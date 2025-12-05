Arribas: «Está todo cerrado y no existe ningún problema»

Alejandro Arribas realizó ayer su primera visita protocolaria a la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, a la que ya conocía pero no se había presentado ... de manera oficial. Aunque todavía no es presidente del Efesé de manera oficial, puesto que la rúbrica definitiva a la compraventa no podrá realizarse hasta que el CSD no dé su visto bueno a la operación, el exfutbolista madrileño ya ejerce como propietario y presidente a todos los efectos. «Ya está todo cerrado y todo sigue su curso para que todo sea oficial en breve. Ya estamos aquí, trabajando mucho y con toda la ilusión del mundo», dijo Arribas tras su «primera toma de contacto» con la primera edil en el Palacio Consistorial.

«Todo ha sido muy positivo, nos hemos conocido y no era el momento de hablar de peticiones ni reivindicaciones. Estamos recién aterrizados», recordó el nuevo mandamás albinegro, que mostró su «total predisposición a colaborar en esta nueva etapa» con los empresarios de la comarca. En este sentido, contó que el martes estuvo junto a Víctor Alonso en el palco del Palacio de Deportes tras «recibir una invitación» del dueño del Jimbee, Miguel Ángel Jiménez Bosque, quien a su vez también ha sido convocado por el propio Arribas para que regrese al palco del Cartagonova cuando su agenda se lo permita.

Volviendo a los flecos pendientes para cerrar de una vez por todas la compraventa del Efesé con Duino, Arribas repitió una y otra vez que «no hay que preocuparse», ya que «todo está bien y todo está cerrado». El mejor ejemplo de esto es que «ya estamos aquí, hemos empezado a trabajar solos en el club y nos estamos reuniendo con toda la gente para empezar a hacer cosas», apuntó.

«Esto lleva su proceso de pocos días o semanas y dentro de poco estará todo», insistió. Y se refirió a la deuda de 800.00 euros con Hacienda y Seguridad Social. «Está todo solucionado. Lo estamos arreglando porque estaba previsto. Ya lo sabíamos y hay normalidad total», aseguró un Arribas que anunció «una rueda de prensa antes de Navidad», aunque priorizó el trabajo diario en el club. «Ahora es más importante hacer que hablar», afirmó.