Breis: «Yo negocié con el representante y Alejandro Arribas con De Blasis directamente»

Pruden López Martes, 5 de agosto 2025, 14:25 | Actualizado 14:36h. Comenta Compartir

El Cartagena ha presentado como nuevo futbolista a Chiki (Madrid, 1996). El delantero procedente del Racing de Ferrol aterriza de nuevo en Primera RFEF para reforzar el ataque albinegro. También tuvo la palabra Manuel Sánchez Breis que destacó que estuvo en la negociación por la vuelta de Pablo De Blasis, cuyo fichaje «se ha cocinado como el resto de fichajes», tal y como confirmó el propio Breis. Además, afirmó que esta temporada volverá al palco.

El nuevo delantero del Cartagena puede presumir de que, en sus pasadas dos campañas en la categoría, contó con 24 goles: «Estuve dos temporadas en Primera RFEF, marqué 24 goles y aquí vengo con la misma intención de marcar goles». Esta situación despertó interés también de equipos de Segunda, por ello la demora de su fichaje a pesar de ser una «primera opción» tal y como dijo Breis: «Tenía opciones tanto de esta categoría como de Segunda División. Cartagena siempre ha sido una de mis prioridades durante todo el mercado y mi decisión de venir es tanto por Manolo como por el míster que insistieron mucho en fichaje», afirmó.

La pasada campaña sufrió el descenso a Primera RFEF con el Racing de Ferrol, eso hace que llegue «en la misma línea que el Cartagena, venimos muy ilusionados, con el objetivo de subir, y con muchas ganas de volver al fútbol profesional». También se autodescribe, con Ortuño y Kevin de referencia, como «una mezcla de ambos, siempre he jugado en el centro y también detrás del punta. Cada uno tenemos perfiles diferentes. El míster decidirá en función de cada partido y del rendimiento que tengamos, y sobre todo variedad para cada partido y para cada momento del partido que también es muy importante».

Uno de los puntos importantes en su llegada al Cartagonova es el de Javi Rey: «Me habían hablado muy bien de él compañeros que he tenido anteriormente. He llegado aquí y lo he vivido desde el primer momento, es muy exigente pero luego también tiene esa faceta personal que se nota a la hora de gestionar futbolistas y personas». Lo ha descrito como «exigente fuera del campo, pero luego fuera de él es muy cercano». Para volver a disfrutar con sus goles ha destacado que «no vienen solos, vienen en parte por mis compañeros. Tenemos que hacer un buen grupo y una buena plantilla y todo el resto viene solo», afirmó.

Breis volverá al palco esta temporada

«No entiendo por qué dais tanta importancia a estas cosas sobre este fichaje». Esto dijo Breis una vez preguntado sobre su papel en la negociación con De Blasis. El propio director deportivo afirmó que «yo negocié con el representante y Alejando con Pablo directamente». Hay que tener en cuenta que su llegada al Cartagena pasaba por que ni Breis, ni Belmonte, influyeran en la negociación. Sin embargo, Breis ha afirmado que: «Yo con De Blasis he hablado ayer mismo, Alejandro ha hablado con De Blasis y Paco ha hablado con De Blasis».

La vuelta de De Blasis, según Breis, no es cosa de solo una persona, sino de todas las partes: «Pablo De Blasis está aquí porque todos queremos que él esté aquí y porque él quiere estar aquí». Teniendo en cuenta todo ello, la relación entre Breis y De Blasis parece haberse reconfortado porque, según el director deportivo: «Se han dicho muchas cosas que son verdad y otras que no. De Blasis ha venido por el trabajo de todo el mundo. Cada uno ha puesto su granito de arena».

En cuanto a su relación con el argentino, ha destacado que «nosotros hemos tenido, durante los dos años y medio que fue jugador del Cartagena, una relación magnífica. A veces las relaciones se pueden deteriorar pero al final lo importante es: Cuando uno quiere lo mejor y tiene claro cuál es el objetivo que uno quiere, en este caso el nuestro es lo mejor para el club y en el caso de Pablo también, al final si hay una herida, curarla, y mirar solamente por el objetivo del club», destacó.

El reciclaje del que hablaba Breis en pasadas comparecencias va a pasar también por su vuelta al palco: «Volveremos, no sé si a todos los partidos porque ahora somos más, al final siempre intentamos estar cerca del equipo y, no sé si lo he dicho en alguna ocasión, al final cada vez que he decidido no venir al palco al que más le jode es a mí porque soy una persona bastante caliente, soy una persona que me gusta estar cerca del equipo, soy una persona que disfruta mucho con las victorias, que sufre mucho con las derrotas. Pero bueno, cuando tomamos esa decisión el año pasado creímos que era la mejor y la tomamos pero sí, volveremos», afirmó.