Un caliente debate termina con el rechazo del Pleno a suspender las ayudas al Cartagena: «Es vergonzante y vergonzoso»

Un caliente debate e intercambio de opiniones terminó este jueves con el rechazo del Pleno del Ayuntamiento de Cartagena a suspender las ayudas públicas al Efesé. Movimiento Ciudadano se quedó sólo en la moción presentada, el interventor detalló que ninguna subvención es directa al primer equipo y el acalorado momento terminó con el secretario general de MC Jesús Giménez Gallo acusando a la alcaldesa de mentir. La corporación, eso sí, lamentó la situación del primer equipo y Noelia Arroyo adelantó que no se mantendrá el patrocinio de la marca 'Cartagena' en Primera RFEF.

Giménez Galló leyó a los presentes el contrato de patrocinio firmado para el primer equipo del FC Cartagena, que tildó de «vergüenza» y que el Ayuntamiento autorizó porque el equipo «va a llevar el nombre de nuestra ciudad a ciudades como Granada, Sevilla, Málaga, Huelva, Badajoz, Melilla, El Ejido, Marbella, Talavera de la Reina, Don Benito, Villanueva de la Serena, La Línea de la Concepción y Sanlúcar de Barrameda». La mayoría de esos clubes no compiten en Segunda División, por lo que ese contrato, defendió MC, es ya erróneo desde la base. «Catorce de las diecisiete ciudades no están en Segunda. Darles 60.000 euros por un patrocinio vergonzante y vergonzoso».

En ese momento del debate, Arroyo abandonó la sala unos segundos y eso elevó el tono de Giménez Gallo, quien con el resto de compañeros de MC trató de frenar las ayudas públicas al Cartagena, al menos hasta esclarecerlas con detalle, así como denunciar la desaparición de la directiva del palco. «Su alcaldesa se ha ido corriendo para no escucharme», le dijo al edil de Deportes José Martínez, y agregó: «El interventor está aquí para decir si digo una sola mentira: se le pagan 60.000 euros por ese contrato. Desde ya digo no que se suspenda, sino que se revise. No deben darse bajo ningún concepto a ese club».

«Les pagan y les van a seguir pagando porque les da exactamente igual. No quieren que den explicaciones y eso es lo más triste». Gallo terminó su intervención asegurando que el Gobierno local avaló el estadio Enrique Roca de Murcia fuera una de las sedes del Mundial «para darle negocio a la persona que está detrás de este club y de su caída», dijo en referencia al máximo accionista del Real Murcia, Felipe Moreno.

«El patrocinio al Cartagena se hace por un impacto mediático, por retransmisión de partidos y por estar en Segunda División. Al no estar en Segunda División (con el descenso matemático a Primera RFEF), pues no habrá más contratos de patrocinio porque ya no se puede justificar. Y se hace, insisto, por la promoción de Cartagena», sostuvo la alcaldesa.

«No quieren apoyar a la afición. Primero quieren pagar y luego preguntar. El dinero público lo gestionan así», remató Gallo. Nadie más se pronunció sobre ese patrocinio y el Pleno rechazó suspender las subvenciones, desglosadas por el interventor, porque van directas a la cantera y a la iluminación del estadio, no al primer equipo.