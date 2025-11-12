La Región garantiza la calidad del agua del grifo con «más controles de los exigidos»

Benito Maestre Murcia Miércoles, 12 de noviembre 2025, 23:34 Compartir

El agua del grifo es una alternativa segura y de calidad garantizada para el consumo diario en la Región de Murcia. Los controles sanitarios por los que pasa este recurso hídrico hasta llegar a los hogares son muy estrictos, con el fin de cumplir con todos los estándares exigidos por la normativa vigente. Por ello, beber esta agua no solo es seguro para la salud, sino también beneficioso para el medio ambiente, puesto que se reduce el uso de los envases plásticos y su huella de carbono.

Así se puso de manifiesto en el desayuno informativo 'Agua del grifo, el alimento más controlado' que ayer tuvo lugar en la sede de LA VERDAD con la participación de tres expertas en este ámbito. Moderado por el periodista Manuel Buitrago, el encuentro concitó a Dolores Gómez, técnica responsable en materia de Vigilancia Ambiental de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones de la Consejería de Salud; Nuria Abenza, jefa del servicio de Calidad del Agua de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT); y Araceli Herrero, responsable de Tratamiento y Calidad de Agua de Aqualia en la Región de Murcia.

Las tres ponentes coincidieron y reiteraron que el suministro regional de agua potable está garantizado y que las personas pueden beberla directamente desde el grifo, sin suspicacias, gracias al cumplimiento de los criterios técnico-sanitarios recogidos en el Real Decreto 3/2023 para la calidad del agua de consumo humano en España, que se suman a los autocontroles que aplican los operadores como MCT y Aqualia y la vigilancia sanitaria de la Comunidad Autónoma. «Siempre aplicamos el criterio más estricto», apostilló Gómez, agregando que, como control adicional, en la Región se analiza la red de distribución en los meses de verano para el control de la legionela.

Las ponentes recuerdan la importancia de retirar las tuberías de plomo, prohibidas por ley, por el riesgo de toxicidad

Aqualia, por su parte, acomete miles de controles en los servicios que opera en la Región de Murcia a lo largo del año, entre los que destacan las 2.836 muestras en laboratorio y otras 67.525 'in situ' de cloro libre en red y depósitos, además de 5.564 controles de rutina en red y otros 8.030 operacionales con turbidez en depósitos de cabecera y salida de la estación potabilizadora.

Aparte del componente saludable, el económico y el medioambiental también salen favorecidos al adoptar la costumbre de beber agua del grifo. Según una encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios, una familia de cuatro miembros en la que se consuman dos litros de agua mineral por persona al día a un coste de 0,17 euros el litro (el precio que tendría adquiriéndola en garrafas de cinco litros) gasta 496 euros/año frente a los 5,25 euros/año que pagaría bebiendo agua del grifo o, lo que es lo mismo, casi 100 veces más. «Es una pena que la gente beba agua envasada estando la potable», señalaron.

Incolora, inodora e ¿insípida? El sabor del agua varía según su procedencia

El agua potable se caracteriza por ser incolora, inodora e insípida, pero lo cierto es que cuando se bebe del grifo su sabor varía dependiendo del municipio, ya que el agua procede de distintos puntos, como el río Taibilla, el Trasvase Tajo-Segura, plantas desaladoras y pozos. Este hecho depende de su dureza, es decir, la concentración de compuestos minerales, como calcio y magnesio, que hay en una determinada cantidad. El contenido mineral, en su justa medida, es beneficioso para el correcto funcionamiento del cuerpo humano.

A partir de 250 mg/litro (sulfato sódico), el agua puede empezar a tener un sabor perceptible, tal y como limita el real decreto. Sin embargo, hay zonas de la Región donde ese umbral se supera ligeramente «por las características del terreno», aclaró Herrero, descartando que sea dañino para la salud de las personas. «Controlamos en esos puntos que no haya subida de valores», incidió.

Otro de los asuntos abordados y que Gómez desmintió fue la relación directa entre el consumo de aguas duras y el riesgo de sufrir cálculos renales, llamados popularmente piedras en el riñón, si bien se recomienda a las personas propensas a padecerlos que no abusen de estas aguas. «Si existiera una relación directa, el real decreto lo limitaría», tranquilizó Abenza.

Revisión y mantenimiento Las asignaturas pendientes

Que las familias dispongan de agua potable en buenas condiciones en sus viviendas no solo es responsabilidad de la empresa municipal encargada de la gestión del ciclo integral del agua y demás eslabones de la cadena, sino también de ellas mismas. Porque lo que ocurra a partir de la acometida de agua, que conecta la red pública de agua de la calle con la instalación interna del hogar, corresponde a los propietarios.

En este punto, el mantenimiento de las instalaciones hidráulicas es trascendental para evitar la contaminación del agua y garantizar la eficiencia operativa. Asimismo, Herrero aconsejó contemplar la limpieza y desinfección de los depósitos privados y de comunidades de vecinos, purgar el agua en las viviendas de segunda residencia tras un tiempo prolongado cerradas y revisar las tuberías de las casas construidas antes de 1980, ya que pueden corroerse y dañar la calidad del agua y la instalación. Al hilo, Gómez instó a sustituir ya las tuberías de plomo en las acometidas, dado que en los años 80 se prohibió la edificación con estas tuberías por su toxicidad y desde 2002 la ley obliga a retirar las remanentes.

Abenza remarcó que el mantenimiento de las instalaciones hidráulicas tendría que ser tan rutinario como el del ascensor u otros elementos comunes o domiciliarios. Una visión que compartió la especialista de la Consejería de Salud, recordando que los equipos de descalcificación y osmosis inversa, que se emplean como tratamiento adicional, necesitan recambios periódicos para que sigan filtrando el agua a la perfección.

La mayor crisis de agua potable «Una decisión difícil»

Hace unas semanas, los vecinos de San Pedro del Pinatar, Los Alcázares y San Javier, así como de pedanías de Murcia y Torre Pacheco, padecieron un corte total del suministro del agua potable tras los estragos que provocó la dana 'Alice' en la Región de Murcia. Este parón se llevó a cabo para realizar las tareas de vaciado y limpieza de depósitos después de que hubiera una infiltración de barro en el Nuevo Canal de Cartagena de la MCT. «Fue duro tener que cortar el servicio a estas zonas, pero había que garantizar la salubridad del agua potable», narró la directiva de la MCT, destacando la «coordinación sistemática» entre todos los agentes implicados para ir en línea y solucionar el problema.

La desinfección de los 20 kilómetros del canal congregó a 700 personas, entre ingenieros, técnicos y personal de apoyo. En todo ese tiempo, los ayuntamientos desplegaron cubas y suministros alternativos para la ciudadanía, que acudía con garrafas para llenar, recordó la experta de Aqualia.

ASÍ LO VEN Dolores Gómez Técnica responsable de Vigilancia Ambiental de la DG de Salud Pública y Adicciones «En la Región, se analiza, de manera adicional, la red de distribución en verano para el control de la legionela». «La concentración de sulfatos es lo que hace que los consumidores perciban que el agua tiene sabor»

Nuria Abenza Jefa del servicio de Calidad del Agua de la MCT «Si existiera una relación directa entre las aguas duras y sufrir cálculos renales, el Real Decreto 3/2023 lo limitaría». «Fue duro tener que cortar el servicio a raíz de la dana, pero había que garantizar la salubridad del agua potable»

Araceli Herrero Responsable de Tratamiento y Calidad de Agua de Aqualia en la Región de Murcia «Es recomendable purgar el agua en las viviendas de segunda residencia si han estado cerradas un tiempo prolongado». «Hay zonas en la Región donde el umbral de sulfatos supera los 250 mg/litro por las características del terreno»

No fue hasta una semana y media después que los tres principales municipios afectados pudieron volver a tener agua potable, aunque días antes se estableció el suministro de agua no potable para, exclusivamente, limpieza general. «Fue una decisión difícil que pasara agua no potable por el canal, pero se priorizaron las necesidades de las personas, como tirar de la cisterna y baldear sus propiedades», dijo Abenza, subrayando que «hemos intentado que la población entendiera que fue una situación excepcional, porque tenemos una infraestructura hidráulica que garantiza el suministro en situaciones duras».

Al respecto, Gómez remarcó que la respuesta ante este episodio, considerado la mayor crisis de agua potable que ha vivido la Región de Murcia en su historia reciente, debería dar confianza a la sociedad, por la pronta detección del problema y sus correspondientes soluciones. Entre ellas, que no cobrarán el agua no apta para el abastecimiento humano servida a los vecinos afectados.

El desayuno informativo 'Agua del grifo, el alimento más controlado' está organizado por LA VERDAD y Aqualia, la empresa gestora del ciclo integral del agua en 15 municipios de la Región, prestando un servicio esencial a más de 300.000 murcianos.