Una exposición acerca en Cartagena los avances y logros de la acuicultura La muestra al aire libre, organizada por el Centro Tecnológico Naval y del Mar en colaboración con LA VERDAD y la Sociedad Española de Acuicultura, permite conocer y poner en valor esta actividad

Una de las imágenes, captada en Águilas, de las que se podrá disfrutar en la exposición.

EFQ Murcia Miércoles, 26 de noviembre 2025, 21:30

La Región de Murcia se convierte estos días en el epicentro nacional de la acuicultura tras haber sido seleccionada sede del Día de la Acuicultura, que tendrá como uno de los platos fuertes el acto institucional programado para hoy en Cartagena. El Centro Tecnológico Naval y del Mar (CTN) lidera esta celebración, con el respaldo de una amplia red de instituciones y empresas del sector, incluyendo a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info), así como ThinkInAzul, estrategia nacional clave para la innovación en la acuicultura sostenible, la Asociación FARM de Empresas de Acuicultura de la Región de Murcia y el Grupo Ricardo Fuentes.

LA VERDAD se suma a esta celebración de la mano del CTN y la Sociedad Española de Acuicultura con la inauguración este jueves de la exposición al aire libre 'La acuicultura es...' en la plaza de las Cartagenas del Mundo, ubicada en el Puerto de Cartagena.

MÁS INFORMACIÓN Qué Exposición al aire libre 'La acuicultura es...'

Evento Organiza el Centro Tecnológico Naval y del Mar en colaboración con LA VERDAD y la Sociedad Española de Acuicultura

Cuándo Inauguración este jueves, 27 de noviembre, a las 13.00 horas en la plaza de las Cartagenas del Mundo (Puerto de Cartagena junto a Espacio 43). La muestra se podrá visitar hasta el 11 de diciembre.

La muestra está compuesta por doce paneles, concebidos para acercar a la ciudadanía el valor de la acuicultura como fuente sostenible de alimentos, motor de desarrollo económico y aliada en la conservación de los recursos marinos. A través de imágenes atractivas, educativas y accesibles para todos los públicos, esta exposición pone en relieve el trabajo de las personas que forman parte del sector acuícola, promoviendo la sensibilización sobre las buenas prácticas ambientales y sociales que permiten una producción responsable y respetuosa con el entorno.

Con esta iniciativa abierta y gratuita, esta exposición tiene el objetivo de fomentar la reflexión, el aprendizaje contribuyendo además al impulso de la cultura científica y ambiental y al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El Día de la Acuicultura 2025 se enmarca en una serie de actividades programadas en toda la Región de Murcia que incluyen exposiciones, talleres, charlas y eventos de divulgación sobre el papel estratégico de la acuicultura. Además, se publicará una revista especial y un sitio web sobre la acuicultura en la Región, que difundirá a nivel nacional los avances y logros del sector. Esta celebración no solo busca visibilizar la acuicultura, sino también sensibilizar a la población sobre su importancia y sus retos futuros.