Santomera mezcla tradición, espectáculo y diversión para todos en sus fiestas patronales 2025

Septiembre es sinónimo de alegría en Santomera. Como cada año, la localidad se prepara para vivir intensas jornadas de encuentro, tradición, cultura y deporte con motivo de sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora del Rosario. Desde el sábado 20 de septiembre y hasta el 7 de octubre, las calles y plazas del municipio volverán a llenarse de vida gracias a un programa que, una vez más, combina con acierto lo mejor de la herencia santomerana con propuestas actuales capaces de atraer a públicos de todas las edades.

Aunque el programa oficial comienza mañana con el pregón y el tradicional chupinazo, las fiestas ya arrancaron de manera oficiosa unos días antes con la 33ª edición del Festival Nacional de Folklore, la primera Fiesta de la Lectura de Santomera o la primera actividad de la programación 'Deporte en la calle', con el hockey como protagonista. Además, esta noche tendrá lugar la apertura del recinto festero El Polvorín con la barraca de Coros y Danzas y la cantina del Bar Juanín, el festival de danzas orientales 'Bellysan' en el Auditorio Municipal y la actuación del grupo de pop flamenco y rumbas Hermanos Monerri en el recinto El Polvorín.

El pregón de este 2025 correrá a cargo de José Verdú Nicolás, conocido popularmente como Toché, que será el encargado de dar el pistoletazo de salida desde el balcón de la Casa Consistorial.

Toché es historia del fútbol de Santomera y de la Región de Murcia: desde sus inicios en el Atlético de Madrid, pasando por sus goles en el CD Numancia y su etapa en el FC Cartagena, donde se convirtió en máximo goleador, hasta su experiencia en Grecia con el Panathinaikos FC, con quien participó en la Liga de Campeones de la UEFA, o sus goles en A Coruña con el Deportivo de La Coruña para lograr el ascenso, y su icónica imagen como capitán del Real Oviedo. Todo ello hace de Toché un santomerano universal que siempre ha presumido de su municipio y de su gente.

A sus palabras seguirá el estallido de color del chupinazo y la concentración de charangas que animará el municipio con música, regalos, degustaciones y pirotecnia. Asimismo, para ir calentando motores, en la plaza del Ayuntamiento habrá desde primera hora de la mañana música, animación en vivo, pintacaras y tatuajes.

De esta manera, el sábado 20 de septiembre será uno de los días grandes de las fiestas, también con el VIII Certamen de Pintura Rápida de Santomera, la ruta gastronómica por los bares y restaurantes de la localidad -con música de charangas y viajes en trenecito- y conciertos en diferentes plazas y bares, para finalizar con un festival de DJs que incluirá las actuaciones de DJ Velo y el show Carnavalia Glitter. Una fiesta brutal con música, espectáculo de luces, confeti, chispas, bola de cristal y trajes que brillan en el Auditorio Municipal Ginés Abellán. En los exteriores y aledaños del Ayuntamiento, se servirán las mejores tapas y cenas en food trucks.

Otro de los días clave será el sábado 4 de octubre, día en el que se celebra el Bando de la Huerta, con el gran desfile de carrozas. La jornada comenzará con el probando de la peña mañanera El Precedente, con música de Los Parrandos y reparto de juguetes en la residencia de mayores y calles del municipio. Para finalizar, tras el desfile, tendrá lugar el Festibando en la Zona Güertana, con Mike Morato como cabeza de cartel, y el espectáculo de la orquesta Estrella Central en el recinto El Polvorín.

Espacios con personalidad propia

Uno de los aciertos de las fiestas de Santomera en los últimos años ha sido la consolidación de varios recintos diferenciados, cada uno con su propia identidad. La Zona Güertana, con sus peñas y carpas, se ha convertido en el epicentro de la música en directo, las sesiones de DJ y la convivencia entre familia y amigos. Por su parte, El Polvorín ofrece un espacio más versátil, que durante estos días se llena de actividades culturales, gastronomía, artesanía y espectáculos para todos los públicos.

El Auditorio Municipal Ginés Abellán acogerá también diferentes conciertos y espectáculos infantiles y familiares. También hay espacio para la feria de atracciones, que garantiza diversión para los más pequeños, y para el deporte, con competiciones, torneos y actividades al aire libre.

Tradición y devoción como pilares

Aunque el cartel incorpora propuestas modernas y atractivas, la raíz de las fiestas sigue siendo la misma: el homenaje a la patrona, Nuestra Señora del Rosario. La dimensión religiosa sigue ocupando un lugar central y se articula en torno a varios momentos clave. Destacan el novenario, la ofrenda floral, las misas solemnes y, especialmente, la esperada procesión del 7 de octubre, cuando la imagen de la Virgen recorrerá las principales calles acompañada de numerosos fieles y de la banda de la Asociación Músico-Cultural Euterpe. Ese mismo día, como colofón, se disparará el castillo de fuegos artificiales que marca el final oficial de las fiestas.

La música como gran protagonista

En 2025 pasarán por los escenarios locales bandas tributo de primer nivel, grupos nacionales y artistas emergentes de distintos géneros. Habrá noches dedicadas al rock, al pop español de los noventa y dos mil, a las rumbas, al flamenco o al indie, además de la cita con el festival Local Fest, que apuesta por el talento joven y local.

Habrá más de una treintena de espectáculos que incluirán conciertos de Sanguijuelas del Guadiana, Mojinos Escozíos, Estilo Misuri, Sergio Ponce, José de Rico, Hermanos Monerri, El Sótano del Doctor, Reverse o Serendipity, además de tributos a Joaquín Sabina, Pereza, El Canto del Loco y Hombres G.

El sábado 4 de octubre se celebrará el Bando de la Huerta, con el gran desfile de carrozas

La Zona Güertana volverá a ser el gran escenario al aire libre para estos conciertos multitudinarios, que se alternarán con sesiones de DJ y fiestas temáticas. Por su parte, El Polvorín albergará las tres noches de Sanvino, la cita por excelencia con el vino y la gastronomía de la zona, que se acompaña siempre de actuaciones musicales en directo.

Niños, jóvenes y mayores, todos cuentan

Uno de los rasgos más destacados del programa de 2025 es su esfuerzo por ofrecer actividades adaptadas a cada franja de edad. Los más pequeños disfrutarán de espectáculos infantiles, hinchables, talleres y juegos, así como de días específicos como el Día del Niño en la feria de atracciones, con precios reducidos. También se han programado varios musicales pensados para toda la familia, que cada año llenan el auditorio.

Para las personas mayores, en cambio, el programa reserva momentos entrañables y muy esperados, como la Cena del Mayor en El Polvorín, que se complementa con espectáculos de humor, pasodobles y otras actuaciones pensadas especialmente para este público.

Deporte, gastronomía y patrimonio

El componente deportivo vuelve a ocupar un lugar destacado, con competiciones de tenis, pádel, baloncesto 3x3, voleibol, gimnasia rítmica o ajedrez, además de jornadas abiertas de espeleología, tirolinas y la ya consolidada carrera popular.

La gastronomía también tiene un peso creciente, con eventos como el concurso de migas, el concurso de arroces o la ruta gastronómica. Y la dimensión cultural se completa con iniciativas de diferentes asociaciones como Verde Limón, Patrimonio Santomera, Egaleco, Amas de Casa y los Amigos de la Música y las Tradiciones.

Con este completo y variado programa, Santomera vuelve a vestirse de gala para rendir homenaje a sus tradiciones sin renunciar a la innovación y al entretenimiento. Durante más de dos semanas, el municipio será escenario de convivencia, alegría y celebración compartida, mostrando el acogimiento de todo un pueblo que abre sus puertas para que vecinos y visitantes disfruten juntos de unas fiestas patronales inolvidables.