Diálogos con arte en el Mercado de Correos Cinco creadores de la Región se reúnen hoy en Murcia en una reflexión cultural que potencia la creatividad artística

El camino del arte no es lineal: está lleno de baches, de momentos en los que el trabajo constante da sus frutos y de otros que necesitan perseverancia, constancia y paciencia para que se materialice el esfuerzo. El artista tiene la oportunidad y el talento de plasmar sus ideas en infinidad de proyectos, que se traducen en obras de teatro, producciones audiovisuales, creaciones arquitectónicas o canciones, entre otras vías de expresión. Y todas ellas requieren de espacios que apuesten por la cultura y que permitan que su visión artística del mundo pueda ser compartida.

Uno de esos lugares es Mercado de Correos. En pleno corazón de Murcia, este edificio ha sido sede de conciertos y eventos que han permitido mostrar el talento de la escena murciana. Por eso, esta tarde, a las 19.00 horas, el edificio acogerá el encuentro 'Diálogos con arte', una iniciativa puesta en marcha por LA VERDAD y Grupo Orenes que servirá de marco cultural para dar voz a algunas de las disciplinas artísticas regionales.

Presentado por Manuel Madrid, jefe de Cultura de este periódico, el evento comenzará con la bienvenida de Francisco Gil, director de Mercado de Correos. Tras él, será el momento de hacer una reflexión cultural, hablar de creatividad artística y del papel del Mercado de Correos como punto de encuentro de tendencias en la Región de Murcia. Será en una mesa redonda en la que participarán el arquitecto Luis Clavel Sainz, director en Clavel Arquitectos Asociados; la cantante Claudia Vergotti; Cristina Ruiz, CEO de New Drama; César Oliva, catedrático de Teatro de la Universidad de Murcia, y Lourdes Giménez Gascón, directora Comercial de Hoteles & Restauración de Grupo Orenes.

En este encuentro harán un balance de su trayectoria: desde el pasado, recordarán sus experiencias y vivencias; en el presente, compartirán los proyectos en los que están embarcados en estos momentos y cómo ha sido su experiencia hasta llegar aquí; en el futuro, cómo se imaginan su trayectoria en la próxima década y sus expectativas respecto a lo vivido. El público podrá interactuar y realizar sus preguntas a los ponentes.

La clausura del acto será con la voz de la artista Claudia Vergotti en una actuación musical.

Más información en la página web www.eventos.laverdad.es. La inscripción es gratuita.