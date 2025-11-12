La Región de Murcia impulsa su patrimonio y festivales como motores del turismo cultural

Lydia Martín Lorca Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:50 Compartir

El turismo en la Región de Murcia es una palabra amplia, cargada de matices y atractivos. Lejos de centrarse únicamente en el sol y playa, sus diferentes territorios han encontrado en el patrimonio y la cultura un motor que conquista a visitantes de todo el mundo, atraídos por su historia plasmada en edificios o la música que suena en sus festivales. No es de extrañar que, junto a la gastronomía, sea el principal motivo de llegada de turistas, centrando ya el 20% de sus pernoctaciones. Así lo compartió ayer el director del Instituto de Turismo, Juan Francisco Martínez, en el foro 'Turismo cultural en la Región de Murcia. Legado vivo y experiencias que transforman', organizado por LA VERDAD y el Gobierno de la Región de Murcia con la colaboración del Ayuntamiento de Lorca, que reunió en el Palacio Guevara de Lorca a promotores y defensores del patrimonio cultural regional para analizar las fortalezas del sector y los ejes que le permiten seguir creciendo. En un momento de «plena eclosión turística de los festivales», describió, los promotores son los que ponen en marcha esta maquinaria que no deja de sumar iniciativas que apuestan por su tierra «en un sector muy competitivo», puntualizó Manuel Cebrián, director general del ICA, en la mesa redonda 'Escenarios que atraen. Sinergias entre cultura, música y destino'. La labor de estos festivales no es solo poner en marcha una iniciativa cultural, sino desestacionalizar el turismo y potenciar, de forma paralela, otros ámbitos como la gastronomía o el patrimonio.

«No solo son los días del festival, sino que se hacen previas interesantes a nivel cultural y de integración con la propia ciudad y se culmina con eventos de toda índole», compartió Eleazar González desde el Warm Up. «Para atraer público tiene que haber unas partes que complementen a otras: ofrecer planes, actividades que se puedan compaginar, comer bien o hacer deporte», indicó Yayo Delgado con Las Noches del Camino como ejemplo. Para el director del Fortaleza Sound, Carlos Caro, también es clave que no sea un festival que se quede en el recinto, sino que «salga a la calle para que la ciudad sea parte del evento en una perfecta simbiosis».

LAS CIFRAS 40 millones de euros es la previsión del impacto de los festivales en la Región en 2025.

20% de pernoctaciones vinculadas al turismo cultural.

Con una vocación más internacional nació el Rock Imperium, que muestra su orgullo de que le «hayan abierto las puertas de la Región», tras moverse por el resto de España, como compartió su director, Juan Antonio Muñoz. Para él, la clave es tener claro a dónde se quiere ir, cómo y por qué. «Es fundamental que los festivales arranquen no solo por el valor musical o artístico, sino que haya más cosas que le acompañen y realzar ese territorio», secundó.

Competitividad Sostenibles en el tiempo

Uno de los aspectos que más preocupan a los promotores es el aumento de la competitividad por el auge de los festivales, lo que hace que «tengamos que estar unidos, tener las cosas muy claras e ir de la mano para remar en la misma dirección», aseguró Muñoz. Para Eleazar González, la estabilización en el tiempo dependerá de cómo se profesionalice, se traslade la experiencia al usuario y se adapten a las nuevas tendencias. «Un festival crece cuando la ciudad lo acoge con compromiso», añadió, animando a integrar hostelería, comercio y otros aspectos culturales, creando alianzas con instituciones y el sector privado. También coincidieron en la necesidad de respaldo financiero no solo de las instituciones, sino también del tejido empresarial de la Región, ya que estas iniciativas «dejan huella en los asistentes y revierten económicamente en la zona». Delgado también aludió a «incentivos fiscales que animen a las empresas a apostar», así como la colaboración público-privada y el apoyo en la tecnología para mejorar la experiencia y diferenciarse.

Por parte del ICA siguen destinando recursos para el desarrollo y promoción de estos festivales, creando junto a la inversión privada un «paquete económico» que les permita sobrevivir. Una «apuesta decidida» como motor socioeconómico por todo el tejido en el que revierte, englobada en la marca Festivales de la Región de Murcia, desde la que impulsan la evolución del sector tanto en calidad artística como en sostenibilidad.

«Hay que dar pasos con seguridad e intentar consolidar lo antes posible un evento de este tipo. Y una vez que lo haga, que esté en línea con un crecimiento constante y estable», señaló Caro.

Futuro Invertir en «espacios vivos»

Invertir en patrimonio es invertir en futuro. Con esta frase, la directora del Museo del Teatro Romano de Cartagena, Elena Ruiz, quiso transmitir cómo la ciudad portuaria ha conseguido regenerar el sector turístico con la recuperación de su identidad romana. Pero luego está el reto de la conservación, donde se va la mayor parte de las partidas. Esto también afecta especialmente a edificios antiguos, que requieren más fondos, tal y como compartió María Teresa Marín, directora del Museo Salzillo de Murcia. Ambas quisieron recalcar el impacto económico que generan en sus respectivas ciudades y que va más allá de lo que recogen en entradas, abarcando la contratación de guías turísticos o la dinamización hostelera del entorno, entre otros aspectos. «El gasto principal es de seguridad y personal y es imposible mantenerlo de forma independiente o con fondos propios», matizó Marín, agradeciendo que «instituciones y empresas se vuelcan con este buque insignia de la Región».

Diferente es el caso de los museos lorquinos asociados a la Semana Santa, «museos vivos» que conservan un legado importantísimo tanto para la localidad como para el conjunto de la Región. «En Semana Santa la participación es máxima, de 30.000 o 40.000 personas, y el resto del año vamos creciendo cada vez más en cantidad y calidad», indicó Jesús García, director del Museo Azul, que destacó la complejidad de limpieza y conservación de sus piezas. «Nuestra forma de conservación es posterior a la Semana Santa», añadió Juan Andrés Ibáñez, director del Museo de Bordado del Paso Blanco, que se debe a la economía general de la Cofradía para esta labor. También muy vivo está el Museo Caballos del Vino de Caravaca de la Cruz: «Es el orgullo del pueblo», señalaba José Manuel Alcázar desde este espacio, que remarcó la influencia del museo en la ciudad, el más visitado, integrado en el casco urbano, que ahora ha ampliado su instalación para acoger talleres de bordado.

Yayo Delgado, Eleazar González, Manuel Cebrián, Juan Antonio Muñoz y Carlos Caro.. Vicente Vicéns/ AGM

Para los diferentes ponentes, la clave es que patrimonio y turismo vayan de la mano y se implique a toda la sociedad. En este sentido, Jesús García animó a crear un «circuito por la Región de Murcia» que se sume a los circuitos turísticos de otros territorios para seguir atrayendo visitantes, además de «cuidar al visitante para que viva la experiencia y que mueva a la gente con el boca a boca», haciendo que las redes sociales sean aliadas para mostrar todo el potencial.

Juan Andrés pidió poder recibir fondos para innovar y presentar proyectos de digitalización a los que no llegan por el coste de inversión y que puedan sumarse así al análisis de datos o la IA. Un aspecto, respondió el director del Itrem, que se contempla en el primer Pacto por el Turismo de la Región de Murcia.

«Tenemos que creernos de verdad que tenemos un turismo cultural de maravilla, saber medir lo que somos capaces de impactar en la sociedad a través del turismo para que nos hagan más caso y posicionarnos para que nos conozcan», concluyó Elena Ruiz.

Carmen Conesa: «Debemos sentirnos orgullosos de nuestro legado»

La Región de Murcia cuenta con más de 500 recursos artísticos, religiosos y espirituales; 40 museos, un centenar de monumentos, medio centenar de fiestas de interés turístico (que la convierte en la Comunidad más numerosa en este aspecto), además de teatros y auditorios. Con todos estos recursos, la clave está en «poner el foco de atención en que no se pierda nuestro legado». Así lo transmitió durante la inauguración del foro la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deporte de la Región de Murcia, Carmen Conesa, señalando que ese legado «nos hace auténticos y es lo que podemos ofrecer a los demás como seña de identidad cuando nos visitan».

Por eso, la consejera apuntó que hay que seguir trabajando en el turismo y la cultura por su capacidad para crear empleo y oportunidades, como «motor económico de presente y futuro de la Región de Murcia». Además, apostó a que la desestacionalización venga de mano de la música, con festivales y artistas como protagonistas a nivel nacional e internacional, sumado al esfuerzo de los promotores. Según compartió, a cierre de 2025 se calcula la previsión económica del impacto de estos en 40 millones de euros. «El turismo y la cultura funcionan y nos hacen diferentes al resto», concluyó, reforzando su apuesta por un tejido al que el Gobierno regional ha destinado este año más de 5 millones de euros.

Fulgencio Gil: «Aspiramos a crecer mucho más»

Que el foro 'Turismo cultural en la Región de Murcia. Legado vivo y experiencias que transforman' se celebrara en Lorca no es casual, porque la Ciudad del Sol sigue potenciándose como parada obligatoria para descubrir la Región de Murcia. Según compartió el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil Jodar, el crecimiento está siendo del 5% anual en visitas y pernoctaciones. «Vamos bien, pero aspiramos a crecer mucho más», compartió el primer edil, que aludió a la historia de la ciudad, y a su folclore y tradiciones, especialmente las religiosas. Además, para seguir potenciando este turismo, están trabajando en la recuperación del casco histórico y de los monumentos, pero también desde el punto de vista social con promoción de viviendas o una agenda cultural permanente que mantenga viva la ciudad.

Gaztelumendi: «Lo que expresa este territorio es su extraordinaria diversidad»

La Región de Murcia reúne un conjunto de valores culturales, patrimoniales e industria creativa que la convierten en un foco de atracción turística, tal y como compartió el economista y consultor experto en turismo Iñaki Gaztelumendi en la charla con el moderador del evento, Nacho Gómez. Es decir: no falta oferta, lo que falta es «reconocimiento exterior y posicionamiento». «Cuando en el resto de España se piensa en la Región de Murcia se asocia al turismo de sol y playa, pero esa impresión cambia para los que hemos venido aquí», apuntó, animando a conseguir un mayor conocimiento por parte de la demanda turística. Para ello, indicó que la solución es «crear una narrativa específica» que posicione los distintos elementos que configuran la oferta de turismo cultural de la Región, explicando qué es la Región en términos culturales y complementando con una estrategia de posicionamiento basado en patrimonio, industrias culturales y música.

Para este fin, el punto de inicio, indicó, es entender el territorio y saber cuáles son los recursos culturales en un sentido amplio, como un mapa de territorio. «Lo que expresa la Región es su extraordinaria diversidad, sobre la que hay que construir esa narrativa, porque en un territorio tan pequeño hay una huella muy importante de diferentes épocas y civilizaciones», afirmó.

Además, recordó que la cultura va más allá del turismo para ser «lo que nos une, un bien común», y que esa cultura en todas sus facetas es la principal motivación para viajar en todo el mundo. Quiso reconocer la labor de los profesionales de la zona que trabajan en la conservación y puesta en valor del patrimonio, reforzando la idea de que entrar en un museo no es encontrarse con un espacio únicamente de exhibición, sino que sirve para entender aquellas cosas «nuestras y que conectan con el territorio». Por último elogió la capacidad de la Región para aplicar la inteligencia de datos al sector turístico, yendo «muy por delante de otras zonas de España». «Nos va a dar una herramienta fantástica para entender mejor a las personas que viajan, relacionarnos con ellas en tiempo real, acompañarles en su experiencia y mejorar el flujo de visitantes», concluyó.