Grupo Ership pone rumbo a la excelencia con la sostenibilidad como compañero de viaje

Ership Grupo, empresa familiar de tradición marítima fundada hace 140 años, está especializada en operaciones portuarias, armadores y operadores de buques, brokers defletamentos, consignaciones, forwarding y agentes de aduanas.

El lema de la compañía 'Rumbo a la excelencia' explica una filosofía empresarial marcada por el compromiso, el esfuerzo y la búsqueda continua de la eficiencia y la optimización de recursos en su actividad. En los últimos 10 años y sólo en Cartagena, la compañía ha duplicado su movimiento de mercancía, unido a una inversión de más de 100 millones de euros en este período.

La ejemplaridad es otro de los rasgos característicos de Ership, especialmente a la hora de compatibilizar la búsqueda permanente de la excelencia con la sostenibilidad. Desde 2013, la compañía está registrada en EMAS (Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales), que es la máxima distinción de excelencia ambiental. Además, Ership también cuenta con los certificados en SMETA, sobre comercio ético, siguiendo la normativa de Responsabilidad Social Corporativa. «No hay que olvidar que una compañía debe trabajar bajo las pautas de la sostenibilidad, esto es, eficiencia económica, responsabilidad medioambiental y enfocado a ayudar a los distintos grupos de interés», aseguran desde la compañía.

2013 supuso un punto de inflexión muy importante para Ership con su registro en EMAS. Desde entonces, toda inversión programada por la compañía está sujeta a criterios de sostenibilidad, incorporando así medidas que dan prioridad a la preservación del medio ambiente y el fomento de la economía circular.

Alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en estas últimas décadas, Ership ha conseguido convertirse en un referente como empresa eficiente medioambientalmente, estrategia que también ha trasladado con eficiencia a los procesos internos.

Destaca su Plan de Transición Energética, que incluye la integración de vehículos eléctricos o híbridos en su flota logística y maquinaria portuaria. De hecho, en 2025 ha modernizado más de la mitad de su flota de vehículos, apostando firmemente por la movilidad eléctrica.

En línea con este compromiso, el pasado año Ership firmó un acuerdo con Repsol que contempla el suministro de electricidad 100 % renovable, con Distintivo de Origen Renovable, y la instalación de 48 cargadores eléctricos en los puertos en los que opera la compañía, reforzando así la apuesta por un modelo energético más limpio y sostenible.

Además, Ership ha modernizado sus instalaciones con placas solares, aumentando el porcentaje de energía renovable dentro de la energía que consume. Con esta acción ya desarrollada en su delegación de Tarragona y prevista realizarla en Cartagena, la compañía aprovecha la energía limpia del sol, reduciendo su impacto ambiental y contribuyendo así al bienestar del planeta.

Por citar algunos ejemplos más de este compromiso con la sostenibilidad, Ership ha incorporado una cinta encapsulada para descargar directamente de barco a almacén, ha impulsado proyectos de colaboración con la UMU enfocado a estudiar la fauna terrestre y marina que convive con la actividad portuaria y ha desarrollado limpiezas de playas o participado en distintos eventos como la celebración del Día Mundial de los Océanos, entre otras actividades.

En definitiva, el compromiso de Ership se fundamenta en un trabajo responsable y sostenible en todas sus áreas de actuación. Implementa acciones que garantizan la ética y la transparencia en sus relaciones con proveedores, empleados y clientes.

La seguridad y el bienestar de todo su equipo, así como la gestión de riesgos laborales y medioambientales, son fundamentales para el buen funcionamiento de la empresa y la calidad del servicio.

Además, la compañía contribuye de manera activa y voluntaria a diversas organizaciones medioambientales, culturales y deportivas, a través de acciones de patrocinio y donaciones. «Queremos avanzar y adaptar nuestra cultura empresarial a las nuevas necesidades de la sociedad y las empresas», aseguran desde la dirección del grupo.

Crecimiento

Grupo Ership sigue apostando por el puerto de Cartagena para seguir creciendo a corto plazo, con una plantilla propia de trabajadores portuarios homologados que ya alcanza las 50 personas. Tras la reciente concesión que la Autoridad Portuaria de Cartagena ha otorgado a la compañía, ésta podrá ampliar sus instalaciones y construir 8.000 m2 más para almacenes, que, además, irán mecanizados, como nuevo ejemplo de sostenibilidad. En concreto, Ership va a realizar una inversión en la construcción de una nave con el objetivo de mecanizar su operativa. Las nuevas instalaciones contarán con cintas antipolvo y con placas solares.

