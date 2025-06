El verano de la desilusión y las mil tareas en el Efesé

Fernando Perals Sábado, 7 de junio 2025, 08:37 Comenta Compartir

Si el Cartagena quiere que este año no se quede en el corazón de los aficionados albinegros como una cicatriz para toda la vida, si es que esto es aún evitable, tiene ante así un verano lleno de tareas en un horizonte de desilusión en el que no va a ser sencillo trabajar. Con la terrorífica campaña 2024/2025 ya terminada de forma oficial, porque en realidad su final llegó a principios de año, la entidad, a pesar de estar sumergida entre las dudas de una venta que no termina de producirse y parece estar lejos de ello, tiene muchos deberes por delante.

El trabajo arranca, seguramente, con la campaña de abonados más difícil de los últimos años. Pedirle a la afición que confíe en la entidad, y sobre todo en dirigentes que no se han querido ni sentar en el palco, parece una quimera. Pero aún así, el club deberá presentar en los próximos días los nuevos carnet de socios del equipo, los cuales se esperan que lleven consigo una sustancial bajada de precio, algo que ni siquiera podría servir como llamamiento.

Llenar el vestuario

Para intentar enganchar, al menos, a los más fieles, a aquellos a los que le corra la sangre blanca y negra, los dirigentes deberán confeccionar una plantilla en su totalidad. Tendrán que llenar un vestuario que ha quedado completamente vacío y con la hucha bajo mínimos, por lo que el mercado se antoja tan difícil como lo de convencer a los socios.

El club también tendrá que sacar a escaparate la nueva piel del Efesé en Primera RFEF, una maniobra que muchos clubes ya han realizado. Todo ello, en un ambiente de hartazgo en la ciudad y un rumbo sin destino fijo.

