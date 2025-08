El Cartagena dirá adiós a la concesión del campo de San Antón tras «tres años perdidos»

El campo de fútbol de San Antón vuelve a ser noticia. La instalación que lleva años abandonada, anticuada y sin uso no encuentra escapatoria a ... un sinfín de proyectos, solicitudes y propuestas que no terminan de poner fin a su degradación. Esta vez, el recinto se ha colado en el debate político del último Pleno del Ayuntamiento de Cartagena, en un laberinto que deja todo en el aire con un futuro incierto y sin garantías.

Como pronto, una moción impulsada por Movimiento Ciudadano ha servido para que el Pleno vote por unanimidad que el campo vuelva a ser de propiedad pública y se rompa así definitivamente la cesión de uso al FC Cartagena. El documento se firmó en octubre de 2022, con una validez de cuatro años prorrogables anualmente a partir de 2026. La idea era que allí el club albinegro impulsara el desarrollo de una ciudad deportiva para los equipos de la cantera modernizando la instalación con parte del fondo CVC. Sin embargo, no se ha movido absolutamente nada desde entonces, si bien al Efesé sí le ha servido para hacerlo constar en sus cuentas anuales. Por mediación de MC se pondrá fin a «tres años perdidos» en San Antón, lamentó el secretario general Jesús Giménez Gallo, en los que no se apretó a moverse o dar explicaciones sobre ello.

«Se va a proceder a resolver el convenio de la forma que nos indiquen los servicios jurídicos municipales», si en el plazo de un mes no hay avances, adelantó por su parte el concejal de Deportes José Martínez. De este modo se pondrá fin a una concesión que realmente nunca tuvo recorrido ni un fin claro, pues por su durabilidad ni siquiera convencía al Efesé pero acabó firmándose el documento. A partir de ahora se abren más abanicos de posibilidades para que esta instalación tenga un uso claro y definido a corto, medio y largo plazo.

La nueva directiva de la Gimnástica Abad quiere sacar equipos en la Liga Local y se va a encargar de mantener el campo

Por el momento no hay ninguna garantía. El plan del Ayuntamiento pasa por fiar el futuro de este campo a la captación de fondos europeos, que permite su rehabilitación y transformación en un centro polideportivo donde practicar más disciplinas al margen el fútbol. El proyecto, presentado hace meses y publicado por LA VERDAD el 3 de marzo, propone la instalación de canastas de baloncesto, un tartán de atletismo y hasta una zona para patinaje. Desde el Ayuntamiento, esta semana no dieron plazos. «Siendo conscientes de que el club no ha dado los pasos necesarios para su adecuacion, se han estudiado varias alternativas, una de ellas dentro de un proyecto europeo», comentó Martínez.

Como pronto, y en paralelo a esa moción, desde hace unos días han aparecido varias lonas en las tres puertas de acceso al campo de San Antón. Todas indican la creación de un nuevo proyecto del equipo del barrio, la Gimnástica Abad. Este club lleva años sin actividad y en marzo cambió de directiva con el fin de volver a formar plantillas y competir en la liga Local a partir de septiembre.

Así lo detalla su nuevo presidente, Lázaro Galindo. Este cartagenero de 52 años llega al club con savia nueva, un equipo de trabajo que no quiso detallar a preguntas de este diario y una idea en la cabeza: «Renacer, formar equipos y empezar a funcionar. Esto lleva muchos años parado, somos conscientes de que un campo de tierra es una limitación. Nos parece una instalación interesante y hemos solicitado que se ponga césped artificial», cuenta Galindo, quien lleva una empresa de organización de eventos deportivos (Blue Sports) y un equipo de fútbol playa.

El colegio de la UCAM

Las lonas llevan solo unos días colocadas y la intención de Galindo es promover varias ideas en el recinto, desde la asociación de vecinos del barrio a la inserción de los inmigrantes acogidos en el campamento del antiguo Hospital Naval en Tentegorra. También plantea acercar posturas con el colegio San Vicente de Paúl, muy próximo al campo de fútbol, que pertenece a la UCAM.

En paralelo, MC llevará al próximo Pleno la posibilidad de que se aproveche la ocasión y esa instalación mantenga sus franjas horarias para la Gimnástica pero se ceda a los veteranos del Efesé, sea el germen de una ciudad deportiva cartagenera y se recupere la esencia del antiguo campo de Los Juncos, además de llevar allí la liga de veteranos; incluso, impulsando una labor social como fundación que ha perdido fuelle con la del Efesé. Desde MC se reunirán también con los veteranos albinegros para impulsarlo.