Los nuevos retos y desafíos del Ejército del Aire y del Espacio, a debate en San Javier El JEMA, Francisco Braco Carbó, ofrece una conferencia en el Aula de Seguridad y Fuerzas Armadas de LA VERDAD en el nuevo Teatro de Invierno

El Aula de Seguridad y Fuerzas Armadas regresa con un coloquio centrado en el Ejército del Aire y del Espacio.

El Ejército del Aire y del Espacio es una institución imprescindible para la seguridad y defensa de España. Emplea medios modernos, capaces y tecnológicamente avanzados operados por personal altamente cualificado, manteniendo intacta su esencia y sus valores gracias al esfuerzo de todos sus integrantes. Desarrolla, además, gran variedad de misiones que, aunque muchas veces puedan pasar desapercibidas, son esenciales para la calidad de vida diaria de todos los españoles.

Con el objetivo de conocer más en profundidad la importante labor que realiza el Ejército del Aire y el Espacio, la transformación para adaptarse a los requerimientos de la seguridad nacional, así como los nuevos retos y desafíos que se plantean en una situación geopolítica tan compleja como la actual, LA VERDAD le dedica una nueva jornada de su Aula de Seguridad y Fuerzas Armadas.

MÁS INFORMACIÓN Qué 'El Ejército del Aire y del Espacio ante los retos del siglo XXI'.

Cuándo Miércoles, 26 de noviembre, a las 18.30 horas en el Teatro de Invierno (Parque Almansa) de San Javier.

Inscripciones https://eventos.laverdad.es/el-ejercito-aire-espacio-ante-retos-siglo-xxi/

Organiza: LA VERDAD, con el impulso de Caetra y la colaboración del Ejército del Aire y del Espacio.

El encuentro 'El Ejército del Aire y del Espacio ante los retos del siglo XXI' tendrá lugar este miércoles en el Teatro de Invierno del Parque Almansa en San Javier y contará como ponente con el jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio (JEMA), el teniente general Francisco Braco Carbó, perfecto conocedor de la historia, la realidad, los proyectos y la vocación de servicio del más moderno de los tres ejércitos españoles. Hablará de sus principales misiones y de los cometidos a los que dedica gran parte de sus recursos personales y materiales, como es la vigilancia y control del espacio aéreo de soberanía y la vigilancia del espacio, para garantizar su uso libre y seguro los 365 días del año.

«Escenarios complejos y diferentes entre sí, que ponen de manifiesto la importancia de contar con una capacidad de disuasión sólida, incluso lejos de territorio nacional, para contener las amenazas y evitar escaladas de conflictos regionales. De este modo, gracias a nuestro histórico carácter expedicionario, colaboramos habitualmente en operaciones de disuasión y defensa y de proyección de estabilidad dentro de las alianzas y organizaciones internacionales a las que pertenecemos», adelanta el general Braco. Tras su conferencia, tendrá lugar una charla con el coordinador del Aula de Seguridad y Fuerzas Armadas, el general de Infantería de Marina retirado Juan Manuel Orti Pérez, y con el jefe de Redacción de LA VERDAD, Gregorio Mármol.

También intervendrá en el acto José Miguel Luengo, alcalde de San Javier, municipio que es sede de la Academia General del Aire y del Espacio.

El Aula de Seguridad y Fuerzas Armadas de LA VERDAD cuenta con el patrocinio de Caetra, la Fundación Cajamurcia, CT Ingenieros, SAES, Puerto de Cartagena, Ayuntamiento de San Javier, Info y Región de Murcia.