Puerto de Cartagena, plataforma clave para el comercio internacional y la transición verde

EFQ Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:37 Comenta Compartir

El Puerto de Cartagena se ha consolidado como uno de los grandes motores logísticos y económicos de España y avanza hacia una logística más eficiente, sostenible e integrada. Su posición geoestratégica, en la encrucijada de las rutas que conectan Europa, África y América, lo convierte en un enclave clave para el comercio internacional, en un contexto en el que más del 80% de las mercancías del mundo se mueve por mar y el transporte marítimo representa en torno al 3% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

Cartagena es el cuarto puerto español en tráfico total de mercancías, especialmente en graneles líquidos y sólidos, con un peso determinante en los sectores energético, agroalimentario y químico. Su infraestructura, con calados naturales superiores a 20 metros y una dársena alejada del núcleo urbano, permite operar los buques más grandes del mundo y responder a las demandas de los tráficos más exigentes gracias a su flexibilidad y agilidad en las operaciones en tierra y mar.

La conexión intermodal con las principales redes de transporte refuerza su competitividad como puerta de entrada y salida para los mercados europeos. Esta posición, unida a una gestión orientada a la eficiencia, sitúa a Cartagena entre los puertos más rentables del sistema portuario español y líder en el tráfico de comercio exterior. Las conexiones terrestres seguirán mejorando con el desdoblamiento de la carretera CT-34, que incrementará la accesibilidad y la seguridad vial en el acceso a la dársena de Escombreras. La obra permitirá un tráfico más fluido y seguro, reduciendo la congestión y los tiempos de espera y optimizando así la logística portuaria.

En 2026 se pondrá en marcha el ferrocarril desde Escombreras, que enlazará Cartagena con el centro de la península y con el futuro Corredor Mediterráneo a través de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de Los Camachos, llamada a ser un nodo estratégico para el intercambio de mercancías. A ello se suman dos proyectos irrenunciables para el futuro del puerto y de toda la Región de Murcia: la nueva dársena de El Gorguel y la ampliación de Escombreras con la terminal de Barlomar. Estas actuaciones multiplicarán el impacto económico de la Autoridad Portuaria y generarán nuevas oportunidades de inversión. El Puerto de Cartagena es ya un motor que va mucho más allá de los muelles, capaz de generar miles de empleos directos e indirectos y de impulsar sectores clave como la energía, la petroquímica, la agroalimentación y la distribución a gran escala, con una aportación decisiva al PIB regional.

En los últimos años, el puerto ha diversificado su actividad para ganar resiliencia, impulsando tráficos de carga general, como aerogeneradores, el tráfico de plataformas offshore y el turismo de cruceros, donde Cartagena se ha consolidado como destino de primer nivel, atrayendo un turismo de calidad que complementa la actividad industrial.

Pero los puertos del siglo XXI no son solo plataformas de transporte, sino nodos logísticos clave en la transición digital y verde del comercio internacional. El crecimiento de Cartagena se apoya en una estrategia de descarbonización y transición energética alineada con las directrices de la Unión Europea y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entre los proyectos más emblemáticos destaca la implantación del sistema OPS (Onshore Power Supply) en el muelle de cruceros, que permitirá a los buques conectarse a la red eléctrica terrestre y apagar sus motores auxiliares durante la estancia en puerto. Con ello, se reducirá de forma significativa la emisión de gases de efecto invernadero y la contaminación acústica, mejorando la calidad del aire en la ciudad.

El puerto también avanza en la producción y el uso de energías renovables y en el impulso del hidrógeno verde, explorando su papel como nodo logístico para nuevos combustibles limpios esenciales en la descarbonización del transporte marítimo. Paralelamente, desarrolla proyectos de protección ambiental como el control del ruido submarino, la reforestación de 'Posidonia oceanica' y la mejora de la biodiversidad en su entorno litoral, reforzando su compromiso con el medio marino y terrestre.

La sostenibilidad va de la mano de la innovación tecnológica. Cartagena avanza en la digitalización de sus operaciones con sistemas de gestión inteligente que optimizan los procesos logísticos, mejoran la trazabilidad de las mercancías y reducen los tiempos de espera. Iniciativas como PortLab, un laboratorio de innovación abierta, fomentan la colaboración con 'startups', universidades y centros de investigación para desarrollar soluciones en campos como el big data, la inteligencia artificial y la ciberseguridad. Estas herramientas incrementan la eficiencia operativa y facilitan la predicción de flujos, la gestión energética y la respuesta ante incidentes, reforzando la posición del puerto como plataforma logística de última generación.

El Plan Industrial de la Región de Murcia 2025–2035 considera al Puerto de Cartagena una pieza fundamental para consolidar un modelo económico más competitivo y sostenible. Su programa de inversiones, que incluye nuevas terminales, mejores accesos ferroviarios y el desarrollo de áreas logísticas de alto valor añadido, persigue un objetivo claro: consolidar a Cartagena como hub mediterráneo de mercancías y energía limpia, preparado para los retos del transporte del futuro, donde la colaboración público-privada será decisiva en este camino, así como la captación de proyectos que sitúen a Cartagena en el mapa de los puertos más innovadores de Europa.

Temas

Transportistas