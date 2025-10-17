El Cartagena busca el liderato con su cuarto triunfo seguido en casa

«Si empatamos fuera y ganamos en el Cartagonova todos los fines de semana, somos campeones». La frase es de Javi Rey. La fórmula es ... así de simple. Y así de difícil, claro. El técnico albinegro, en cualquier caso, quiso dar valor al punto obtenido por su equipo el pasado domingo en Sevilla (0-0) y restó importancia a la sequía goleadora de los suyos como visitantes. En la previa del duelo de este viernes, en el que el Cartagena buscará ante el Algeciras su cuarto triunfo seguido en casa, el gallego destacó que «estamos en una categoría en la que cada vez es más complicado ganar fuera de casa». Y quitó presión a sus futbolistas. «Tenemos mucho que ganar en el partido de este viernes», aseveró.

De momento, dependiendo del resultado del Alcorcón-Sabadell que acabará un cuarto de hora antes de que arranque el duelo del Cartagonova, los albinegros pueden dormir esta noche en lo más alto de la clasificación. El Europa, eso sí, defenderá su liderato mañana en su fortín de Nou Sardenya frente al Eldense. «Por momentos somos el Cartagena que me gusta ver. Estamos en proceso, no al 100%, pero cerca. Hacemos muchas cosas bien, sobre todo en casa, y debemos mantenerlo durante más minutos», pidió este jueves Rey a sus hombres.

Sobre su rival de esta noche, el preparador albinegro dijo que es «un equipo que juega bien al fútbol, domina en su campo y también sabe esperar para robar y salir rápido. Tiene muchas armas y será un partido complicado para nosotros», avisó un Javi Rey quien admitió que esta semana tiene «algunas dudas» para confeccionar su once. «Los jugadores del banquillo son tan importantes como los que están la alineación inicial», apuntó.

La baja más importante en el Algeciras es la de su guardameta Samu Casado, que se lesionó ante el Europa. Lo sustituirá Iván Moreno y en el banquillo estará Manu, portero en edad juvenil. «El Cartagena es un equipo de la categoría que aspira a ascender, pero nosotros soñamos con ganar y creemos que podemos ganar allí», aseguró el técnico del Algeciras, Javi Vázquez.