Tiempo para volver a lo más alto, para cambiar de especialidad o para estudiar

S. TRIGUERO LOS ALCÁZARES. Sábado, 26 de abril 2025, 07:35 Comenta Compartir

Tres promesas del deporte regional, que ya son una realidad, protagonizaron la primera charla de este encuentro 'Región de Talentos' centrado en el deporte: el piloto de San Javier Borja Gómez, la atleta cartagenera Eva Ibarra y la regatista Ainhoa Gómez, también sanjaviereña.

Promesas que ya son una realidad en ciernes porque pueden presumir de un currículum que pocos han alcanzado a su edad. Borja Gómez (20 años), actualmente se encuentra disputando el Campeonato de España de Superbikes, pero ya sabe lo que es codearse con la élite en Moto2, categoría a la que quiere volver.

La situación no es la más cómoda para un piloto como él, con aspiraciones y desafíos deportivos por cumplir, pues tras debutar en Moto2, el Fantic Racing decidió prescindir de sus servicios. Ahora siente la necesidad de renacer. De hecho, viene de ganar una carrera en el Campeonato de España de Superbikes y está preparando el test europeo. «Fue duro que me bajaran del Mundial sin motivo. Me ha tocado dar un paso atrás, porque este deporte lo mismo te da que te quita, pero tengo claro que debo estar al 100% para que, cuando todo se alinee de nuevo, esté preparado y aproveche la oportunidad que me den», asegura el piloto.

A su favor tiene el hecho de ser piloto probador de Honda en el Mundial, lo que le podría abrir las puertas en cualquier momento, aunque todo dependería de una baja de alguno de los pilotos en competición. «Nadie quiere lo peor para un compañero, pero es cierto que este mundo es muy competitivo y hay que dejarse ver y aprovechar la mínima oportunidad que te den», confiesa.

Borja es atrevido y valiente hasta el punto de afirmar ante el mayor temor de los pilotos, que son las caídas, que «te hacen más fuertes». «Es extraño porque, cuando te caes, en lo primero que piensas es cuánto te queda para volver a subirte a una moto».

Eva Ibarra también tiene 20 años. La cartagenera puede presumir de ser la segunda mujer sub-23 más veloz de España en la distancia de 60 metros en pista cubierta con un tiempo de 7.46. Viene de una familia de atletas de fondo. Su madre, Inma Tonda, ostenta el récord de victorias en la Ruta de las Fortalezas de Cartagena. Su padre, Antonio Ibarra, es uno de los pioneros de las carreras por montaña. Sin embargo, lo suyo es la velocidad; al menos por ahora, porque ha demostrado una capacidad camaleónica para cambiar de especialidad.

Ahora se encuentra entrenando las pruebas de 100 y 400 metros. De hecho, la próxima cita es el Campeonato de España Universitario, en el que disputará los 400. «He tenido que trabajar los metros finales, que son los que más me costaban, y aprovechar la inercia de mi salida, que es muy potente», cuenta la atleta.

La historia de Ainhoa Gómez con la vela fue de amor a primera vista. Tras muchos cambios de clubes acabó recalando en el CAR de Los Narejos, donde ha despuntado en la clase Ilca 6, proclamándose subcampeona de España sub-19. Hace unos días, regresó del Campeonato de Europa disputado en Portugal, donde finalizó en 13ª posición tras una rotura de material en la última jornada, lo que la apartó del top 10. En julio acudirá al Mundial sub-19 que se disputará en Los Ángeles y posteriormente al Europeo sub-21.

Al igual que ocurre con sus compañeros, tiene que hacer malabares para compaginar estudios y entrenamientos. En su caso, además, depende del estado del mar y de los vientos. Aprovecha especialmente los fines de semana, al no haber clases, sobre todo en estos meses que ya hay más horas de luz.

Durante el coloquio también se habló de la necesidad de dar visibilidad a las mujeres en deportes que ya de por sí cuentan con poca atención mediática, de ahí que Eva Ibarra agradeciera el papel de referentes que trascienden como Ana Peleteiro.