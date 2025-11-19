La Gala Acción Solidaria 2025 premia a Fundown, Columbares y Colectivo Paréntesis Organizada por Fundación 'la Caixa' y LA VERDAD, la entrega de distinciones que tendrá lugar este viernes en la Biblioteca Regional

Fundación 'la Caixa' y el diario LA VERDAD vuelven a destacar el compromiso, esfuerzo y solidaridad de quienes trabajan cada día por construir una Región de Murcia más justa e inclusiva. Con el foco puesto en el ámbito social, la Gala Acción Solidaria vuelve a entregar sus premios a tres entidades que destacan por su compromiso dentro de los programas Incorpora y ReIncorpora de la Fundación, y que acompañan, orientan y facilitan la inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad. Este reconocimiento a la dedicación, la innovación y el impacto social de las entidades tendrá lugar este viernes 21 de noviembre, a las 11.30 horas en la Biblioteca Regional de Murcia, con aforo completo.

Tras la bienvenida por parte del director de LA VERDAD, Víctor Rodríguez, y la delegada de Murcia y Comunidad Valenciana en Fundación 'la Caixa', Lourdes Toribio, tendrá lugar una mesa redonda entre representantes de las tres entidades, moderada por la periodista Lydia Martín. En ella, Virginia Ayala, presidenta de Colectivo Paréntensis, acercará la labor que desarrollan por la inclusión social de personas en riesgo de exclusión, ofreciendo acompañamiento, formación y oportunidades laborales.

Desde Fundown, entidad referente en la integración laboral de personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual, su gerente, Pedro Martínez, compartirá la promoción que hacen de la autonomía de sus usuarios e igualdad de oportunidades. Por último, Ana Gálvez, responsable del área de Empleo y Formación de la Asociación Columbares, será la encargada de compartir los proyectos que desarrollan para la inserción sociolaboral de personas migrantes, mujeres y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

De forma conjunta, los participantes también reflexionarán sobre la aportación del programa Incorpora y ReIncorpora de Fundación 'la Caixa' y los retos de la inclusión social que perciben en la actualidad.

Empatía, unión y esfuerzo

La Gala de Acción Solidaria también servirá para conocer más de cerca el proyecto 'NonStopLorcaXTriana', un reto deportivo por una buena causa que su impulsora, Adriana Ramos, llevará a este evento para mostrar cómo el deporte puede ser una herramienta de transformación social y una muestra de solidaridad y superación.

Por esta labor, también recogerán una distinción en esta gala en homenaje y reconocimiento a su labor.

La clausura del evento correrá a cargo de Conchita Ruiz, consejera de Política Social, Familias e Igualdad de la Región de Murcia.