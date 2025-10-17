La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Javi Rey. J. M. Rodríguez/ AGM

El Cartagena busca el liderato con su cuarto triunfo seguido en casa

«Si empatamos fuera y ganamos en el Cartagonova todos los fines de semana, somos campeones», recuerda un animado Javi Rey

Francisco J. Moya

Viernes, 17 de octubre 2025, 01:02

«Si empatamos fuera y ganamos en el Cartagonova todos los fines de semana, somos campeones». La frase es de Javi Rey. La fórmula es ... así de simple. Y así de difícil, claro. El técnico albinegro, en cualquier caso, quiso dar valor al punto obtenido por su equipo el pasado domingo en Sevilla (0-0) y restó importancia a la sequía goleadora de los suyos como visitantes. En la previa del duelo de este viernes, en el que el Cartagena buscará ante el Algeciras su cuarto triunfo seguido en casa, el gallego destacó que «estamos en una categoría en la que cada vez es más complicado ganar fuera de casa». Y quitó presión a sus futbolistas. «Tenemos mucho que ganar en el partido de este viernes», aseveró.

