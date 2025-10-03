«La Residencia HLA Belén ofrece un modelo de cuidado integral que une cercanía, hospital y futuro»

E.C. Murcia Viernes, 3 de octubre 2025, 00:17 Comenta Compartir

Envejecer de forma activa, saludable y acompañada es uno de los grandes retos de nuestra sociedad. Cada vez más familias buscan centros que ofrezcan no solo atención médica de calidad, sino también un entorno humano, seguro y estimulante. En Murcia, la Residencia HLA Belén se ha convertido en un referente gracias a su filosofía: unir la calidez de un hogar con la excelencia hospitalaria.

El centro, vinculado al Hospital HLA La Vega y al Grupo HLA/Asisa, combina la atención residencial con el acceso directo a servicios hospitalarios, algo que marca la diferencia frente a otros centros de mayores. A ello se suman programas de estimulación cognitiva, actividades sociales y culturales, fisioterapia y cuidados especializados. Todo bajo tres valores fundamentales: cercanía, respeto y profesionalidad.

Con la mirada puesta en el futuro, la Residencia Belén ya cuenta con licencia para una reforma integral que transformará sus instalaciones en un complejo residencial moderno, con apartamentos tutelados, nuevas plazas y un centro de día. El proyecto arrancará en 2026 y promete situar al centro en la vanguardia del cuidado sociosanitario en la Región de Murcia. Nos detalla toda la propuesta la directora del centro, Isabel Gallego.

–¿Qué distingue a la Residencia Belén de otros centros para mayores?

–La diferencia principal es nuestra vinculación directa con el Hospital HLA La Vega y el Grupo HLA/Asisa. Esto nos permite acceder a la historia clínica completa de cada residente y garantizar un seguimiento médico sin interrupciones. Así evitamos traslados innecesarios y ofrecemos más seguridad tanto a los mayores como a sus familias.

«En la Residencia HLA Belén aportamos atención integral que abarca salud física, emocional y social»

–¿Qué valores guían el trabajo diario con los residentes?

–Nuestros pilares son la cercanía, el respeto y la profesionalidad. Creemos que cada persona merece un trato humano y personalizado, que respete su autonomía y dignidad. No se trata solo de asistencia, sino de acompañar con sensibilidad y crear un clima de confianza que reconforte también a las familias.

–¿Cómo se promueve la calidad de vida y el bienestar en el día a día?

–Con una atención integral que abarca salud física, emocional y social. Disponemos de cuidados médicos y de enfermería permanentes, fisioterapia individual y grupal, estimulación cognitiva y sensorial adaptada al grado de dependencia, además de actividades sociales y culturales. Todo ello se orienta a mantener la vitalidad y la satisfacción personal.

–¿Qué papel desempeñan las familias en la vida de los residentes?

–Son parte esencial. Les ofrecemos información continua y las hacemos partícipes del proceso de cuidado. Queremos que sientan que la residencia es una prolongación del hogar: un espacio abierto, seguro y de confianza, donde sus seres queridos están acompañados y bien atendidos.

«Al pertenecer al Grupo HLA tenemos acceso a tecnología médica avanzada y a unidades especializadas como la de Geriatría»

–¿Qué tipo de actividades se organizan para mantener activa la mente y el cuerpo?

–Contamos con una programación semanal variada: fisioterapia individual, grupal y al aire libre; talleres de memoria, manualidades, música, cine y cultura; además de excursiones. Buscamos un equilibrio que favorezca un envejecimiento activo y saludable.

–¿Qué importancia tiene la relación con la Unidad de Geriatría de HLA La Vega?

–Es una de nuestras grandes fortalezas. Una de nuestras doctoras dirige la Unidad de Geriatría, lo que nos permite ofrecer una atención muy especializada y personalizada. Esta coordinación garantiza un seguimiento constante de las patologías crónicas y de los procesos de fragilidad, evitando retrasos en diagnósticos o tratamientos.

–¿Cómo se garantiza la coordinación entre los profesionales del hospital y la residencia?

–Gracias a protocolos compartidos y comunicación directa entre equipos. Además, nuestras doctoras trabajan tanto en la residencia como en el hospital: una en urgencias y otra en geriatría. Esta doble presencia asegura una atención fluida y sin duplicidades, optimizando tiempos de respuesta y calidad asistencial.

–¿Con qué instalaciones y recursos cuentan para ofrecer una atención de calidad?

–Disponemos de instalaciones adaptadas, salas de fisioterapia, espacios de estimulación cognitiva y zonas de ocio. Nuestra pertenencia al Grupo HLA/Asisa nos da acceso a tecnología médica avanzada y a la historia clínica compartida. Además, contamos con licencia para una reforma integral que transformará el centro en un complejo con 15 apartamentos tutelados, 118 plazas de residencia y 35 de centro de día. Las obras comenzarán en 2026 y se harán de manera progresiva, garantizando siempre el bienestar de los residentes actuales.

–¿Qué retos enfrenta hoy en día el cuidado de la tercera edad?

–El principal reto es responder al aumento de la dependencia sin perder la calidad humana y personalizada del cuidado. También debemos adaptarnos a nuevas demandas sociales: integrar más atención médica, personalizar actividades y ofrecer apoyo constante a las familias. Nuestra relación con el hospital nos permite afrontar estos desafíos con más garantías.

–¿Qué mensaje trasladarían a las familias que piensan en una residencia como opción de cuidado?

–Que elegir la Residencia Belén es optar por un entorno seguro, profesional y cercano. Aquí sus seres queridos cuentan con atención médica permanente, programas de estimulación adaptados y un acompañamiento humano de calidad. Nuestra conexión con HLA La Vega y el Grupo HLA/Asisa nos convierte en un referente de cuidado integral, ofreciendo confianza y tranquilidad a residentes y familias.