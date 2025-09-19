Víctor Martínez: «Queremos que todo el mundo se sienta parte de la fiesta»

Lydia Martín Santomera Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:09 Comenta Compartir

En Santomera se condensa durante estas semanas lo mejor del municipio: «su alegría y su carácter acogedor». Así lo describe su alcalde, Víctor Martínez, que vive con ilusión una tradición tan marcada en el calendario para sus vecinos.

–¿Cómo afronta, tanto a nivel personal como profesional, estas fiestas de Santomera?

–Con muchísima ilusión. Personalmente es un orgullo vivirlas como alcalde, compartiéndolas con nuestros vecinos y vecinas, que sienten estas fechas con auténtico cariño. Y profesionalmente, con la responsabilidad de que todo salga bien, que la gente disfrute y que quienes nos visiten se lleven el mejor recuerdo. Son días muy intensos, pero también muy gratificantes, porque cuando ves a la gente disfrutar sabes que merece la pena todo el esfuerzo.

–¿Qué tienen de especiales?

–Reflejan lo que somos como municipio. En Santomera contamos con eventos todos los fines de semana del año y nuestras fiestas son el mejor ejemplo: alegres, dinámicas, abiertas, con un fuerte arraigo a nuestras tradiciones pero también muy conectadas a las nuevas tendencias. Esa mezcla de pasado y presente es lo que las hace únicas.

–Esta programación se caracteriza por su variedad, con eventos religiosos, musicales o deportivos, ¿qué objetivo queréis conseguir con estos actos?

–Queremos que todo el mundo se sienta parte de la fiesta. Hemos preparado más de un centenar de actividades de todo tipo: actos tradicionales y religiosos, deporte, gastronomía y, por supuesto, mucha música. Desde conciertos como los de Mojinos Escozíos, de José de Rico, bandas emergentes como Sanguijuelas del Guadiana, DJs como Mike Morato y Pablonez, o tributos a Joaquín Sabina, Pereza, El Canto del Loco, Hombres G o AC/DC.

La idea es que haya propuestas para todas las edades y gustos, y que estas fiestas sigan siendo un gran punto de encuentro entre generaciones.

–¿Santomera consigue atraer turistas de otros puntos de la Región durante estos días?

–Sí, y cada año más. La feria SanVino es el mejor ejemplo: el año pasado se vendieron más de 50.000 consumiciones y este año esperamos batir un nuevo récord. Durante esos días, Santomera se convierte en el epicentro del mundo del vino, con bodegas de Jumilla, Yecla, Bullas o Cartagena, y visitantes de toda la Región y provincias vecinas.

Quiero agradecer especialmente el trabajo de la Cofradía Gastronómica La Pimentera y destacar a nuestros embajadores de este año: José Sandoval, director general del Agua, como Dios Baco; Anabel Hernández, creadora de @miraqueplan, como Démeter; y Elena Pacheco, gerente de Bodega Viña Elena, como Envero de Oro.

–¿Cómo se vive el fervor a la Patrona?

–Con muchísima emoción y devoción. La programación religiosa es otro de los pilares fundamentales de estas celebraciones y uno de los rasgos más característicos de nuestras fiestas. La devoción se transmite de generación en generación y se nota en las novenas, en la ofrenda floral y, por supuesto, en la procesión de la Virgen del Rosario.

También tiene protagonismo Madre Esperanza, nuestra santomerana más universal, con la celebración el domingo 28 de septiembre del 132.º aniversario de su nacimiento y la presentación del cupón de ONCE en su honor, que se publicará el 7 de octubre.

–¿Qué actos señalaría como imprescindibles para disfrutarlas?

–SanVino, por su ambiente único y su oferta gastronómica y vinícola; conciertos como el de Sanguijuelas del Guadiana, que va a sorprender; y, por supuesto, los actos tradicionales que no pueden faltar, como la ruta gastronómica con más de 10 conciertos y toda Santomera en la calle, tras el pregón de José Verdú Nicolás 'Toché'; la conmemoración del 47.º aniversario de la independencia municipal, con la marcha cicloturista por el término municipal y el acto institucional de entrega de las Medallas de Oro y al Mérito el lunes 29; y nuestro Bando de la Huerta el sábado 4.