Belmonte paga las dos nóminas atrasadas a los jugadores del Cartagena

Francisco J. Moya Jueves, 22 de mayo 2025, 19:34 Comenta Compartir

Tras muchos días sin pisar el estadio Cartagonova, Paco Belmonte apareció este jueves a primera hora por las oficinas del club con buenas noticias: volvía al trabajo para proceder al pago de las dos nóminas atrasadas a la plantilla. Además, también iba a poner al día a los empleados. Como Belmonte es presidente, director deportivo, jefe de marketing, director de comunicación e incluso responsable financiero del club (y así seguirá siendo hasta el último día que esté al mando), él mismo se encargó de que todos los futbolistas recibieran el dinero en sus cuentas a lo largo de la jornada. Y cerca del mediodía se informó a AFE de los pagos.

De este modo, el mandatario albinegro aleja el peligro del doble descenso y tranquiliza a unos jugadores que no entendían los retrasos en el cobro de marzo y abril, teniendo en cuenta que LaLiga prácticamente garantiza que no haya demoras en los pagos de los salarios en Primera y Segunda División. Obviamente, Belmonte todavía tiene que hacer frente a las mensualidades de mayo y junio, pero todo el mundo en el club da por hecho que esto se hará en tiempo y forma y que no hará falta recurrir a la Comisión Mixta AFE-Liga para cobrar antes del 30 de junio.

Belmonte, que el pasado lunes se llevó otra desilusión al comprobar que el grupo estadounidense que se había interesado por el club finalmente no ponía ningún dinero para hacerse con el Efesé, sigue moviéndose para intentar cerrar una operación de compraventa que satisfaga a todas las partes. Pero pasan las semanas y cada vez es más difícil pensar en que alguien va a pagar el dinero que Belmonte y Felipe Moreno piden para irse. Así las cosas, nadie descarta la posibilidad de que el propio Belmonte se mantenga al frente del proyecto la temporada que viene.

«Un club incomprable»

«El FC Cartagena es un club incomprable», confesó hace un par de semanas Miguel Ángel Jiménez Bosque, de Jimbee, quien el pasado 12 de diciembre ofreció 7 millones de euros a Belmonte a cambio de quedarse con el 100% de las acciones de la SAD albinegra. Pero Andrés López Atenza, abogado del club, exigió 10,5 millones para vendérselo a un Jiménez Bosque que, poco a poco, ha ido perdiendo interés en el Efesé. Sigue atento a los movimientos de unos y otros, pero está centrado en su proyecto de fútbol sala y descarta hacer una oferta por el club ahora mismo.

De esta manera, con el club paralizado y sin que nadie esté planificando la próxima temporada, en los próximos días Belmonte y Breis tendrán que decidir qué camino van a tomar. Su crédito está completamente agotado, pero la posibilidad de que ambos se queden y sigan al frente del Cartagena en el curso 25-26 está cogiendo fuerza en los últimos días.

Temas

Cartagena FC