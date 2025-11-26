Remolcadores con la máxima precisión para un enclave estratégico

Boluda Towage garantiza la seguridad de atraque y desatraque de grandes buques, con una flota de cinco unidades capaces de intervenir también en situaciones de emergencia

EFQ Cartagena Miércoles, 26 de noviembre 2025, 21:00 Comenta Compartir

Los remolcadores de la flota de Boluda Towage desempeñan un papel esencial en el puerto de Cartagena y en la dársena de Escombreras, dos enclaves estratégicos del Mediterráneo español. Su presencia garantiza la seguridad en las maniobras de atraque y desatraque de grandes buques, operaciones que requieren máxima precisión y coordinación. Además, estos remolcadores están preparados para intervenir en situaciones de emergencia, como incendios o incidentes marítimos, ofreciendo una respuesta rápida y eficaz que contribuye a la protección de las instalaciones portuarias y del medio ambiente.

La flota destinada a Cartagena está compuesta por cinco unidades: VB Anibal, VB Asdrubal, VB Brio, VB Cartagena y VB Glacial. En conjunto, suman cerca de 19.000 caballos de potencia y tienen una capacidad de tiro superior a 275 toneladas, cifras que reflejan su enorme fuerza y versatilidad. Todos ellos están equipados con el sistema de propulsión Voith Water Tractor (VWT), una tecnología avanzada que permite un control absoluto en maniobras complejas. Gracias a este sistema, los remolcadores pueden responder de manera inmediata en cualquier dirección, lo que los convierte en una de las soluciones más seguras y eficientes para la asistencia portuaria y el remolque de buques de gran tonelaje.

El puerto de Cartagena, con calados que superan los 20 metros en varias de sus zonas, está preparado para recibir embarcaciones de gran tamaño. En este contexto, la labor de los remolcadores resulta imprescindible para evitar accidentes y garantizar que las operaciones se desarrollen con total seguridad. Por su parte, la dársena de Escombreras concentra gran parte de la actividad energética e industrial de la región, albergando terminales de hidrocarburos, gas natural licuado (LNG) y graneles sólidos. La gran eslora y calado de los buques que operan en estas instalaciones, junto con la delicadeza de las maniobras por el riesgo ambiental y de seguridad, hacen necesaria la participación simultánea de varios remolcadores en determinadas operaciones.

Primer operador mundial

Boluda Towage se ha consolidado como el primer operador mundial de remolque marítimo, con presencia en más de 232 puertos de Europa, África, Asia, Oceanía y Latinoamérica. Su flota supera los 850 barcos y cuenta con una plantilla de más de 10.000 profesionales, lo que refleja la dimensión global de la compañía y su capacidad para ofrecer soluciones adaptadas a cada entorno portuario.

Los servicios de Boluda Towage abarcan el remolque portuario, costero y 'offshore', el salvamento marítimo y las operaciones de remolque de diques flotantes y barcazas, así como la asistencia a plataformas petroleras y parques eólicos marinos.

La compañía desempeña un papel fundamental en la logística portuaria internacional, donde la seguridad se combina con la eficiencia, la innovación y la sostenibilidad. Cada operación implica una coordinación total entre los distintos actores de la cadena logística, y en ese engranaje los remolcadores de Boluda Towage son una pieza clave para garantizar que el comercio marítimo mundial fluya con confianza y fiabilidad.