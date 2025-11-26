Grupo Pérez y Cía, un socio de referencia que refuerza su presencia en el Mediterráneo

La compañía hace un balance «muy positivo» de la apertura de su nueva delegación en la ciudad portuaria, paso lógico para completar su cobertura en la zona

La compañía cuenta con una red muy amplia en Europa y América, así como en Asia y África. A la izquierda, sede de la compañía en Santander.

El Grupo Pérez y Cía ha liderado el sector marítimo y logístico desde su fundación en 1853. Su evolución constante ha ido de la mano de sus raíces, abarcando diferentes segmentos de la cadena logística y ofreciendo siempre nuevas soluciones a sus clientes. Todo esto es posible gracias a las más de 1.500 personas que forman parte de la compañía, con la responsabilidad y la profesionalidad como señas de identidad.

Grupo Pérez y Cía está presente en cerca de 40 países, consolidando su alcance global, con el desafío de seguir adaptándose a las necesidades de sus clientes con soluciones globales y diferenciadas. Su vocación internacional ha llevado a contar en el Caribe, Centroamérica y Sudamérica con una de las redes más amplias de la zona, con oficinas también en Colombia, Costa Rica, Perú y Panamá. Además de en Europa y América, el Grupo Pérez y Cía está presente en Asia y África, con oficinas propias en China y Marruecos.

Igualmente, la compañía cuenta con la red más amplia de España y Portugal, que cubre los principales puertos peninsulares, así como las Islas Canarias y Baleares.

En todos estos casos, presta servicios de apoyo global a los sectores naviero y logístico con profesionalidad, eficiencia y respeto hacia el medio ambiente. Ofrece igualmente servicios de representación de líneas, consignación de buques tramp, cruceros y yates, así como servicios de project cargo, entre otros.

Para Grupo Pérez y Cía el desarrollo de su actividad en el Puerto de Cartagena deja un bagaje muy positivo. «Es mucho más que un punto en el mapa: es un puerto muy dinámico, con una mezcla muy interesante de tráficos (energía, industria, graneles, cruceros...) y con un peso clave en la economía de la Región de Murcia», aseguran desde la compañía, reiterando que esta emplazamiento «nos permite estar muy cerca de nuestros clientes, acompañarles en su día a día y dar respuesta rápida cuando hay una operación urgente o un proyecto especial. Además, es un puerto competitivo, ágil y con una comunidad portuaria muy activa, lo que encaja muy bien con la forma de trabajar de Pérez y Cía».

La decisión de Pérez y Cía para abrir nueva delegación en Cartagena hacer ahora un año fue natural, ya que muchos de sus clientes ya estaban operando en Cartagena y la compañía creía que era el momento de darles un servicio más directo y estable.

La compañía reconoce que el propio desarrollo del puerto y los proyectos que se están impulsando les hicieron ver que Cartagena tenía recorrido a futuro. Para Pérez y Cía era el paso lógico para reforzar su presencia en el Mediterráneo y completar la cobertura que ya tenían en otros puertos.

En este año que ha transcurrido, Pérez y Cía ha creado un equipo local fuerte y eficiente, se ha integrado bien en la comunidad portuaria y ya está trabajando con una cartera variada de clientes y tráficos. «Hemos logrado lo que buscábamos: estar más cerca del cliente, tomar decisiones 'in situ' y coordinar mejor las operaciones con el resto de oficinas del grupo. Obviamente aún estamos en fase de crecimiento, pero la respuesta del mercado y de los clientes nos confirma que la apuesta por Cartagena ha sido acertada», aseguran.

En Cartagena en concreto, presta los servicios propios de una agencia marítima completa: consignación de buques, apoyo a líneas regulares, atención a cruceros y yates, coordinación de cargas de proyecto y otros tráficos especiales.

De este modo, el objetivo del grupo es muy claro: hacerle la vida más fácil al armador, al operador y al cargador. «Queremos ser ese interlocutor único que coordina todos los detalles de la escala, reduce tiempos, anticipa problemas y garantiza que la operación se desarrolla con seguridad y eficiencia», aseguran.

A corto plazo, el objetivo de Pérez y Cía es seguir creciendo en volumen y en tipo de tráficos, especialmente en el ámbito energético e industrial, en proyectos logísticos complejos y en el segmento de cruceros, donde Cartagena está ganando peso.

La idea es que la oficina de Cartagena se consolide como un punto clave para el desarrollo del grupo en el sureste peninsular, aprovechando la red internacional de Pérez y Cía. «Nuestro objetivo es sencillo de decir, aunque no tanto de conseguir: ser el socio de referencia para quienes apuestan por el Puerto de Cartagena en los próximos años», argumenta la compañía.

