará en directo desde la tribuna del estadio de La Cartuja de la final de Copa del Rey entre el Barça y el Real Madrid.

Mientras él pasaba el fin de semana en la capital hispalense, su equipo volvía a demostrar su incapacidad para competir en la división de plata. Defendió su obra Belmonte mientras pudo. Pero sabe que esto es indefendible. Los cambios tras el descanso de Fernández Romo fueron Aguirregabiria, Delmás, Clemente, El Jebari y Guerrero. Puso lo que tiene. Dejó sin minutos a Ortuño en su regreso a Albacete, pero lo cierto es que el ariete yeclano está completamente desquiciado y desenchufado de la competición desde hace meses. Es decir, Romo no tenía nada más.

Solo Álex Millán

Y el resultado de esos cambios fue que el Efesé volvió a firmar un segundo tiempo patético. Y eso que el primero tampoco había sido para tirar cohetes. Llegó vivo al tiempo añadido porque el Albacete, tras el 2-1, se echó una siesta y no apretó para hacer el tercero. Con todo, jamás temió por el resultado, puesto que los visitantes no tiraron ni una sola vez en el segundo acto. De hecho, el único disparo entre los tres palos del choque fue el del gol de Álex Millán, una de las pocas noticias positivas del Cartagena en las últimas jornadas. Lleva cuatro goles y es el único que se está ganando una oportunidad el curso que viene en otro club de Segunda.

El partido empezó con una imagen insólita. En la grada visitante del Carlos Belmonte donde en las dos últimas visitas hubo dos mil cartageneristas este sábado no había casi nadie. Apenas 30 aficionados blanquinegros, en la zona más alta y fuera del tiro de cámara televisivo. Fue una visita a Albacete que no pareció una visita a Albacete. Al poco de empezar, Alcalá se marcó en propia meta, tras un cabezazo de Pacheco al poste. Empató rápido Álex Millán tras una buena internada de Rafa Núñez. Y entre los palos, un gol salvado por Andy y las paradas de Pablo Cuñat el Efesé mantuvo el 1-1 hasta el descanso.

Todas las carencias defensivas del equipo de Romo aparecieron en el 2-1. Blando Rafa Núñez, desentendido el recién incorporado Aguirregabiria y superado Nacho por Kofane, el delantero de moda en Segunda. En ventaja, los de casa no percutieron demasiado y dejaron que los minutos pasaran sin que nada sucediera. Álex Millán, solo ante el peligro, lo intentó con más ganas que acierto. Y a su lado, la nada. Porque este Cartagena es la nada más absoluta. Lo mejor del partido es que ya solo quedan cinco semanas para que termine esta ignominia y que el fútbol, que tanto está castigando este curso al cartagenerismo, pueda volver pronto a ilusionar a la gente.