Repsol y el Puerto de Cartagena celebran un camino en común y una visión de futuro

La mitad del camino que celebra el Puerto de Cartagena en este 150 aniversario es el que lleva Repsol a su lado. La energética está festejando sus 75 años en estas instalaciones con la mirada puesta en la descarbonización, la transformación de sus instalaciones y el desarrollo de nuevas plantas como la de combustibles de origen 100% renovable o la futura de hidrógeno renovable.

A finales de los años 40, se constituyó Repesa y fue diez años después cuando la refinería de Cartagena comenzó a funcionar en su fase de pruebas, con una capacidad para destilar crudo de 1,2 millones de toneladas anuales y 270.000 toneladas de almacenaje; una época en la que comenzó el crecimiento urbano y el tráfico portuario. En los años 60, arrancó la popularización de los vehículos familiares y, a principios de los 70, este complejo industrial alcanzó su máxima capacidad de producción con 10,7 millones de toneladas. Sería en 1987 cuando la entrada de España en la Comunidad Económica Europea propiciara el nacimiento de Repsol.

Desde entonces, han sido muchos los hitos que la empresa ha aportado a la ciudad, como la gran transformación que comenzó en 2007 y finalizó en 2011, con la mayor inversión industrial realizada en España por valor de 3.200 millones de euros, para convertir su refinería en uno de los centros más eficientes y competitivos de Europa. El denominado Proyecto C10, inaugurado por el Rey Felipe VI, entonces Príncipe, permitió a Repsol ampliar sus instalaciones y supuso un antes y un después en la actividad del Puerto de Cartagena, permitiendo duplicar su tráfico de mercancías. A esta inversión hay que añadir el oleoducto que une el complejo industrial de Repsol en Cartagena con el de Puertollano y que posibilita tanto el envío de materias primas hacia la refinería castellano-manchega como la llegada desde el interior de la península de productos terminados para su exportación a través del puerto.

Con todo esto, no es de extrañar que a día de hoy pasen de media por la dársena de Escombreras más de 560 buques al año, que mueven anualmente más de 22 millones de toneladas de graneles líquidos, sólidos y otras mercancías, suponiendo el 60% de la actividad que registra la Autoridad Portuaria de Cartagena.

En la actualidad, Repsol sigue invirtiendo e innovando en Cartagena, con el objetivo de desarrollar nuevas formas de producir energía. La compañía energética está transformando sus complejos industriales para convertirlos en centros multienergéticos, capaces de tratar todo tipo de materias primas para fabricar productos de baja huella de carbono.

Ese proceso de transformación ha comenzado, y es ya una realidad con la puesta en marcha el pasado año de la primera planta de producción a gran escala de combustibles de origen 100% renovable, la primera de este tipo en la Península Ibérica. Para fabricar estos combustibles, se utilizan residuos orgánicos como el aceite de cocina usado. Cada año llegan al Puerto de Cartagena unas 300.000 toneladas, lo que ha supuesto un incremento de los tráficos portuarios.

El Diésel Nexa origen 100% renovable que se fabrica en Cartagena es válido para cualquier motor diésel y permite reducir hasta en un 90% las emisiones netas de CO2 respecto al combustible convencional al que sustituye. En la actualidad, ya está disponible en más de 1.400 estaciones de servicio de Repsol en España y Portugal.

Viabilidad y competitividad

El puerto de Cartagena es una infraestructura clave para la actividad de Repsol, ya que supone la vía de entrada de la materia prima que utilizan en sus operaciones, tanto del complejo industrial de Cartagena como de Puertollano, y que convierten en diversos productos. Una función logística fundamental para la viabilidad y competitividad de la compañía.

Para realizar estas operaciones, las condiciones orográficas, marítimas y climáticas del Puerto de Cartagena hacen posible que se puedan controlar hasta seis operaciones simultáneas. A su centro de control propio y sus seis frentes de atraque se suma un equipo humano de alto nivel técnico, formado y entrenado específicamente para este tipo de operaciones marítimas, que se mantiene permanentemente en servicio las 24 horas del día, los 365 días del año.

Repsol quiere seguir siendo un aliado del Puerto de Cartagena, con nuevos proyectos industriales que contribuirán al desarrollo de estas instalaciones. Como viene ocurriendo en los últimos 75 años, esta colaboración seguirá siendo fundamental para el progreso de la ciudad y el crecimiento del sector logístico y energético.

