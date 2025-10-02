La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Pau, Nerea, Lucho García y Fidalgo, ayer en el CEIP Atalaya. FC CARTAGENA

El FC Cartagena retoma las visitas a los colegios tras 653 días

Lucho García, Fidalgo, Pau y Nerea charlan con los alumnos de 5º y 6º de Primaria del CEIP Atalaya y Kevin y Diego Gómez acuden a Ciudad Jardín

Francisco J. Moya

Francisco J. Moya

Jueves, 2 de octubre 2025, 23:47

Comenta

653 días después, los futbolistas del FC Cartagena volvieron a visitar un colegio del municipio. El meta Lucho García y el centrocampista Álex Fidalgo, junto a las jugadoras del equipo femenino Nerea y Pau, charlaron durante un rato con los alumnos de 5º y 6º de Primaria del CEIP Atalaya. Se vieron muchas camisetas del Efesé entre los alumnos de este centro situado en la Avenida del Cantón, junto al Palacio de Deportes, y la experiencia para los dos futbolistas y las dos jugadoras del femenino fue muy gratificante.

Esta visita es la primera de un calendario que el club ha diseñado para toda la temporada, en la línea de lo que hizo durante muchos años, con el fin de extender el sentimiento albinegro por toda la comarca y estar siempre cerca de los más pequeños y sus familias. Sin embargo, todo se paralizó en septiembre de 2023, cuando las cosas empezaron a torcerse en lo deportivo con Víctor Sánchez del Amo y en lo extradeportivo con aquella recordada rueda de prensa de Paco Belmonte que se hizo viral en todo el país, por su tono y sus formas.

A Julián Calero tampoco le gustaba mucho que sus jugadores se prodigaran en actividades ajenas a los entrenamientos y partidos. Y, de esta manera, la última visita de un jugador del Efesé a un colegio fue la del mazarronero Pedro Alcalá a las 'Olimpiadas' del CEIP San Cristóbal el 14 de febrero de 2024. Aquello fue algo excepcional y, desde entonces, ningún futbolista albinegro había puesto un pie en un centro educativo de la comarca.

Ayer, casi 20 meses después se puso fin a esta absurda ausencia de encuentros de jugadores con escolares, algo que por ejemplo en el Jimbee es tónica habitual casi todas las semanas. Además, por la tarde, Kevin Sánchez y Diego Gómez fueron al campo de Ciudad Jardín y pasaron un rato con los chicos de la cantera.

