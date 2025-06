Belmonte se queda en el Cartagena, busca 6.000 socios y mandará al palco a un director general

Lo que era un secreto a voces desde la semana pasada, cuando se vetó la entrada en el club de Isidoro García y su «junta ... de salvación», se confirmó anoche en la sala de prensa del estadio Cartagonova: Paco Belmonte se queda. Y no fue el presidente del FC Cartagena quien compareció, dio las explicaciones pertinentes y puso en marcha su undécimo proyecto en el Efesé. Fue el nuevo presidente de la federación de peñas albinegras, Eduardo Noguera, quien se vio obligado a hacer de portavoz del propio Belmonte y, en otro giro surrealista de una temporada incalificable, verbalizó en su primera asamblea como presidente de las peñas las intenciones del mandatario albinegro. Noguera contó a los peñistas que acudieron a la asamblea lo que Belmonte le quiso contar el pasado martes a él en la reunión que mantuvieron en el Cartagonova.

Belmonte insistió, en esa citada reunión que Noguera forzó porque se plantó en las oficinas del club tras mandar un correo que fue ignorado por la directiva del FC Cartagena, que el club es suyo, «y solo suyo», por lo que «nadie» va a decidir si se vende o no. Minimizó la importancia de Felipe Moreno, propietario del 85% de las acciones del Efesé a través de Duino Inversiones. «Soy el único dueño del Cartagena», repitió Belmonte a los peñistas. Y dijo que solo «dos personas» han estado verdaderamente interesadas en comprar la entidad, una de ellas Miguel Ángel Jiménez Bosque, «aunque sin una cantidad de dinero real encima de la mesa», alegó Belmonte ante los directivos recién llegados a la federación de peñas.

A TENER EN CUENTA Campaña de abonados Belmonte se marca el objetivo de superar los 6.000 socios.

Ventas El presidente asegura que todo el dinero de los traspasos está en el club.

Palco Nombrará a un director general para que represente públicamente al Cartagena.

Deudas Alega que los impagos se debieron a que no llegaron 1,7 millones que eran del club en tiempo y forma.

Si recibe una oferta «seria y con dinero», está dispuesto a aceptarla y marcharse. Pero aseguró que eso no ha ocurrido todavía y que no dejará el Cartagena en las primeras manos que pasen por la puerta. Aseguró que los impagos a la plantilla se debieron a una «deuda de 1,7 millones de euros, pertenecientes a un concepto que debimos cobrar y nos debían». No explicó a qué se refería, quién se lo debía y si el dinero está ya o no en la caja del Efesé, pero tranquilizó a los peñistas, adelantando que el 15 de junio se pagará la nómina de mayo a la plantilla y antes del 30 la de junio, alejando así el fantasma del descenso administrativo a Segunda Federación.

El caso es que Paco Belmonte, que en abril cumplió diez años al frente del Cartagena, ha decidido continuar, a pesar de que su figura causa un rechazo casi unánime entre la masa social albinegra. Y como es consciente de ello no volverá a sentarse en el palco del Cartagonova.

En segundo plano

Le adelantó a los peñistas que se va a nombrar «próximamente» a un director general que represente al club y sea quien se siente en el palco. Él mantendrá todo el poder, tomará todas las decisiones y estará en el día a día, pero públicamente seguirá en segundo plano, tal y como ha estado desde el pasado 4 de febrero. En los últimos partidos apareció por el palco José Luis Castellano, de Inmohogares, uno de los pocos empresarios que siguen apoyando a Belmonte.

En este sentido, restó importancia a su ausencia, y a la del resto de directivos. «A todos los clubes que nos visitaron mandamos un correo para informar de la situación, los motivos por los que no íbamos al palco y todos lo entendieron. No hubo ningún problema», transmitió Belmonte a Noguera y compañía. No les contó, sin embargo, el profundo malestar que hay en el seno de LaLiga con Belmonte por la imagen dada por el Cartagena desde febrero.

Los peñistas preguntaron a Belmonte por el destino del dinero de los traspasos de Carrasquilla, Escandell, Iván Calero, Marc Martínez, Isak Jansson, Jairo y Cedric y la respuesta fue tajante: «en el club». Además, le transmitieron su preocupación por la campaña de abonados, que no está preparada aún. Pero Belmonte se mostró optimista y les contestó que el objetivo será superar los 6.000 socios. Además, les prometió un equipo «competitivo que luchará por estar entre los cinco primeros» y les confesó que el verano pasado se «equivocaron al apostar por el bloque de jugadores que lograron la salvación».