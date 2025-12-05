La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Alejandro Arribas. J. M. R. / AGM

Arribas: «Está todo cerrado y no existe ningún problema»

El nuevo presidente del Cartagena anuncia una «rueda de prensa antes de Navidad» y dice que ahora es «más importante hacer que hablar»

Francisco J. Moya

Francisco J. Moya

Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:05

Alejandro Arribas realizó ayer su primera visita protocolaria a la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, a la que ya conocía pero no se había presentado ... de manera oficial. Aunque todavía no es presidente del Efesé de manera oficial, puesto que la rúbrica definitiva a la compraventa no podrá realizarse hasta que el CSD no dé su visto bueno a la operación, el exfutbolista madrileño ya ejerce como propietario y presidente a todos los efectos. «Ya está todo cerrado y todo sigue su curso para que todo sea oficial en breve. Ya estamos aquí, trabajando mucho y con toda la ilusión del mundo», dijo Arribas tras su «primera toma de contacto» con la primera edil en el Palacio Consistorial.

