Imagen del Puerto de Cartagena, que ha reforzado su estatus como destino de cruceros. APC
150 aniversario del Puerto de Cartagena

Una relación histórica y fructífera entre Cartagena y su emblemático puerto

En su 150 cumpleaños reivindica su papel de motor de desarrollo económico, logístico y social

Cartagena

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 21:21

La relación entre Cartagena y su puerto es una historia de mutua transformación. Desde la Antigüedad, la ciudad ha crecido de la mano de la actividad marítima y, a su vez, el puerto ha evolucionado según las necesidades y aspiraciones de la población cartagenera. Con la publicación del Real Decreto de 1875 y la consolidación de la Junta de Obras, las mejoras en infraestructuras fueron más sistemáticas, lo que impulsó la exportación de minerales y potenció el tráfico marítimo de la región. Más adelante, la aparición de la refinería y el complejo petroquímico de Escombreras en la segunda mitad del siglo XX dio lugar a un perfil industrial que alteró el paisaje y la economía local, atrayendo trabajadores, generando nuevas rutas de transporte y provocando una expansión urbanística hacia barrios obreros y zonas periféricas.

En la actualidad, el puerto no solo es un nodo para mercancías y actividades industriales, sino que se ha convertido también en un reclamo turístico, con la llegada de cruceros y la recuperación de espacios portuarios para el paseo marítimo y la integración urbana. Este proceso de reencuentro entre la ciudad y su frente marítimo refleja la capacidad de Cartagena para reinventarse y sacar partido de su estratégica ubicación costera.

La capacidad de adaptación del Puerto de Cartagena ha sido una constante histórica. Un ejemplo claro es la dársena de Escombreras, transformada progresivamente en un polo industrial en la década de 1950. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, Escombreras se consolidó como uno de los mayores complejos petroquímicos del Mediterráneo español y, en años recientes, sigue evolucionando para atender a las demandas energéticas y logísticas del centro y sureste de la península.

A día de hoy, el Puerto de Cartagena es el primer puerto español en tráfico de graneles, importación y lidera el comercio exterior en el sistema portuario español.

El proceso de transformación del Puerto de Cartagena también ha ido de la mano del cambio de fisonomía urbana de la ciudad. De hecho, la transformación de la fachada marítima, realizada en los últimos años por la Autoridad Portuaria de Cartagena en colaboración con la estrategia puerto-ciudad con el Ayuntamiento de Cartagena, responde al ideario de un puerto innovador, turístico, cercano y volcado con su ciudad y su comunidad portuaria. Es un puerto que se proyecta como un epicentro de innovación en sectores clave como el turismo sostenible, la tecnología naval, energías renovables y preservación del patrimonio.

Precisamente, este aniversario está reforzando la idea de un Puerto de Cartagena como motor de desarrollo económico y logístico, pero también social, «un motor de futuro, con vocación global», destaca el presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Pedro Pablo Hernández.

