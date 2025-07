Arroyo espera saber más de la venta del Cartagena y Cervera hará llegar al Barça el «engaño» de la dana

Rubén Serrano Cartagena Jueves, 10 de julio 2025, 14:47 Comenta Compartir

Las primeras reacciones políticas al preacuerdo de venta que tiene el Cartagena con la empresa Inversiones Arrisanz SL no se han hecho de esperar. La alcaldesa Noelia Arroyo aseguró este jueves que ayer se enteró de la noticia por una llamada telefónica del presidente del Efesé Paco Belmonte. Este le hizo saber que el cambio era «necesario» y le adelantó que el pacto con Pedro Arribas lo «considera bueno para el club y para la ciudad». «Confiemos en que así sea», añadió la regidora al respecto.

Arroyo aseguró que aún no conoce a Pedro Arribas y emplazó a la comparecencia de la próxima semana para «conocer cómo se encuentra el club y sobre todo los proyectos de futuro que se tienen». La alcaldesa recordó que el Efesé es «una SAD» y que por lo tanto a ella como alcaldesa no le corresponde ser «la primera en bendecir» este proceso que todavía no es definitivo.

«Totalmente utilizado»

En una rueda de prensa al margen del deporte, donde también acudió Mario Cervera, al alcalde de Los Alcázares también se le preguntó sobre el destino del dinero del partido benéfico contra el Barcelona, disputado en 2019 y cuya parte de la recaudación debía de llegar a su municipio por las lluvias torrenciales de aquel momento. Cervera confirmó que no ha recibido «contestación ninguna» a la última carta enviada a Belmonte y que se siente «totalmente utilizado» por el presidente del Efesé.

El alcalde de Los Alcázares adelantó, como ya contó LA VERDAD, que se va a «poner en contacto con el Barça para que sea consciente de que aquel amistoso que tenía una finalidad muy honrosa por las inundaciones pues realmente diremos que eso fue un engaño. Le vamos a decir al Barcelona que esos fondos nunca han llegado a Los Alcázares como muncipio afectado».

Temas

Cartagena FC