El Atlético Madrileño de Torres, una roca difícil de superar para el Cartagena

La espera llega a su fin. El Cartagena volverá a reencontrarse con su afición en un partido liguero. Lo hará mañana a las 21.30 ... horas ante el Atlético Madrileño. Dos equipos que vienen de empatar en la primera jornada y tendrán ganas de celebrar los primeros tres puntos. Los de Javi Rey dejaron muestras de lo que son capaces de hacer sobre el tapete ante el Antequera. Unas capacidades que tendrán que multiplicar si quieren hacer daño a un equipo muy sólido defensivamente, que se encuentra muy cómodo sin balón y que aprovecha como nadie los despistes del rival para clavarte un gol.

La nave colchonera está capitaneada por Fernando Torres. El de Fuenlabrada comienza su segundo curso como entrenador del filial rojiblanco sin algunas piezas fundamentale que formaron parte de su columna vertebral el curso pasado, por el que llegó a luchar por meterse al 'playoff' de ascenso.

LOS DATOS 24/25 12 es la cifra de partidos en la que solo pudieron perforar la meta rival en dos o más ocasiones 13 veces dejaron la portería a 0

Los equipos del 'Niño', tanto el Juvenil como el B, han mostrado sobre el césped una rocosidad difícil de penetrar. El año pasado solo consiguieron penetrar la meta colchonera en 35 ocasiones, siendo el cuarto equipo, empatado con el Ceuta, menos goleado del grupo 2 y dejó la portería imbatida en 12 ocasiones. Además, solo el Marbella consiguió derrotarlos por una diferencia de dos goles. Esta es su principal fortaleza. No le temen a estar sin el control de la pelota, mostrándose como un equipo peligroso al contragolpe.

En contraposición, su flaqueza está en su capacidad goleadora. En solo 12 partidos de los 38 marcaron más de un gol y solo en tres de ellos rompieron la barrera de los dos goles.

Adiós a los pesos pesados

La estructura principal de la plantilla del Atlético Madrileño se ha venido abajo. Bajo los palos ya no estará su capitán Alejandro Iturbe que se ha marchado rumbo al Elche. Tampoco estarán el central Martín Pascual, que ha firmado por el Mirandés, ni el ariete Adrián Niño, por el que el Málaga ha pagado 400.000 euros.

Torres tiene la misión de volver a unir las piezas y hacer un bloque sólido. Los costados están bien cubiertos con dos de los futbolistas con más proyección de la cantera como son Javi Boñar y Julio Díaz. En el partido ante el Sanluqueño los centrales fueron los recién llegados Puric y Barboza, una decisión que seguramente estuvo condicionada por la que en ese momento era la más que posible marcha de Kostis rumbo a Segunda. Al final no fue así y el griego estará a disposición de Torres para el Cartagonova. Gero Spina, también es otra variante de zaguero, que este verano estuvo cerca de fichar por el filial del Barça.

La base del centro del campo colchonero es Javi Serrano, un futbolista muy intenso con la premisa de cerrar el paso a todo intruso que se le acerque. Con él, en el arranque de la competición jugó el argentino Belloti, que llega del Ceuta. Tirado a la derecha salió de inició Koke Mota, sorpresivamente por delante de Iker Luque.

El talento

El talento de este equipo lo ponen Rayane Belaid y Jano Monserrate, ambos internacionales con las inferiores de España. Ahora, tras un año más tapados, el Atlético Madrileño se encomienda a su calidad para conseguir el objetivo. La faceta goleadora es cosa de Omar Janneh. Otra de las perlas rojiblancas que esperan que dé el golpe sobre la mesa. La plantilla la completan futbolistas con clase como el ex de Murcia y Cartagena, Arnau Ortiz, que ha sido el último en llegar y por el que el club ha pagado 300.000 euros. Además de piezas de mucha proyección como el mediocentro Taufik.

Diego Gómez: «El proyecto del Cartagena es ambicioso»

Llegaron a última hora, pero Javi Rey ya tiene a sus dos últimas piezas de la plantilla. Desde el club transmitieron durante las últimas semanas de mercado que solo quedaba una incorporación. Al final fueron dos. Diego Gómez (Ourense, 21 años) y Ander Martín Donostia, 24 años) son dos extremos que han llegado al Cartagena para reforzar una posición a la que le faltaban efectivos. Ayer, se presentaron como nuevos futbolistas de la entidad. «Con los refuerzos que llegaron al Deportivo se dio la situación de salir cedido, porque con 20 años lo importante es jugar. El proyecto del Cartagena es ambicioso, encajaba con lo que quiero, el entrenador me gustaba, el equipo también, y estoy encantado», destacó Diego Gómez en sus primeras palabras como futbolista albinegro. El extremo se define como un jugador con gol, al que le gusta jugar a pierna cambiada, pero que juega «donde el míster crea que sea válido».

Kevin como aliado

Además, ha resaltado la importancia que ha tenido Kevin Sánchez en su decisión. «Me habló muy bien del club, la ciudad, el equipo y la afición, que es exigente, y eso me gusta. Me influyó de forma muy positiva. Ahora vivo en su casa, me lo pone todo mucho más fácil y nos entendemos muy bien también en el campo».

Por su parte, Ander Martín quiere reivindicarse y «volver a ser una figura importante, reencontrarme con mi mejor versión. Estoy seguro de que puedo darla».

Ambos futbolistas estarán disponibles para Javi Rey para el próximo compromiso liguero.