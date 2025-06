El alcalde de Los Alcázares vuelve a pedir al Cartagena el dinero del partido de la dana

«Esto no se corresponde con los valores del Cartagena», dice

Mario Cervera explicó ayer que presentó en 2019 al FC Cartagena el proyecto de reparación de unas aulas polivalentes del polideportivo de Los Alcázares, epicentro del desastre. Y no entiende, por tanto, que Paco Belmonte diga ahora que no ha enviado el dinero porque no se le ha presentado un proyecto «centrado en reparar daños» de la dana.

«En ningún momento se nos comunicó que existiera inconveniente alguno. Al contrario, mantuvimos contacto constante con el club y ofrecimos toda la colaboración para facilitar la donación», dijo ayer Cervera.

Todo es contradictorio cuando Belmonte decide no dar esa parte de la recaudación, alegando que «tenía que destinarse para reparar los daños de la DANA y no para proyectos», cuando ese proyecto precisamente es para solucionar uno de los desperfectos de aquel desastre.

Aún así, Cervera aseguró que «el FC Cartagena siempre ha sido y sigue siendo una entidad querida y respetada en Los Alcázares» y considera que «la decisión de Paco Belmonte no se corresponde con los valores del Cartagena».

Además, el alcalde de Los Alcázares aprovechó para hablar de la inversión municipal sobre sobre la reparación de instalaciones deportivas dañadas por la catástrofe de la dana. En ese paquete de arreglos de instalaciones entran el club de tenis, los pabellones deportivos y la piscina climatizada. Dicha inversión ronda el millon de euros, por lo que el dinero del Cartagenaes una diminuta parte para unas intalaciones concretas.