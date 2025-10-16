La logística farmacéutica avanza hacia un modelo más tecnológico, eficiente y sostenible

Benito Maestre Murcia Jueves, 16 de octubre 2025, 23:18 Compartir

Su actividad es diaria, efectiva y en silencio. La logística farmacéutica desempeña un papel fundamental en la cadena de suministro de medicamentos, garantizando que lleguen en tiempo y forma a los hospitales y oficinas de farmacia, con el claro objetivo de proteger la vida y bienestar de la población. En un mundo tan globalizado y regulado, este sector funciona de manera coordinada entre todos los eslabones que lo componen para asegurar la dispensación continua de fármacos, anticipándose a contratiempos, como el abastecimiento, y evitando situaciones críticas a los pacientes. En la Región de Murcia, esta industria goza de buena salud, gracias a la experiencia, sintonía y profesionalidad de los organismos implicados.

Con la finalidad de analizar la situación de la logística farmacéutica y abordar aspectos como la innovación tecnológica y los desafíos a los que se enfrenta a corto y medio plazo, ayer se celebró en la sede de LA VERDAD un desayuno informativo con representantes regionales del sector. El encuentro, moderado por el periodista Javier Pérez Parra, concitó a Juan José Pedreño, consejero de Salud; Paula Payá, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la Región Murcia (Cofrm); David Moreno, CEO de ESP Solutions Group, y Enrique Ayuso, presidente de Hefame.

Las tres ces

Para el consejero de Salud, la clave para que la logística farmacéutica regional funcione con éxito está en la coordinación, cooperación y comunicación entre todos los agentes que forman parte de la cadena. Esta fórmula, a su juicio, permite responder ante situaciones extraordinarias como lo ocurrido en la pandemia. Para muestra, el Servicio Murciano de Salud cuenta con la Unidad de Aprovisionamiento Integral (UAI), gestionada por Hefame, «que ha permitido unificar las centrales de compras, aportando ahorro económico y mayor eficiencia del sistema», recordó. Al hilo, alabó el papel de la cooperativa de distribución farmacéutica: «Es un lujo», argumentando que busca ofrecer la mejor atención a los ciudadanos y el mejor servicio a las casi 600 oficinas de farmacia de la Región de Murcia.

La farmacia comunitaria es el pivote donde se canaliza todo, sentenció la presidenta del Cofrm, quien recalcó la importancia de la coordinación tanto con la logística farmacéutica, que es esencial para «estar bien atendidos y abastecidos», como con el sistema sanitario, «para facilitar la continuidad asistencial y que no haya parones en sus tratamientos». Insistió en que «la comunicación entre todas las partes es muy buena y hay voluntad de colaboración; los ciudadanos lo van notando».

Igualmente, Moreno inició su intervención destacando que la logística en el mundo de la farmacia ha evolucionado «muchísimo» en los últimos años, y mencionó la gestión de las devoluciones como un desafío del sector. «En la logística del comercio 'online' de mercancía general llega muchas veces a no realizarse por el valor y características del producto, pero en la logística farmacéutica está regulado e implica cumplir con unos procedimientos de control que no comprometan la seguridad del producto y aseguren la trazabilidad».

Sostenibilidad dual

Los ponentes coincidieron en la importancia de la sostenibilidad del sector, tanto medioambiental como económica, para garantizar su viabilidad y de poner al ciudadano en el centro de la toma de las decisiones, gracias a la innovación y las inversiones, que redundan en que «el sistema sanitario funcione mejor y el paciente está mejor atendido», hizo hincapié Paula Payá.

El presidente de Hefame planteó la dicotomía a la que se enfrentan las compañías por adaptarse a la actual revolución tecnológica, que avanza a pasos agigantados. «Es un reto y una preocupación, con un gasto infinito y unos recursos finitos; seguramente veamos los beneficios en el futuro», añadió. Al respecto, Juan José Pedreño animó a empresas e instituciones a abrazar todos los nuevos avances, para permanecer en el mercado y que «dependan de nosotros, no al revés». Asimismo, disertó acerca de la última innovación digital que, en colaboración con el Colegio de Farmacéuticos de la Región, el Servicio Murciano de Salud va a poner en funcionamiento a través de las 581 oficinas de farmacia. El 'aviso de última dispensación' diseñado para mejorar el seguimiento de los tratamientos crónicos consiste en la generación de un aviso en la receta electrónica para que el farmacéutico pueda informar al usuario que debe acudir a la consulta del médico a renovarle los tratamientos, evitando así que caduquen y se pueda quedar sin medicación. Esta iniciativa aporta seguridad y calidad de vida a los pacientes, apuntó Pedreño.

Sus palabras Paula Payá. Presidenta del Cofrm «Las 581 oficinas de farmacia de la Región de Murcia somos un centro de datos muy valioso». «El Anteproyecto de Ley del Medicamento y Productos Sanitarios nace con buenas ideas»

Juan José Pedreño. Consejero de Salud «Cada año aumenta el presupuesto para el sistema sanitario público de la Región de Murcia». «La UAI ha permitido unificar todas las centrales de compras, aportando ahorro y eficiencia al sistema»

Enrique Ayuso. Presidente de Hefame «Los almacenes deberían disponer de un 'stock' de seguridad de medicamentos para situaciones criticas». «La innovación tecnológica es un reto para las empresas, porque el gasto es infinito y los recursos, finitos»

David Moreno. CEO de ESP Solutions Group «El uso de HVO, el diésel renovable, representa la vía más eficiente para reducir emisiones». «Tenemos la ambición de toda la gestión de la logística del producto farmacéutico con medios propios»

También resaltó que en el sistema sanitario público de la Región de Murcia «no ha habido ningún año que se haya gastado menos», debido a la «innovación, nuevas tecnologías, que hay más pacientes y más cronicidad, aumentan los diagnósticos de enfermedades que no se conocían...». Para este ejercicio, la sanidad pública regional cuenta con un presupuesto histórico de 2.585 millones de euros, la mayor cifra hasta ahora, con 81,7 millones de euros más que el año anterior.

«Un mundo todavía por explorar», dijo Moreno en relación a las nuevas tecnologías, reconociendo la facilidad de implementarlas en los almacenes, al ser espacios estáticos, y la dificultad de extrapolarlas al camión, que recorre puntos tan dispares a nivel climático como Polonia o la Región de Murcia, enumeró. Porque ESP Solutions cubre rutas entre Senegal, Marruecos y Túnez en África, la Unión Europea, Reino Unido y Suiza, llegando hasta Escandinavia. Sobre la movilidad eléctrica, explicó que se ha avanzado mucho y es útil en la distribución urbana, pero en su caso, al dedicarse al transporte de larga distancia, el camión eléctrico no es, a día de hoy, una alternativa real.

En este sentido, subrayó la apuesta de su 'holding' por el uso de HVO, el diésel renovable, como sustituto del combustible fósil tradicional. «Consideramos que esta alternativa representa la vía más eficiente para reducir emisiones, además de aportar una ventaja doble: es energéticamente sostenible y económicamente viable para su aplicación práctica», arguyó, antes de remarcar que «nuestra flota, con 1.500 tractoras con menos de tres años de antigüedad, está habilitada para utilizar diésel HVO sin necesidad de modificaciones estructurales». «A cada enfermo hay que darle su medicamento y el HVO funciona con la tecnología que ahora mismo tienen los camiones, con lo cual es aplicable desde ayer», sentenció. En sus instalaciones de 22.000 m2, contó, se consume durante «más de la mitad de la jornada laboral» la electricidad que generan las placas solares.

Fin al desabastecimiento

Los ponentes también abordaron el impacto del desabastecimiento de fármacos y las medidas que llevan a cabo para revertir la situación. La presidenta del Cofrm tranquilizó al decir que son «poquitas» las referencias con más problemas de suministro, y que el sector responde, gracias al desarrollo de herramientas electrónicas, informando diariamente a los organismos competentes, entre ellos el Ministerio de Sanidad, para que busquen la alternativa terapéutica, bien con fórmula magistral o recurriendo al mercado exterior, «en el menor tiempo posible». Esta comunicación permite, por ejemplo, anticiparse ante el aumento del consumo de algunos medicamentos. «Somos un centro de datos muy valioso», presumió, para a continuación confesar que «la voluntad de atender muy bien a los pacientes es real».

Ayuso se refirió a la misión esencial que desempeñan los almacenes de distribución farmacéutica, y no solo los suyos, al dar servicio a toda la población, especialmente en episodios de crisis o desabastecimiento. «Se debería priorizar este tipo de actividades, porque somos los garantes de que los medicamentos lleguen a todos los sitios», incidió.

Además, planteó que los almacenes de distribución farmacéutica puedan disponer de un stock de seguridad para mantener el servicio en momentos críticos donde pueda producirse escasez de suministro. Una visión que compartió David Moreno, quien respaldó la propuesta de mantener un inventario por encima del stock de seguridad, eso sí, «que sea sostenible, económico y en rotación, para, en un momento puntual de necesidad, poder atender a la población».

Por su parte, el consejero de Salud comentó que cuando se dan episodios de falta de suministro, se establecen dos vías: optar por un medicamento genérico o, utilizando la red de información, por otro terapéuticamente equivalente.

Visión de futuro

Para Paula Payá, el Anteproyecto de Ley del Medicamento y Productos Sanitarios nace con «buenas ideas» para hacer frente a los retos del sistema sanitario, como la congestión, la cronicidad e incluso su sostenibilidad, «porque la factura farmacéutica tiene un peso importante en su presupuesto». Aun así, advirtió de la necesidad de perfilar algunos aspectos, como la política de precios y las competencias profesionales, con el objetivo de buscar una ley que «nos dé estabilidad, al menos, otros 15 o 20 años más».

En cuanto a sus proyectos de futuro, David Moreno adelantó que ESP Solutions está preparando la entrada en la gestión de la logística del producto farmacéutico, integrando verticalmente toda la actividad de la cadena de suministro del sector. «Tenemos la ambición de lograr la gestión de todos los eslabones de la cadena con medios de gestión propios, desde la carga en la fábrica o almacén hasta la entrega en la oficina de farmacia u hospital, para ofrecer excelencia operativa total», agregó.

El encuentro 'Logística farmacéutica: Innovación tecnológica, tendencias y retos a corto y medio plazo' estuvo organizado por LA VERDAD, ESP Solutions Group y el Colegio de Farmacéuticos de la Región de Murcia.