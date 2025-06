ISEN refuerza su relevancia en el exterior con nuevos acuerdos

EFQ. Cartagena Miércoles, 11 de junio 2025, 00:04 Comenta Compartir

ISEN Centro Universitario es una facultad adscrita a la Universidad de Murcia sita en la ciudad de Cartagena, desde donde desarrolla, desde hace más de 40 años, su actividad universitaria especializada en el área de las ciencias sociales. La institución académica trabaja en la creación, desarrollo y transferencia del conocimiento, convencidos de que la formación es el eje vertebrador de cualquier sociedad, y dotando a sus estudiantes de una sólida formación que les permite destacarse y desenvolverse con responsabilidad, ética, voluntad de superación, espíritu crítico y libertad, lo que les otorga una posición preeminente de cara a su empleabilidad.

Entre los objetivos definidos en el Plan Estratégico en vigor destacan el propósito de incrementar su internacionalización, promoviendo sus relaciones con instituciones universitarias de Europa central, Latinoamérica, el Magreb y China, y favoreciendo el intercambio y las estancias de profesores y estudiantes, junto a su transformación digital, pero no entendida como una mera herramienta o como un canal docente, sino con la aspiración de liderar el irreversible proceso de digitalización.

En el presente curso se ha renovado el acuerdo con la Universidad Anáhuac México y se han firmado nuevos acuerdos de colaboración con la Universidad Católica de La Plata (Argentina), Universidad Hassan II de Casablanca (Marruecos), NBS Northern Business School, University of Applied Sciences (Hamburgo, Alemania), University of Asia and the Pacific (República de Filipinas), la Asociación Atlántica Española y con numerosas instituciones, centros educativos y empresas de la Región y de toda España.

Apuesta por la seguridad

ISEN Centro Universitario es miembro (full partner) de CONRIS Network, la red más importante de universidades europeas con programas de grado en seguridad y gestión de riesgos, que tiene por objetivo incrementar la seguridad en Europa a través de la colaboración universitaria y la investigación, siendo también una extensa red de acuerdos Erasmus, lo que posibilita grandes oportunidades de intercambio de profesores y estudiantes.

El Grado en Seguridad de ISEN, organizado junto a la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, es un grado multidisciplinar, del área de las ciencias sociales, que capacita al estudiante para el análisis, identificación y gestión del peligro y los riesgos, así como para la planificación e implementación de las medidas de protección y seguridad, y de las estrategias y procedimientos de intervención necesarios en cada lugar y circunstancia, siempre en beneficio de las personas y de sus derechos. Un grado que cualifica para trabajar en todos los ámbitos de la seguridad: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, seguridad industrial, ambiental, analista de inteligencia y riesgos, seguridad en los procesos de expansión internacional de empresas, cooperación internacional, seguridad del sector turístico, ciberseguridad, instituciones penitenciarias, vigilancia aduanera, funcionarios judiciales, protección civil, etc.

El Grado en Seguridad otorga, además del título universitario, los títulos de Detective Privado, y los de Director y Jefe de Seguridad, lo que supone obtener cuatro títulos de manera conjunta. Se imparte en las modalidades de enseñanza presencial y a distancia.

Es reseñable también el Doble Grado en Criminología y Seguridad, que se imparte de manera conjunta con la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, siendo ISEN responsable de las asignaturas del Grado Universitario en Seguridad. El Grado en Seguridad es la titulación idónea para quienes aspiran a formar parte del Cuerpo Nacional de Policía y de otras fuerzas de seguridad.

OFERTA ACADÉMICA

Grados universitarios:

-Doble Grado en Educación. Infantil + Educación Primaria.

-Grado en Educación Infantil.

-Grado en Educación Primaria. Mención en Pedagogía Terapéutica, en Recursos Educativos para la Escuela y el Tiempo Libre, en Lengua Extranjera Inglés y en Educación Física.

-Grado en Seguridad (modalidad presencial y a distancia).

-Doble Grado en Criminología y Seguridad.

Máster universitario:

-Máster Universitario en Investigación e Innovación en Educación Infantil y Educación Primaria.