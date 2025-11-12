Los IX Premios Agro ponen de relieve la fortaleza del sector Siete empresas y profesionales serán reconocidos mañana por contribuir a una industria de referencia internacional

Gala de entrega de los Premios Agro del pasado año, la que fue su octava edición.

S. Triguero Murcia Miércoles, 12 de noviembre 2025, 23:36

El sector agro es uno de los principales bastiones de la economía de la Región de Murcia, una industria que ha demostrado su resiliencia, capacidad de adaptación y una apuesta innovadora que le permite afrontar los continuos desafíos que se le presentan sin desfallecer y mirar al futuro con optimismo, afianzando su posición de liderazgo en el mercado nacional e internacional.

Los Premios Agroalimentarios que celebra mañana, viernes, LA VERDAD son un acto que viene a reconocer a aquellas empresas, instituciones y personas que con sus trabajos, proyectos y actividades han contribuido a que la gran industria del campo de la Región de Murcia y la comarca de la Vega Baja del Segura alcancen esa posición de referencia a nivel mundial. Al mismo tiempo, estos premios patrocinados por Mercadona, Caja Rural Central y el Gobierno de la Región de Murcia con la colaboración de Caudal, Murcia Hub Audiovisual, Ágoratech, dqagro.es y Ayuntamiento de Murcia, también ponen en valor la divulgación del sector agro hacia el gran público.

MÁS INFORMACIÓN Qué IX Premios Agro de la Región de Murcia.

Organiza LA VERDAD.

Cuándo Mañana, viernes 14 de noviembre, a las 12.30 horas, en el 'hub' del Cuartel de Artillería de Murcia.

LA VERDAD entregará este viernes los Premios Agro de la Región de Murcia, que cumplen su novena edición, a un total de siete empresas y profesionales que con sus trabajos, proyectos y actividades han contribuido a fortalecer y poner en valor el campo regional. El encuentro, que arrancará con las palabras de bienvenida de la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, tendrá lugar en el Hub Audiovisual del Cuartel de Artillería, donde acudirán los galardonados y una nutrida representación del sector agro, del asociacionismo y de la política.

Los premios y galardonados son los siguientes: Premio Exportación, para Juver; Premio Investigación/Innovación Agraria para Equipo SIGyT del Imida; Premio Gestión Sostenible para Murciana de Vegetales; Premio Producto/Variedad del año para Nueva Cocina Mediterránea; Premio Industria y Comercio para Jimbofresh; Premio Ganadería para Asociaciones de Razas Ganaderas Amenazadas de la Región de Murcia –Gallina, Chato murciano y vaca murciano-levantina–.

El encuentro se cerrará con el premio especial Caja Rural Central 'A toda una vida', que en esta ocasión recaerá en Francisco Marsilla Fernández, por la gran impronta que ha dejado en el sector.

Una vez más, LA VERDAD ha contado con un jurado de reconocido prestigio a la hora de elegir a los premiados. Han formado parte del mismo representantes de Agrupal, Apoexpa, Fecoam, Imida, COAG, Grupo Caliche, Cebas, Croem, UPA, Caja Rural Central, Mercadona, Asaja y Proexport.