Expertos abordan la contribución regional en Defensa al nuevo escenario europeo LA VERDAD lleva a Madrid el ciclo Aula de Seguridad y Fuerzas Armadas para desgranar la situación actual y el posicionamiento de la industria militar y dual

EFQ Murcia Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:05

La Región de Murcia, en particular Cartagena, tiene a gala ser uno de los polos más importantes de la industria de Defensa, gracias al centenar de empresas con dinamismo, capacidad y experiencia para trabajar en proyectos de este ámbito. Debido a que los últimos meses han puesto patas arriba el tablero geopolítico internacional, creando un clima de creciente inestabilidad, el papel de estas compañías regionales será esencial en el nuevo escenario europeo que apunta a una mayor autonomía y menor dependencia de Estados Unidos.

Con el objetivo de analizar la situación y posicionamiento de la industria militar y dual de la Región de Murcia, además de desgranar las perspectivas que se abren con el aumento de la inversión en material de defensa y lo que proporcionan los ecosistemas industriales a un lugar privilegiado como Cartagena, mañana se celebrará una nueva sesión del ciclo Aula de Seguridad y Fuerzas Armadas con los principales actores, tanto públicos como privados, de una industria en auge y con una importancia cada vez más presente a la luz de los retos geopolíticos recientes. El encuentro, que lleva por título 'Tecnología de Defensa: La contribución de la Región de Murcia al futuro europeo', tendrá lugar en Madrid, concretamente en la sede de la Comisión Europea en España, a partir de las 10.00 horas.

MÁS INFORMACIÓN Qué Nueva sesión de Aula de Seguridad y Fuerzas Armadas.

Organiza LA VERDAD, con el impulso de Caetra y el patrocinio de Fundación Cajamurcia, CT Engineering Group, Ayuntamiento de San Javier, SAES, Autoridad Portuaria de Cartagena, Gobierno de la Región de Murcia y el Info, además de la Comisión Europea en España como espacio colaborador.

Cuándo Mañana, viernes 7 de noviembre, a las 10.00 horas, en la sede de la Comisión Europea de España, en Madrid.

Inscripciones a través de la web eventos laverdad.es

Las personas interesadas en acudir a esta jornada tienen que registrar su inscripción a través de la web eventos.laverdad.es, rellenando un sencillo formulario.

Esta nueva sesión estará moderada por el periodista Gregorio Mármol, jefe de Redacción de LA VERDAD, y Juan Orti, general de Infantería de Marina (R). Los encargados de abrirla serán Víctor Rodríguez, director del diario, y Juan González, jefe de Comunicación de la Representación de la Comisión Europea en España.

Acto seguido tomará la palabra Ignacio Cosidó, director del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria, para protagonizar la conferencia inaugural 'La industria de Defensa ante los nuevos retos de la UE'. Cogerá el testigo Joaquín Gómez, director del Info, para impartir la ponencia 'Caetra, visión europea'.

Exponente innovador

La mesa redonda 'Cartagena, de la tradición de la construcción naval militar a la innovación en el campo de la industria de la defensa europea' contará con las voces de José Miguel Morales, 'site manager' en Cartagena & Tarragona de CT Engineering Group; Ignacio Gutiérrez, director de Desarrollo de Negocio de SAES; Pedro Pablo Hernández, presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena; y Julio Moreno, jefe de Área de Sostenimiento de Sistemas Navales de Isdefe.

La clausura correrá a cargo del almirante Aniceto Rosique Nieto, director general de Armamento y Material del Ministerio de Defensa, y Marisa López Aragón, consejera de Empresa, Empleo y Economía Social.

